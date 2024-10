The Periclimenes brevicarpalis, also known as the Glass Anemone Shrimp or Peacock-Tail Anemone Shrimp, is a captivating creature found in the vibrant coral reefs of Raja Ampat. These tiny shrimp exhibit a striking combination of transparency and vibrant colours, making them a sought-after subject for macro photographers.

Mengenai Kami Selam Pengembaraan Meridian:

Terletak di yang menakjubkan Raja Ampat, Indonesia, Selam Pengembaraan Meridian ialah PADI 5-Star Eco Resort dan pemenang berbangga anugerah PADI Green Star yang berprestij. kami selam skuba perkhidmatan, yang terkenal dengan profesionalisme dan kualiti mereka, telah menjadi sinonim dengan PADI dan Pengembaraan meridian nama, memastikan pengalaman menyelam yang yakin dan menyeronokkan untuk semua.