Mono menjadi besar dalam pertandingan foto Seni Laut

Pemenang Pertandingan Fotografi Bawah Air Seni Lautan tahunan ke-13 telah diumumkan, dengan peraduan edisi 2024 membawa penyertaan dari lebih 90 negara, yang menurut penganjur menunjukkan jangkauan yang lebih luas berbanding sebelum ini.

Anugerah Pertunjukan Terbaik dimenangi Eduardo Labat untuk Dancing Whitetips, gambar hitam putih yang diambil di kepulauan Revillagigedo terpencil di Mexico.

Kategori Hitam & Putih telah diketengahkan oleh penganjur acara yang berpangkalan di AS Panduan Fotografi Bawah Air (PMU) sebagai terbukti sangat berdaya saing tahun ini. Kategori Pemuliharaan juga dipilih kerana menarik perhatian kepada kesan buruk penangkapan ikan hantu.

“Pertandingan Seni Lautan tahun ini adalah sesuatu yang luar biasa,” komen penganjur peraduan Nirupam Nigam, yang PMUketua editor dan presiden Bluewater Photo.

“Imej ini lebih daripada sekadar memenangi anugerah; ia memikat hati dan minda, menjangkau jutaan orang di seluruh dunia dan mengingatkan kita tentang tanggungjawab kita bersama untuk melindungi keindahan lautan. Ia satu penghormatan untuk melihat persaingan berkembang dalam skop dan impak setiap tahun.” Jangkauan imej yang menang adalah berdasarkan imej yang dipamerkan oleh kira-kira 250+ saluran media global – seperti Divernet.

Panel penilai seperti biasa termasuk jurugambar Tony Wu, Marty Snyderman dan Mark Strickland, walaupun dengan ahli panel baharu, Ipah Uid Lynn, menyertai mereka untuk menilai kategori Underwater Digital Art dan Underwater Fashion.

Ocean Art menyerahkan lebih daripada AS $60,000 dalam bentuk hadiah peralatan kamera bawah air dan perjalanan menyelam yang disumbangkan oleh pusat peranginan menyelam dan pengendali kapal hidup. Kelihatan di bawah adalah imej pemenang dalam setiap 14 kategori:

Pemenang Sudut Lebar:

Hwanhee Kim / Cahaya

(Hwanhee Kim / Seni Lautan)

"Minggu sebelum saya menangkap gambar ini, hujan lebat turun di Cancun [Mexico]," kata Kim. “Enapan dan nutrien dari Carwash berdekatan telah dibasuh ke dalam cenote, mencipta warna yang menakjubkan kerana perbezaan kepekatan. Hujan biasanya merupakan satu cabaran untuk fotografi dalam air tetapi, dalam keadaan ini, ia menghasilkan warna terang yang jarang dilihat di bawah air.

“Cahaya matahari, dengan daya hidup yang kuat, menembusi air kemerahan, mendedahkan detik ajaib. Cahaya berfungsi sebagai penghubung antara tanah dan dunia bawah air, serta antara alam semula jadi dan manusia. Saya berasa bertuah untuk menyaksikan keindahan ini dan bertuah kerana dapat mendokumentasikannya.”

Hadiah: Perjalanan menyelam empat malam untuk dua orang di Atmosphere Resorts & Spa di Filipina.

Diambil dengan Nikon D850 + Nikon 8-15mm dalam perumah Nauticam, cahaya semula jadi. 1/125, f/7.1, ISO 1100

Pemenang makro:

Adam Martin / Ikan Kelawar Juvana

(Adam Martin / Ocean Art)

Ikan kelawar juvana ini ditemui sedalam 26m di Tulamben, Bali di Indonesia. Snoot digunakan untuk mencuba dan mengasingkan strob kepada subjek, tanpa menyalakan terlalu banyak latar belakang. Pencahayaan menyerlahkan tekstur dan struktur badan ikan, menekankan garisan yang anggun dan warna yang terang.

