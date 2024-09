Sunbursts mendapat markah pada Anugerah Bawah Air pertama Australasia

The inaugural edition of the Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 foto competition has been judged, and the winning entries were revealed on stage today (28 September) at the Pergi Tunjukkan Menyelam ANZ di Sydney.

Pertandingan pengimejan bawah air yang baru dianjurkan oleh DivePhotoGuide (DPG), Australasia Bawah Air and Imej UW, yang pada awal Jun menyeru Divernet dan di tempat lain untuk penembak bawah air dari seluruh dunia menyerahkan yang paling banyak imej dan video yang menawan dan menarik dari wilayah Australasia.

Panel penghakiman terdiri daripada pakar Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith dan William Tan.

Entrants competed in eight categories for prizes of resort and liveaboard diving holidays and foto and video gear valued at more than Aus $50,000 (c £37,400).

portfolio

Pemenang pertandingan keseluruhan - "Pertunjukan Terbaik" - ialah Gabriel Guzman, dengan koleksi imej sunburst yang menduduki tempat teratas dalam kategori Portfolio.

“Sunburst fotografi is a technique that utilises the sun as a focal element to enhance the visual impact of underwater images,” says Guzman. “By positioning the subject in front of the sun, the resulting rays create a natural halo effect, adding depth and drama to the scene. This approach emphasises the interaction between light and the marine environment, making the subject stand out in a striking manner.

“Portfolio ini termasuk enam imej: pari sengat, ikan singa, pari manta, kura-kura, tulang bonggol dan ikan pencetus titan. Spesies ini ditangkap melalui gabungan tangkapan terancang dan peluang spontan.

“While most images feature the classic sunburst effect, the foto of the sting ray (atas) adalah unik. Diambil semasa waktu keemasan, ia menangkap sinaran matahari yang menembusi air dengan warna keemasan yang hangat, mewujudkan suasana yang berbeza tetapi sama menawan. Teknik ini telah menarik minat saya selama bertahun-tahun, dan saya telah mendedikasikan banyak masa untuk berlatih.

EMAS: Matahari Dan Makhluk Laut (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Lionfish, Coral Bay, Western Australia (1/200th, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, Aquatica housing, 2x Ikelite DS160 strob). Gambar ini juga mengambil Perak dalam kategori Australia

EMAS: Matahari Dan Makhluk Laut (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Pari Manta, Nusa Penida, Indonesia (Ke-1/200, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, Perumah Aquatica, 2x strob Inon Z-330)

EMAS: Matahari Dan Makhluk Laut (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Penyu laut hijau, Terumbu Saxon, Terumbu Penghalang Besar (1/200, f/14, ISO 250, Nikon D500, Perumah Aquatica, 2x strob Ikelite DS160)

EMAS: Matahari Dan Makhluk Laut (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Wrasse bonggol, Norman Reef, Great Barrier Reef (1/250, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Perumahan Aquatica, 2x strob Ikelite DS161)

EMAS: Matahari Dan Makhluk Laut (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Titan triggerfish, Moore Reef, Great Barrier Reef (Ke-1/200, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, Perumah Aquatica, 2x strob Inon Z-330)

“Mencapai pukulan sunburst yang sempurna bukanlah mudah. Ia memerlukan keadaan yang ideal, termasuk perairan yang tenang untuk sinaran matahari menembusi dengan jelas, cahaya matahari penuh, dan kedudukan subjek sedekat mungkin dengan permukaan. Makhluk itu mesti berada di tempat yang betul-betul betul, dan seseorang itu perlu menetapkan kamera dan strobnya dengan sempurna untuk menangkap detik itu.

“Proses itu melibatkan banyak percubaan yang gagal, kerana penjajaran semua faktor ini jarang berlaku. Portfolio ini mewakili usaha terbaik - koleksi imej di mana segala-galanya akhirnya bersatu."

Pemenang kategori lain ialah Talia Greis (Sydney), Jenny Stock (Over-Under), Selanie Waddilove (Smartphone), Emma Turner (Alam Sekitar), Lewis Burnet (Australian), Luc Rooman (Perairan Antarabangsa), dan Ste Everington (Reels Showcase ). Penyertaan yang diletakkan emas dan perak ditunjukkan di bawah:

Sydney

EMAS: Puff (Talia Greis, Australia). Clifton Gardens. “This unusual, undocumented behaviour cannot be explained by even the most skilled of scientists, specialising in frogfish / anglerfish behaviour. I was experimenting with wide-aperture fotografi at a local dive-site when this striated anglerfish (clearly having devoured a huge meal) regurgitated a smoke-like substance. Never having witnessed such an occurrence, I sat and observed the behaviour for over an hour. Experts can only speculate that the angler had cannibalised an egg sac (intentionally or non-intentionally). This likely would have led to swelling of the stomach, causing the individual to cough up chunks of it at a time. Nature at its best.” (1/250th, f/5, ISO 320, Sony A1, Isotta housing, Inon Z-330 strob, Backscatter snoot)

