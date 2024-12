Dive Raja Ampat dengan Meridian Adventure Dive

Dive Raja Ampat and Save with Exclusive Meridian Adventure Dive Specials.

Discover Raja Ampat’s underwater wonders with our flexible diving packages tailored to fit your schedule. Whether you're looking for a short escape or a more extended adventure, you can enjoy diving without set arrival or departure dates. Drift through vibrant coral reefs and explore diverse marine life at your own pace.

Pakej Menyelam:

6 Malam / 7 Hari + 10 Selam = $2098 setiap orang berkongsi *Termasuk 1 malam percuma

7 Malam / 8 Hari + 12 Selam = $2273 setiap orang berkongsi *Termasuk 1 malam & 2 penyelaman percuma

8 Malam / 9 Hari + 14 Selam = $2449 setiap orang berkongsi *Termasuk 1 malam & 4 penyelaman percuma

9 Malam / 10 Hari + 16 Selam = $2693 setiap orang berkongsi *Termasuk 2 malam & 2 penyelaman percuma

10 Malam / 11 Hari + 18 Selam = $3112 setiap orang berkongsi *Termasuk 2 malam & 4 penyelaman percuma

Apa yang Termasuk:

Kadar adalah berdasarkan Penginapan dan Sarapan (B&B) sahaja

Kemudahan Bilik termasuk TV, Peti Deposit Keselamatan, Pengering Rambut, Syampu, Perapi, Pencuci Badan & Tuala & Jubah Mandi

24-hour Air-conditioning, hot water and daily housekeeping services

Minum air di dalam bilik anda dan di pelbagai lokasi di sekitar resort

Peralatan Selam Aqualung (Mask, Sirip, Snorkel, Pakaian basah, BCD, Pengawal Selia, Berat, Tangki)

Pemindahan ke dan dari semua tapak menyelam

Tuala Pantai, Teh, Kopi, Buah-buahan Segar dan Air Minuman pada semua Penyelaman

Pengecualian:

Pemindahan (Sorong & Waisai): Lebih kurang. $ 55 setiap orang

Permit Taman Laut Raja Ampat: IDR 1,000,000 seorang

Makanan (Makan tengahari & makan malam) – Separuh/Hidangan penuh tersedia untuk kumpulan 8 atau lebih

Minuman beralkohol dan bukan alkohol

Menyelam komputer dan obor

Insurans penerbangan, perjalanan dan menyelam

GET IN TOUCH

Tel: + 62 951 317 6120

What's App: +62 822 4854 0774

e-mel: reservations@meridianadventuresdive.com

tapak web:

Terma & Syarat:

Sila rujuk MADSPECIAL2025 semasa membuat tempahan untuk memanfaatkan tawaran eksklusif ini.

Tempoh Tempahan: 01 December 2024 to 31 January 2025

Tempoh Perjalanan: 01 December 2024 to 31 August 2025

Harga disenaraikan dalam USD dan termasuk cukai yang dikenakan.