Hadiah: Perjalanan menyelam sembilan malam ke Komodo atau Raja Ampat dengan Mermaid Liveaboards

Diambil dengan Sony A7RV + Canon 100mm Macro dalam perumah Nauticam, strob Inon dengan snoot. 1/250, f/13, ISO 320

Pemenang Marine Life Behavior:

Yoichi Sato / Lahir Dari Mulut

(Yoichi Sato / Seni Lautan)

“Pada malam pertengahan musim panas, ketika kebanyakan makhluk sedang tidur nyenyak, seekor jantan Ostorhinchus properuptus, setelah menyelesaikan tempoh inkubasi selama seminggu, memanggil semua tenaganya dan, dengan gerakan yang menggeletar, mengeluarkan sekumpulan larva dari mulutnya,” kata Sato, yang menangkap tembakan di Minamisatsuma, Kagoshima, Jepun. “Untuk mengurangkan tekanan pada ikan, saya memerhatikan proses itu di bawah lampu merah malap.

“Semasa detik penetasan, saya menggunakan lampu merah dengan tetapan khas yang mematikan lampu merah sebaik sahaja pra-kilat strob dikesan. Persediaan ini secara berkesan menghapuskan gangguan cahaya merah dalam gambar, memastikan imej itu merakam momen itu senatural mungkin.”

Hadiah: Tujuh malam dengan 12 terjunan untuk dua orang di Meridian Adventure Dive Resort, Raja Ampat, Indonesia.

Diambil dengan Canon EOS R5 + EF-S 60mm F2.8 Macro USM dalam perumahan Nauticam, dua INON Z330, satu RG Blue S02RE-SNC. f/13, 1/125, ISO 400

Pemenang potret:

Stefano Cerbai / Penghantaran Luar Biasa

(Stefano Cerbai / Seni Lautan)

“Saya sedang berbulan madu di Australia, dan antara banyak tempat luar biasa yang kami lawati ialah Australia Selatan, di mana saya berpeluang menyelam dan mencari naga laut yang sukar difahami – haiwan yang saya impikan untuk dilihat selama bertahun-tahun.

"Saya sangat bertuah bukan sahaja untuk mencari dan memerhati satu tetapi juga untuk menangkap gambar ia membawa telurnya, yang dilindungi di belakangnya berhampiran ekornya."

Hadiah: strob bawah air Ikelite DS230 dengan lampu pemodelan.

Diambil dengan Nikon D7200 + Tokina 10/17 dalam perumahan Isotta, strob Ikelite. f/16, ke-1/160, ISO 250

Pemenang air sejuk:

James Emery / Kormoran Penasaran

(James Emery / Seni Lautan)

“Semasa menyelam di Monterey [California], saya sedang memotret padang Metridium apabila saya melihat seekor dandang berenang ke arah kami. Terkejut saya, ia mula mematuk kepala isteri saya, tetapi dia langsung tidak terpengaruh.

“Saya cepat-cepat berenang untuk mendapatkan beberapa tangkapan, dan kemudian perhatian dandang itu beralih kepada pantulan di pelabuhan kubah kamera saya. Ia tinggal bersama kami selama kira-kira 20 minit, berenang untuk mendapatkan udara sebelum kembali untuk memeriksa kami semula. Ia adalah detik yang unik dan menyeronokkan yang memberi saya gambaran tentang rasa ingin tahu si dandang itu”.

Hadiah: Sijil hadiah Ultralight $300

Diambil dengan Sony A7III + Canon 8-15mm dengan penyesuai Metabones dalam perumah Nauticam, strob Kraken KS160. 1/80, f/13, ISO 500

Pemenang nudibranch:

Borut Furlan / Hooded Nudibranchs

(Borut Furlan / Seni Lautan)

"Ini adalah lawatan pertama saya ke Pulau Vancouver pada Oktober 2024 dan lawatan pertama saya ke Kanada sama sekali," kata Furlan. “Saya tidak mempunyai banyak pengetahuan tentang kawasan itu jadi memutuskan untuk menggunakan kanta zum sudut lebar pada kebanyakan penyelaman saya kerana kepelbagaiannya.