PERAK: Persepsi Kedalaman (Rowan Dear, UK). Rizab Akuatik Teluk Pokok Kobis. “Obor-obor ini telah dilihat dalam beratus-ratus setiap satu dalam tempoh tiga tahun yang lalu, berkumpul di teluk di salah satu pantai popular di Sydney. Pada tahun ini, terdapat lebih daripada yang pernah saya lihat, dengan beberapa bahagian dalam beberapa meter dan padat penduduk. Berenang ke dalam pukulan dan menembak ke bawah ke dalam kepekatan terdalam jeli, saya berharap untuk mencipta imej dunia lain ini dengan banyak kedalaman, menunjukkan berapa banyak jumlah jeli itu.” (1/200, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, perumah Ikelite, 2x strob Inon Z-330)

Lebih-Bawah

EMAS: Semaian Tonga Tenang (Jenny Stock, UK). “Di sini seekor induk paus bungkuk dan anak lembu mudanya yang baru berehat di bawah permukaan air di perairan Vava'u yang tenang dan hangat. Bumbung betina yang sangat hamil tiba setiap tahun pada bulan Julai. Selepas bersalin, mereka tinggal di tapak semaian ini sehingga anak lembu cukup besar untuk membuat lawatan pertama mereka ke Antartika. Apabila mengambil imej berpecah, selalunya bijak untuk menggunakan snorkel daripada menyelam di skuba, kerana anda membuat lebih sedikit buih di permukaan, yang boleh mengganggu imej." (Ke-1/125, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, Perumah Nauticam, 2x strob Inon Z-240)

PERAK: Anak Penyu (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Queensland. “Ditangkap di Pulau Heron, tapak bersarang penting penyu laut, pukulan belah ini mendedahkan detik anak penyu berenang pertama selepas menetas. Imej itu bertukar anggun antara perairan cetek dan ufuk yang luas, mempamerkan perjalanan penyu dari tempat kelahirannya ke lautan luas di luar. Saya berhati-hati untuk mengelak daripada menggunakan strob atau cahaya buatan, menghormati sifat halus bayi yang baru lahir ini. Selepas mengambil beberapa gambar, saya membenarkan anak ayam itu meneruskan perjalanan tanpa tekanan tambahan.” (1/250, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Perumahan Aquatica)

Smartphone

EMAS: Boleh Saya Bantu? (Selanie Waddilove, Australia). “Sometimes a foto is asking to be taken… The playful pose of this pup in contrast with the abandoned rope was both confronting and beautiful. Often the New Zealand fur seal pups at Baranguba will play tug-of-war and chase with drifting seaweed, letting it go to dive and spin around you and then picking it back up again before another pup can steal it. This early April morning, instead of seaweed, the pups were playing with some rope and other plastic debris that had been washed in by the swell and winds of the previous week. I snapped a few photos to capture their fun and gently tugged on the end of the rope, hoping to distract them with a game so that I could eventually collect it. As the seals played, I gradually rolled it up in my hand and hid it in my pakaian basah to be disposed of properly when we returned to shore.” (1/120, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, Perumah Aquatech, cengkaman pengatup Bluetooth AxisGO)

PERAK: Berdiri Frogfish (Selanie Waddilove, Australia). “Semasa snorkel musim panas di Wagonga Inlet, Narooma, ikan pancing belang hitam ini dilihat bergerak perlahan di antara rumput laut. Matahari petang memberikan pencahayaan yang sempurna untuk menyerlahkan tekstur dan butiran menakjubkan makhluk kecil yang aneh ini. Dari mulut yang besar dan terbalik kepada 'gewang' yang menarik dan sirip dada yang digunakan untuk 'berjalan' di dasar laut, ikan ini sangat menarik untuk dilihat dan difoto.” (1/100, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, Perumah Aquatech, cengkaman pengatup Bluetooth AxisGO)

Alam Sekitar

EMAS: penunggang (Emma Turner, Australia). Anilao, Philippines. “Blackwater diving is my happy place. This female argonaut, actually an sotong with an eggcase ‘shell’, emerged out of the blackness and zoomed past me. This was my opportunity. Was it riding a jellyfish like I’d hoped? As my eyes and camera focus, I wondered what it was actually riding. Metallic? Plastic? Both? A condom wrapper? Oh my gosh, a yoghurt lid! How sad for us both. Was this argonaut surfing humans’ litter right back out of its open ocean home or was it becoming so ‘normal’ to see pollution that it mistook as organic?” (1/250, f/22, ISO 320, Nikon D850, Perumahan Seacam, strob Seacam 160D)

