Mata sedih bersinar dalam komp foto UN WOD

Pemenang tahunan ke-12 foto pertandingan untuk Hari Lautan Sedunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu diumumkan (8 Jun) hari ini sebagai sebahagian daripada sambutan WOD PBB yang berlangsung di Nice, dengan panel penilai memilih empat pemenang tempat pertama daripada beribu-ribu penyertaan daripada jurugambar amatur dan profesional.

Pertandingan tahun ini menampilkan kategori dari tahun-tahun sebelumnya – Wajah Bawah Laut Besar dan Kecil, Pemandangan Laut Bawah Air dan Pemandangan Laut Atas Air – dan tambahan baharu, Wonder: Sustaining What Sustains Us, yang juga merupakan tema UN WOD 2025.

Pemenang kategori ialah Andrey Nosik (Rusia), Dani Escayola (Sepanyol), Leander Nardin (Austria) dan Rachel Moore (AS). milik Moore foto, yang mengungguli kategori Wonder dan dilihat di atas, telah diambil di Mo'orea, Polinesia Perancis tahun lepas dan menampilkan mata ikan paus bungkuk bernama Sweet Girl.

"Empat hari selepas saya merakam detik intim ini, dia dilanggar dan dibunuh oleh kapal yang bergerak pantas," kata Moore. “Kematiannya menjadi peringatan yang menyayat hati tentang 20,000 ikan paus yang hilang akibat serangan kapal setiap tahun.

"Kami menggunakan kisahnya untuk menyokong perlindungan yang lebih kukuh, memohon undang-undang kelajuan yang lebih ketat di sekitar Tahiti dan Mo'orea semasa musim ikan paus. Saya berharap legasi Sweet Girl akan mencetuskan perubahan sebenar untuk melindungi haiwan yang luar biasa ini dan mengelakkan kehilangan yang tidak masuk akal lagi."

Hakim pertandingan termasuk jurugambar bawah air Ipah Uid Lynn (Malaysia), William Tan (Singapura) dan Marcello Di Francesco (Itali) dan jurugambar hidupan liar Perancis Vanessa Mignon. Sejak penubuhannya pada 2014, pertandingan ini telah dipilih susun oleh jurugambar bawah air dan hidupan liar Belgium, Ellen Cuylaerts.

Keajaiban: Mengekalkan Apa yang Mengekalkan Kita

(Luis Arpa Toribio / www.unworldoceansday.org)

Naib johan kepada Moore dalam kategori Wonder ialah jurugambar Sepanyol, Luis Arpa Toribio, memotret seekor ikan kelawar menyirip juvana di Selat Lembeh, Indonesia. Ia diambil dengan kelajuan pengatup yang perlahan, cahaya snooted dan panning kamera yang disengajakan untuk mencipta deria gerakan dan drama.

Ikan kelawar menyirip juvenil mempunyai badan hitam yang menyerlah yang digariskan dalam oren terang, walaupun mereka kehilangan warna ini dalam beberapa bulan apabila mereka matang. "Merakam imej ini memerlukan kesabaran dan ketekunan dalam dua kali terjunan, kerana ikan muda yang aktif ini sentiasa melesat mencari perlindungan di celah-celah, menjadikan pukulan itu amat mencabar," kata Toribio.

Ketiga dalam kategori itu ialah tangkapan gambar di kawasan perlindungan jerung Jardines de la Reina di Cuba. Steven Lopez dari Amerika Syarikat menggambarkan jerung terumbu Caribbean menenun melalui sekumpulan jerung sutera berhampiran permukaan.

Menggunakan pengatup dan strob perlahan semasa jerung itu berputar dengan tajam, "pergerakan itu kabur menjadi lengkok seperti gelombang di atas kepalanya, diterangi oleh rona keemasan matahari terbenam".

(Steven Lopez / www.unworldoceansday.org)

Muka Besar Dan Kecil

Pemenang kategori Wajah Besar Dan Kecil Andrey Nosik melihat bonet perang Jepun di Laut Jepun, kira-kira 80km dari Vladivostok. "Saya menjumpai ikan hiasan itu pada kedalaman kira-kira 30m di bawah buritan kapal karam," katanya. "Spesies ini nampaknya tidak takut kepada penyelam - sebaliknya, ia seolah-olah menikmati perhatian - malah ia cuba untuk duduk di kubah-port kamera saya.

(Andrey Nosik / www.unworldoceansday.org)

Giacomo Marchione dari Itali mendapat tempat kedua dalam bahagian ini. "Pada salah satu daripada banyak penyelaman air hitam saya di Anilao, Filipina, pemandu saya dan saya ternampak sesuatu bergerak tidak menentu pada kedalaman sekitar 20m, kira-kira 10 hingga 15sm dalam saiz. Kami segera menyedari bahawa ia adalah selimut yang jarang berlaku. sotong.