“Apabila saya sampai ke hutan rumpai laut dengan dahan telanjang bertudung, saya terkejut. Saya tidak pernah melihat begitu banyak cabang nudi di satu tempat. Terdapat beribu-ribu daripada mereka dan mereka berada di mana-mana, di bahagian bawah, di kelp dan juga berenang. Saya merakam beratus-ratus imej mereka dan ini adalah salah satu daripada siri ini.”

Hadiah: Sehingga 10 malam di Oceania dari Walindi Plantation Resort, PNG

Diambil dengan Nikon D850 + Nikkor 28-80 / 3.3-5.6 + Nauticam WACP (ditukar kepada Seacam), dua strob Seacam 150D. 1/40, f/14, ISO 400

Pemenang Blackwater:

Kyungshin Kim / Memburu

(Kyungshin Kim / Seni Lautan)

"Saya menangkap gambar ini semasa menyelam air hitam di Anilao [Filipina] pada November lalu," kata Kim, yang pada mulanya menyedari dua sotong melekat bersama dan menganggap mereka sedang mengawan. “Setelah diteliti lebih dekat, saya menyedari mereka tidak mengawan – seekor sotong sedang memakan yang lain, sotong yang lebih kecil.

“Sotong diketahui terlibat dalam kanibalisme, tetapi jarang menyaksikan sotong kecil makan sesama sendiri semasa menyelam di air hitam. Saya mengikuti dan memerhati mereka dengan teliti, berjaya menangkap beberapa gambar.

“Selepas kira-kira 10 minit, warna sotong yang lebih kecil itu mula pudar. Akhirnya, ia mengeluarkan pancutan dakwat hitam. Tidak lama kemudian, sotong yang telah selesai makan perlahan-lahan menghilang ke kejauhan, manakala sotong yang menjadi mangsanya tenggelam ke dalam kedalaman laut yang gelap.

Hadiah: Pakej menyelam tujuh malam di Dive Resort di resort menyelam Puerto Galera di Filipina dari El Galleon / Asia Divers

Diambil dengan makro Nikon Z8 + 60mm dalam perumah Nauticam, dua Kraken S160 dan satu cahaya Weefine 5000. 1/200, f/20, ISO 200

Pemenang Pemuliharaan Bawah Air:

Kimber Greenwood / Lemas dalam Plastik

(Kimber Greenwood / Seni Lautan)

Imej yang diambil di High Springs ini dicipta sebagai sebahagian daripada projek kesedaran untuk Majlis Florida Springs tentang kesan pembotolan air di Florida Springs tempatan. Lebih daripada 300 botol air dihasilkan setiap minit di loji pembotolan air seperti yang terletak beberapa minit dari mata air di mana imej ini diambil.

"Bukan sahaja botol-botol ini berakhir di tapak pelupusan sampah dan memperkenalkan plastik mikro ke dalam persekitaran kita, tetapi pembotolan "air mata air" menyebabkan kehilangan air dari Akuifer Floridian, yang mengurangkan paras air dan aliran air, menyebabkan kemerosotan mata air dan sungai,” kata Greenwood.

"Botol-botol yang digunakan untuk imej ini disumbangkan daripada aktivis pemuliharaan tempatan yang mengeluarkannya dari tali pinggang pengeluaran kilang pembotolan tempatan." Imej-imej itu digunakan dalam media sosial dan kempen pengiklanan cetak untuk menggalakkan individu beralih kepada botol air boleh guna semula.