PERAK: Mainan Anjing Atau Perangkap Plastik (Andrii Slonchak, Australia). Queensland. “Semasa menyelam di Pulau Stradbroke Utara, tiba-tiba saya ternampak seekor wobbegong meluncur laju ke arah saya keluar dari awan sedimen terangkat. Seperti yang saya dapati kemudian, pemandu kami telah melihat jerung itu terperangkap dalam frisbee anjing plastik dan cuba mengeluarkan mainan itu, tetapi wobbegong yang terkejut itu melarikan diri. Saya mempunyai kurang daripada satu saat untuk mengambil pukulan ini sebelum jerung itu hilang. Saya tidak pernah melihat wobbegong ini lagi dan terus tertanya-tanya sama ada ia berjaya mengeluarkan mainan itu atau mengalami nasib yang suram. Wobbegong bergantung pada gabungan dengan persekitaran mereka semasa memburu, dan frisbee yang cerah akan menjejaskan keupayaan ini." (Ke-1/125, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, perumah Ikelite, Ikelite DS160 II dengan penyebar kubah)

Australia

EMAS: Oblong (Lewis Burnett, Australia). Darling Range Escarpment, Australia Barat. “Merakam gambar penyu berleher ular yang pelik dan indah di bawah air sentiasa berada dalam senarai keinginan menyelam Barat Daya saya. Reptilia yang menarik ini ditemui dalam badan air tawar yang berselerak di rantau ini dan paling kerap dilihat di darat pada musim pembiakan semasa mereka mencari pasangan. Saya menjumpai individu ini pada kali pertama saya menyelam air tawar di rantau ini dan tidak mungkin lebih gembira kerana mempunyai subjek yang mewajibkan untuk bergambar.” (1/320, f/13, ISO 500, Sony A1, perumah Ikelite, 2x strob Inon Z-330)

Perairan Antarabangsa

EMAS: Salamander (Luc Rooman, Belgium). “Setiap tahun saya menyelam ke dalam salah satu tasik air tawar kegemaran saya, iaitu De Melle berhampiran Antwerp, untuk mengambil gambar kadal alpine di antara teratai air. Pada bulan Julai tahun ini, saya pergi mencari lagi. Selepas mencuba mengambil gambar beberapa spesimen, saya dapati satu hinggap di atas teratai, badan salamander itu menghasilkan bayang yang menarik melalui daun. Selepas mengambil beberapa siri tangkapan, saya meninggalkan makhluk itu sendirian dan bergerak dengan berhati-hati.” (1/125, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, Perumah Isotta, Backscatter Mini Flash MF-2, Backscatter Optical Snoot OS-1)

PERAK: Pokok Amfibia (Massimo Zannini, Itali). Bologna. “Pada musim bunga di pergunungan utara Itali, kodok mengawan dalam kolam air kecil, seperti kebanyakan amfibia lain. Saya sedang mengambil beberapa gambar tingkah laku mengawan ini apabila selama beberapa saat seekor katak melompat ke belakang, mungkin mengira mereka sebagai batu. Terkejut dan terhibur, saya hanya mempunyai masa yang cukup untuk mengambil tiga tembakan sebelum katak itu dikeluarkan oleh katak jantan di atas betina.” (1/50th, f/14, ISO 320, Nikon D850, Perumah Nauticam, Backscatter Mini Flash MF-1, Backscatter Optical Snoot OS-1)

Pameran Kekili

. video section was won by Australian Ste Everington with Sinaran Pada Bekas HMAS Brisbane di Sunshine Coast, menampilkan helang berbintik, shovelnose dan sinar marmar. “Saya sangat menyukai bangkai kapal ini sebagai tapak menyelam – ia adalah tempat saya yang gembira.

"Untuk ini video, I wanted to spotlight a single specific dive – one where the rays spent an above average amount of time with us at the stern of the ship. But I also couldn’t resist including some stunning ray encounters from other dives at this location as well.”

Cetakan logam pemenang dan naib juara dipamerkan dan boleh dibeli di pameran Go Diving, dengan separuh daripada hasil akan disumbangkan kepada rakan kongsi alam sekitar pertandingan Ambil 3 Untuk Laut.

Untuk butiran penuh pertandingan dan semua pemenang, termasuk Gangsa dan Sangat Dipuji, lawati laman web Anugerah Bawah Air Australasia (UWAA) 2024 tapak.

