'Seperti pukulan tequila': Selam dalam menenggelamkan tuntutan insurans penyelam

Tuntutan terhadap polisi insurans perjalanan yang melindungi selam skuba hingga 30m sekiranya berlaku penyakit penyahmampatan (DCI) adalah satu perkara – tetapi apakah yang berlaku jika anda telah menyelesaikan penyelaman yang lebih dalam dengan selamat lebih awal pada hari kejadian berlaku? Senario ini telah diuji baru-baru ini di Australia.

Sepasang suami isteri telah mengambil perlindungan insurans perjalanan bersama untuk perjalanan 10 hari ke destinasi luar negara yang tidak ditentukan tahun lepas (2023). Polisi itu adalah atas nama pasangan wanita, dengan penyelam lelaki yang mengekalkan DCI, hanya dinamakan sebagai JC, sebagai benefisiari. Selam skuba hingga kedalaman maksimum 30m dibenarkan di bawah terma polisi.

Pada 17 Oktober, JC melakukan terjunan sejauh 39m, meninggalkan selang permukaan selama satu jam dan kemudian melakukan terjunan kedua hingga 29m, selepas itu dia tidak sihat dan pengsan.

Seorang doktor (Dr EG) telah dipanggil, mendiagnosis DCI dan rawatan yang ditetapkan, menyebabkan rakan kongsi JC kemudiannya membuat tuntutan untuk perbelanjaan perjalanan perubatan luar negara dan tambahan yang ketara yang terhasil.

Mitsui Sumitomo Insurance enggan membayar, dengan alasan bahawa jika JC tidak melakukan penyelaman lebih awal di luar terma polisi, DCI tidak akan berlaku, dan pertikaian antara pihak-pihak dibawa ke Pihak Berkuasa Aduan Kewangan Australia (AFCA) ombudsman.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking isu with that interpretation.

"JC mengambil bahagian dalam aktiviti yang dihalang oleh terma polisi dan menjadi tidak sihat akibatnya," kata ombudsman itu. “Adalah tidak adil untuk meminta penanggung insurans membayar tuntutan dalam keadaan di mana ia tidak bersetuju untuk melindungi risiko yang berkaitan dengan aktiviti itu.”

3 faktor risiko utama

Laporan Dr EG kepada syarikat insurans selepas menjalankan semakan perubatan mengenal pasti tiga faktor risiko utama yang menyumbang kepada DCI penyelam: kedalaman, pengulangan selaman dan penggunaan hentian penyahmampatan.

Apabila tekanan meningkat, begitu juga risiko kemalangan, kata Dr EG, menyimpulkan bahawa DCI berlaku bukan sahaja kerana terjunan 29m tetapi melalui gabungan kedua-dua terjunan itu.

Seorang lagi pakar perubatan, Dr MN, menyatakan bahawa risiko DCI berkorelasi kuat dengan keberkesanan badan menguruskan tekanan penyahmampatan selepas beberapa siri pendedahan selaman, dengan 'pendedahan' bermaksud aktiviti menyelam sehari.

JC telah terlibat dalam hari penyelaman tunggal pada 15 dan 16 Oktober tetapi pendedahan kereta kebal berkembarnya pada 17 boleh dianggap sebagai "sederhana provokatif" - menjadikannya sukar untuk mengaitkan permulaan simptom semata-mata kepada penyelaman terakhir.

"Untuk membuat analogi, sama seperti pengambilan beberapa butir tequila secara berperingkat-peringkat mempengaruhi keadaan seseorang, kita tidak boleh menentukan pukulan terakhir sebagai satu-satunya punca penyakit," kata Dr MN.

Hujah rakan kongsi bahawa tiada bukti konklusif bahawa terjunan 39m adalah satu-satunya punca DCI JC telah dilebih-lebihkan oleh penghakiman bahawa ia mungkin berlaku kerana kesan kumulatif selaman yang dilakukan pada hari itu – dan mungkin juga beberapa hari sebelumnya. .

Menyelam 39m telah membatalkan tuntutan, dan AFCA mengekalkan keputusan syarikat insurans.