Hadiah: Dua Marelux Apollo S Strobes serta Lumilink

Diambil dengan Sony A7IV + 24-70mm F2.8 GM. 1/500 f/3.5, ISO 400

Pemenang Seni Digital Bawah Air:

Unkoo Kim / Keinginan

(Unkoo Kim / Seni Lautan)

Laut di Seogwipo di Pulau Jeju, Korea Selatan dekat dengan hati Kim tetapi jauh dari persekitaran yang ideal untuk fotografi bawah air, selalunya keruh dan arus deras. "Perairan Seogwipo telah terjejas lagi dengan peningkatan suhu laut, kekurangan subjek dan faktor lain," kata Kim, yang tidak pasti bagaimana untuk menangkap keindahan makhluk laut di sana sebelum memutuskan untuk menggunakan cahaya sebagai latar belakang untuk menyerlahkannya.

“Saya mengambil imej ini semasa musim terbaik tahun ini. Untuk menangkap imej pandangan hadapan hana goby biru, saya menghabiskan berjam-jam memerhati dan mendekati mereka. Membayangkan interaksi dinamik hana goby biru dengan lampu bokeh, saya menggunakan alatan yang telah saya sediakan lebih awal dan kanta vintaj yang diubah suai untuk menggabungkan berbilang dedahan dengan imej bokeh bunga api.

"Walaupun menangkap imej bunga api tidak begitu sukar, ia memerlukan persediaan rapi, usaha, latihan dan, yang paling penting, masa untuk membina hubungan dengan subjek."

Hadiah: Marelux SOFt Lite Snoot plus dok.

Diambil dengan lensa makro Nikon D850 + 60mm / perubahan Bell & Howell Filmovara dalam perumah Nauticam, dua strob Ikelite DS230, tanglung bawah air Sofirn. 1/160, f/11, ISO 100

Pemenang Hitam & Putih + Rancangan Terbaik:

Eduardo Labat / Dancing Whitetips

(Eduardo Labat / Seni Lautan)

"Ia adalah penyelaman terakhir kami pada hari itu, pada sebelah petang dengan cahaya matahari semakin pudar," kata Labat. Di Roca Partida [Revillagigedos, Mexico] kebanyakan jerung putih berkumpul dalam kumpulan kecil di pelbagai tebing sepanjang pembentukan batuan.”

Sekumpulan besar petua putih mula membentuk agak jauh dari batu, dengan berpuluh-puluh membentuk kumpulan ketat pada kedalaman sekitar 8m tetapi tidak memburu atau mempamerkan tingkah laku agresif.

“Selepas menyaksikan kejadian yang jarang berlaku ini dari pinggir formasi, saya perlahan-lahan naik untuk berlegar tepat di atasnya. Di situlah saya mengambil gambar ini. Dari atas, jerung kelihatan berenang serentak dalam gerakan membulat. Sungguh indah untuk disaksikan.

"Saya memutuskan untuk menggunakan hitam dan putih untuk gambar ini kerana bagaimana bentuk geometri kelihatan dalam gaya ini dan juga kerana kontras semula jadi yang boleh dihayati dalam warna hitam dan putih mengenai hujung jerung yang berkaitan dengan seluruh badan mereka. .

Hadiah: Empat malam untuk dua orang dengan 7 kali terjunan di All 4 Diving / Akaya Bali

Diambil dengan Sony A6600 + Tokina 10-17mm F/3.5-4.5 Fish-eye dalam perumah Nauticam, strob Sea & Sea YS-D3 DUO. 1/160, f4.0, ISO 640

Pemenang Fesyen Bawah Air:

Lucie Drlikova / Hidup Ratu!

(Lucie Drlikova / Seni Lautan)

Ratu Jahat daripada Snow White dongeng diangkat oleh syaitannya dalam foto ini, sebahagian daripada projek peribadi Drlikova "Once Upon a Dream in Waterland", yang telah diusahakannya selama tujuh tahun.

"Projek ini mewakili kembali kepada impian zaman kanak-kanak saya - semua pakaian, adegan dan prop adalah buatan tangan saya sendiri," katanya. Pukulan itu diambil di kolam sedalam 8m di Aquapalace Praha di Republik Czech.

