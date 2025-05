Rork Media memperoleh Scuba Show dan California Diving News

Pengambilalihan mengukuhkan kehadiran global Rork Media dan mewujudkan tapak utama dalam pasaran menyelam AS.

Penerbit bebas Rork Media, kuasa di sebalik jenama media selam skuba terkemuka termasuk Scuba Diver Magazine, Divernet.com, Dan Pertunjukan Menyelam GO, telah mengumumkan pemerolehan hak dan aset yang mantap California Berita Menyelam dan Pertunjukan Skuba di Long Beach, California.

Selama 38 tahun, sebagai pertunjukan selam pengguna terbesar negara, Pameran Scuba telah menjadi ruji dalam kalendar industri selam AS. Ia kini akan menyertai portfolio acara global Rork Media, yang termasuk GO Diving Show UK yang sangat berjaya dan GO Diving Show ANZ yang dilancarkan baru-baru ini di Australia. Digabungkan, ketiga-tiga acara ini mengalu-alukan lebih 25,000 penyelam dan menampilkan lebih 500 peserta pameran dari seluruh dunia, menghubungkan komuniti menyelam di seluruh benua.

Pertunjukan Scuba ialah acara menyelam pengguna utama di Amerika Utara

Sebagai sebahagian daripada pemerolehan, California Berita Menyelam akan distruktur semula untuk menyelaraskan formatnya dengan penerbitan lain Rork Media, tetapi akan terus berkhidmat California komuniti menyelam – dan pasaran AS yang lebih luas – dengan khusus, khusus wilayah majalah. Sebagai tambahan, Penyelam Skuba Amerika Utara akan memanfaatkan rangkaian pengedaran dan pangkalan pelanggan CDN yang mantap, membolehkan Rork Media memperkenalkan model pengiklanan dua peringkat. Pendekatan ini membuka pintu kepada perniagaan yang sebelum ini diberi harga daripada pengiklanan dalam penerbitan terkemuka pasaran.

California Berita Menyelam telah menjadi sumber inspirasi dan pendidikan yang berterusan untuk penyelam di rantau ini selama bertahun-tahun

Ross Arnold, Pengarah Penerbitan Rork Media, berkata: "Sebagai sebahagian daripada pemerolehan, kami sangat teruja untuk mengalu-alukan Mark Young ke pasukan Rork Media. Mark telah menghabiskan sedekad yang lalu untuk mengembangkan Pertunjukan Skuba menjadi acara kegemaran para penyelam di AS, dan kami teruja untuk dia meneruskan legasi itu bersama kami.

"Pengalaman beliau akan menjadi tidak ternilai apabila kami mengembangkan kehadiran kami di Amerika Utara dan terus mengembangkan perniagaan Rork Media di peringkat global."

Mark Evans, Pengarah Editorial Rork Media, mengulas: "Apabila Mark Young mula-mula mendekati kami untuk membincangkan masa depan Pertunjukan Skuba, kami berbesar hati dia melihat kami sebagai pasukan yang tepat untuk menghadapi persembahan pengguna ini, yang meraikannya yang ke-38.th ulang tahun pada 2025. Kami berharap dapat bekerjasama untuk memajukan acara itu ke tahap yang lebih hebat lagi.”

Mark Young berkata: “Sejak memulakan Dive Latihan dan majalah Dive Center Business 34 tahun yang lalu, saya telah mendalami industri menyelam, dan baru-baru ini mula memikirkan siapa yang perlu dipercayai untuk meneruskan Scuba Show dan California Diving News. Ross Arnold dan Mark Evans dengan Rork Media sememangnya sesuai, dengan rangkaian majalah global, acara menyelam, tapak web dan Youtube Saluran.

“Ketika saya melihat visi di sebalik semua yang mereka lakukan, dan mereka bercakap tentang rancangan mereka untuk mengembangkan nilai mereka untuk industri, saya terpaksa membuka dialog yang telah membawa kepada pemerolehan Scuba Show dan California Diving News mereka.

“Saya akan berbangga melihat mereka mengembangkan Scuba Show dan California Diving News melebihi kejayaan semasa mereka, dan berharap untuk meneruskan perjalanan bersama mereka.”

Pemerolehan strategik ini menggariskan komitmen Rork Media untuk memberi khidmat kepada komuniti selam global dengan kandungan, acara dan pengalaman terkemuka industri merentas cetakan, digital, dan platform bersemuka.