(Giacomo Marchione / www.unworldoceansday.org)

"Ketika kami menghampiri, ia membuka selimutnya yang cantik, menampakkan mantelnya yang pelbagai warna. Saya sempat mengambil beberapa gambar sebelum ia meneruskan perjalanan." Spesies ini dikatakan mempamerkan beberapa dimorfisme saiz seksual yang paling ekstrem dalam alam semula jadi, dengan berat betina sehingga 40,000 kali lebih banyak daripada jantan!

Lars von Ritter Zahony dari Jerman mendapat tempat ketiga: "Perjalanan ke Semenanjung Antartika sentiasa menghasilkan pertemuan yang menakjubkan dengan anjing laut harimau," katanya. "Dengan berani menghampiri saya dan menampakkan giginya, individu ini berminat untuk menunjukkan bahawa bahagian Antartika ini adalah wilayahnya. Gambar ini diambil pada waktu senja, menyebabkan suasana yang agak murung."

(Lars von Ritter Zahony / www.unworldoceansday.org)

Pemandangan Laut Bawah Air

Dalam kategori Underwater Seascapes, pemenang Dani Escayola merekodkan lawatan ke tasik obor-obor semasa dalam perjalanan menaiki kapal hidup di selatan Raja Ampat, Indonesia: “Dikelilingi oleh berjuta-juta obor-obor, yang telah berevolusi untuk kehilangan keupayaan menyengat kerana ketiadaan pemangsa, adalah salah satu pengalaman paling menakjubkan yang pernah saya alami.”

(Dani Escayola / www.unworldoceansday.org)

Di tempat kedua ialah Gerald Rambert dari Mauritius, yang menangkap sekolah sinar yang berehat di stesen pembersihan, tertarik dengan arus deras di sana. "Sesetengah sinar menjadi biasa dengan penyelam, membolehkan pertemuan rapat seperti ini," katanya.

(Gerald Rambert / www.unworldoceansday.org)

"Malangnya, selepas pemutihan teruk yang dialami terumbu di sini tahun lepas, perhimpunan seperti itu menjadi jarang berlaku, dan saya bimbang saya tidak dapat menyaksikannya lagi di tempat yang sama."

Pedro Carillo dari Sepanyol yang menduduki tempat ketiga mengatakan bahawa La Rapadura di pantai utara Tenerife di Kepulauan Canary ditemui hanya pada tahun 1996 tetapi merupakan “salah satu landskap bawah air yang paling menakjubkan di dunia, secara konsisten berada di antara tapak menyelam terbaik di planet ini.

"Tiang basalt yang menjulang tinggi ini adalah hasil daripada proses gunung berapi yang berlaku antara 500,000 dan sejuta tahun yang lalu," kata Carillo, yang meletakkan model Yolanda Garcia dalam latar.

(Pedro Carillo / www.unworldoceansday.org)

"Terletak di wilayah di mana hidupan marin telah terjejas oleh amalan penangkapan ikan haram yang biasa, monumen semula jadi yang menakjubkan ini mempunyai nilai geologi dan ekologi, dan saintis serta jurugambar dalam air menyokong perlindungannya."

Pemenang kategori Above Water Seascapes, Leander Nardin, merakam gambar dari sebuah pesawat sebuah tasik yang tenang dibuai oleh bukit-bukit pasir yang gersang dan disuap oleh sungai yang lembut di kawasan terpencil pantai berhampiran Shark Bay di Australia Barat.

"Imej ini mendedahkan kontras yang kuat dan keindahan tersembunyi di mana daratan dan lautan bertemu, mengingatkan kita bahawa lautan adalah sumber semua kehidupan dan segala-galanya di alam semula jadi berkait rapat," kata Nardin.

(Leander Nardin / www.unworldoceansday.org)

Perpindahan ke Nice

Pada masa lalu UN WOD telah dihoskan di Ibu Pejabat PBB di New York tetapi acara tahun ini telah dipindahkan ke Perancis untuk diadakan sejurus sebelum Persidangan Lautan PBB, yang berlangsung di Nice dari 9-13 Jun.

Gambar-gambar pemenang akan dibentangkan secara langsung pada persidangan semasa acara panel pada 11 Jun di Agora di La Baleine. Ia juga akan dipaparkan dalam pameran galeri di NEO VogelArtLab di Nice dan di Kelab Penjelajah (New York) sepanjang minggu.

Pertandingan ini diselaraskan oleh Bahagian PBB untuk Hal Ehwal Laut & Undang-undang Laut, DivePhotoGuide (DPG), Oceanic Global dan Suruhanjaya Oseanografi Antara Kerajaan UNESCO.

Percuma dan terbuka kepada orang ramai, setiap tahun ia menyeru jurugambar dari seluruh dunia untuk menyampaikan keindahan lautan dan kepentingan tema Hari Lautan Sedunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu setiap tahun. Semua peserta perlu menandatangani piagam 14 komitmen berkenaan etika dalam fotografi.

Penyertaan tempat teratas dalam setiap kategori boleh didapati bersama-sama dengan pemenang dari tahun-tahun lepas dalam galeri maya pertandingan.