Hadiah: sijil hadiah Bluewater Photo $400

Diambil dengan Nikon D810 + Nikor 17/35 f2/8 dalam perumah Nauticam, strob Subtronik. 1/160, f/8, ISO 500

Pemenang Compact Wide Angle:

Marco Lausdei / Memburu di Malam

(Marco Lausdei / Seni Lautan)

Menyelam di tapak Maya Thila yang terkenal di Maldives, Lasdei melihat jerung terumbu putih yang bergerak dalam corak kitaran, kelihatan tertarik dengan awan ikan perak yang terletak di sepanjang thila drop-off.

"Dengan menggunakan batu berhampiran untuk perlindungan, saya berhati-hati menyembunyikan dan meminimumkan buih saya, cuba mendekati sedekat mungkin tanpa mengganggu kelakuan pemangsa," katanya. “Apabila jerung itu sudah terbiasa dengan kehadiran saya, saya menunggu salah satu pergerakan kitarannya untuk membawanya dalam julat kilat.

“Saya menetapkan masa tembakan untuk menangkap bukan sahaja jerung tetapi juga gerakan mengelak awan yang berpotensi menjadi mangsa. Tangkapan diambil dari sudut bawah ke atas, dengan sengaja memasukkan permukaan laut untuk menambah kedalaman dan dimensi pada imej. Memahami tabiat dan tingkah laku subjek adalah penting untuk kejayaan pukulan ini."

Hadiah: Perjalanan menaiki kapal langsung tujuh malam Bilikiki di Kepulauan Solomon

Diambil dengan kubah Sony RX100m5 + Seafrog dalam perumahan Seafrog. 1/160, f/10, ISO 200

Pemenang Makro Padat:

Naomi Springett / Longnose Hawkfish

(Naomi Springett / Seni Lautan)

“Untuk bulan madu kami, kami menyertai perjalanan menyelam secara langsung ke Great Barrier Reef. Foto ini diambil pada salah satu selam terbaik dalam perjalanan: bommie karang yang berkembang pesat dengan kehidupan makro yang banyak. Bertenggek dengan bangganya di atas karang matahari hitam, ikan helang hidung panjang ini tidak terlalu mengambil berat dengan kehadiran saya dan, sangat menggembirakan saya, duduk cukup lama untuk saya mengambil beberapa gambar sebelum ia berenang pergi.

“Dengan begitu banyak ikan tropika yang malu-malu kamera, ini adalah hidangan yang jarang berlaku. Karang matahari hitam adalah antara karang kegemaran saya; warna hijau yang kaya memberikan latar belakang yang berbeza untuk ikan yang menarik ini.”

Hadiah: Perjalanan menyelam lapan hari ke Galapagos pada Aqua liveaboard daripada Andean Travel Company.

Diambil dengan Olympus TG-4 dalam perumahan PT-056, dua strob Laut dan Laut. 1/40, f/8, ISO 200

Pemenang Gelagat Kompak:

Naomi Springett / Mutualisme

(Naomi Springett / Seni Lautan)

Bluestreak cleaner wrasse dan ikan biawak beraneka warna telah ditemui di Great Barrier Reef Australia, contoh simbiosis mutualistik. "Biasanya ikan biawak agak gelabah, tidak bertolak ansur dengan jurugambar untuk mendekati terlalu dekat, tetapi individu ini cukup berpuas hati untuk bergambar semasa bersih," kata Springett mengenai pukulan kemenangan keduanya.

“Saya kagum melihat ikan yang lebih kecil melesat ke seluruh ikan biawak, malah ke dalam mulutnya, menunjukkan kepercayaan yang luar biasa pada bahagian ikan yang lebih kecil, akhirnya mengendap tepat di atas kepala ikan biawak itu!”

Hadiah: seperti di atas

Diambil dengan Olympus TG-7 dalam perumahan PT-059, dua strob Laut dan Laut. 1/80, f/13, ISO 200

Imej-imej ini bersama-sama dengan semua naib juara dan foto yang disebut dengan hormat boleh dilihat dengan cerita latar belakang di tapak penganjur Panduan Fotografi Bawah Air.

