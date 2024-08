Top 5 Dive Sites in Raja Ampat

5 Tapak Menyelam Teratas di Raja Ampat: Pandangan daripada Jo, Pengurus Menyelam Pengembaraan Meridian

Raja Ampat, sebuah kepulauan di wilayah Papua Barat Indonesia, terkenal dengan landskap bawah air yang menakjubkan dan biodiversiti yang tiada tandingannya. Jo, Pengurus Menyelam yang berpengalaman di Meridian Adventure Dive, berkongsi lima tempat menyelam terbaiknya yang mesti dilawati di syurga bawah air ini.

Jo menyukai budaya tempatan dan kakitangan yang hebat di MAD. Dia telah menjalankan logistik menyelam dan menguruskan pentadbiran resort selama tujuh tahun. Bersama-sama dengan sambutan hangatnya untuk tetamu, dia juga menunjukkan kepada mereka tempat-tempat dalam air yang terbaik di Raja Ampat sambil menyelam.

1. Jeti Sawandarek: Kota Penyu

Jeti Sawandarek, yang lebih dikenali sebagai "Kota Penyu," adalah impian penyelam menjadi kenyataan. Tapak ini menawarkan hidupan marin yang pelbagai, menjadikannya mesti dikunjungi oleh mana-mana penggemar air. Semasa anda turun ke perairan yang jernih, anda akan disambut oleh banyak penyu yang mesra, sering ditemui dengan anggun berenang atau berehat di atas karang yang meriah. Kelimpahan penyu adalah bukti ekosistem yang sihat di tapak tersebut. Di samping makhluk agung ini, penyelam boleh menemui jerung terumbu, kerang gergasi, dan banyak ikan berwarna-warni, semuanya hidup subur di syurga bawah air ini.

2. Cape Kri: Kiraan Ikan Rekod Dunia

Cape Kri bukan sahaja terkenal di Raja Ampat tetapi memegang rekod dunia untuk bilangan spesies ikan tertinggi yang dikira dalam sekali selam - 367 spesies yang mengejutkan! Tapak selaman ini adalah bukti hidup kepada kepelbagaian biologi Raja Ampat yang luar biasa. Pemandangan bawah air adalah permaidani berwarna dan kehidupan yang meriah, menampilkan segala-galanya daripada ikan terumbu kecil hingga pelagik yang besar. Penyelam di sini boleh menjangkakan pertemuan mendebarkan dengan jerung terumbu blacktip, jerung terumbu kelabu dan pelbagai jenis sekolah ikan yang menakjubkan yang mencipta tontonan dalam air yang dinamik.

3. Mioskon: Syurga Ikan Kakap Sekolah

Mioskon is renowned for its large, social schools of snappers that create mesmerising underwater displays. As you navigate through this vibrant reef, you'll find yourself surrounded by blue-striped snappers, which move in unison, creating a living, swirling dance of colour. The site's healthy coral formations provide a perfect backdrop for fotografi, and you might also spot playful banded sea snakes weaving through the corals. Mioskon's rich biodiversity and dynamic marine life make it a favourite among divers seeking adventure and tranquillity.

4. Sihir Biru: Cermin Mata Manta Ray

Blue Magic ialah tapak selam puncak yang menakjubkan yang sesuai dengan namanya, terutamanya semasa musim manta. Arus kuat tapak menarik pari manta yang megah, yang meluncur dengan mudah melalui air, memberikan penyelam dengan pertemuan rapat yang mengagumkan. Di sebalik manta, Blue Magic menawarkan terumbu yang meriah yang penuh dengan kehidupan, termasuk kumpulan barakuda, bicu dan pelbagai ikan karang. Bentuk muka bumi yang dramatik dan hidupan marin yang kaya menjadikannya menyelam yang mendebarkan, menawarkan pengalaman bawah air yang tidak dapat dilupakan.

5. Taman Melissa: Impian Jurugambar

Melissa's Garden ialah kawasan ajaib bawah air yang sebenar dan syurga bagi jurugambar bawah air. Tapak menyelam ini terkenal dengan taman karang staghorn yang luas dan asli, menempatkan berjuta-juta ikan Anthiae yang berwarna-warni. Melihat ikan-ikan yang bertenaga ini menari di tengah-tengah batu karang adalah satu jamuan visual, mencipta pemandangan dunia lain yang menawan penyelam. Kepelbagaian biologi yang kaya dan pembentukan batu karang yang menakjubkan menjadikan Melissa's Garden mesti dikunjungi oleh sesiapa sahaja yang ingin mengabadikan intipati keindahan bawah laut Raja Ampat.

Tapak menyelam Raja Ampat menawarkan hidupan marin yang luar biasa, terumbu karang yang bertenaga dan pengalaman bawah air yang tidak dapat dilupakan. Menurut Jo, Pengurus Menyelam Pengembaraan Meridian, lima tapak menyelam teratas ini – Jeti Sawandarek, Cape Kri, Mioskon, Blue Magic dan Melissa's Garden – masing-masing memberikan pemandangan yang unik dan mengagumkan ke dalam keajaiban bawah air syurga Indonesia ini. Sama ada anda seorang yang gemar menyelam atau orang baru, tapak ini menjanjikan pengembaraan yang akan membuatkan anda terpesona dan mendambakan lebih banyak lagi.

