Pertandingan foto UPY & DPG kedua-duanya kini dibuka

Dua peraduan imejan bawah air utama dilancarkan pada awal bulan November – Jurugambar Terbaik Bawah Air (UPY) 2025 yang berpangkalan di UK dan, dari seberang Atlantik, Pertandingan Pengimejan Bawah Air DPG Masters 2024, yang menempatkan lebih banyak kedai pada hadiah besar dan termasuk videografi .

Peraduan UPY yang menekankan prestij dan maklum balas dibuka untuk penyertaan mulai sekarang hingga 4 Januari. "UPY ialah pertandingan paling penting untuk jurugambar bawah air, dan sentiasa penuh dengan imej menakjubkan yang didedahkan buat kali pertama," kata ketua hakim Alex Mustard.

“2025 menandakan 60 tahun sejak Phil Smith pertama kali dianugerahkan gelaran Jurugambar Terbaik Tahunan Bawah Air. Hari ini peraduan itu benar-benar antarabangsa, dengan imej pemenang datang dari seluruh dunia. Tiga pemenang keseluruhan terakhir kami telah diambil di bawah ais di Lautan Artik, di perairan Sungai Amazon yang diwarnai tanin, dan pada waktu malam berhampiran dengan Khatulistiwa di Maldives.

“Peraduan ini terbuka kepada semua gaya fotografi bawah air; gambar yang diambil di lombong banjir ke kolam renang telah dianugerahkan sebelum ini.”

Tambahan baharu ialah kategori Terumbu Karang, mencerminkan habitat dengan boleh dikatakan "kepekatan hidupan paling berwarna-warni dan tertinggi di planet kita, namun juga wujud di hujung pisau krisis iklim".

12 kategori lain ialah Wide Angle, Makro, Wrecks, Behaviour, Potret, Black & White, Compact, Up & Coming dan tiga bahagian British Waters, untuk Wide Angle, Makro dan Living Together, bersama-sama dengan Save Our Seas Foundation Marine Conservation.

Peraduan ini menggabungkan sistem keputusan yang dipesan lebih dahulu, memberikan maklum balas kepada jurugambar tentang sejauh mana peraduan setiap imej telah berkembang, supaya semua peserta mendapat manfaat daripada mengambil bahagian. Komen hakim terperinci juga dipaparkan dengan penyertaan yang menang.

Panel penilai terdiri seperti biasa jurugambar Mustard, Peter Rowlands dan Tobias Friedrich, dan pemenang akan diumumkan pada majlis anugerah di Mayfair London.

Yuran penyertaan ialah £20, £35 atau £45 untuk sehingga tiga, 10 atau atau 20 imej masing-masing merentas kategori (kecuali Pemuliharaan Marin, yang percuma untuk sehingga lima penyertaan). Dapatkan butiran cara masuk di sini,

Pertandingan pengimejan bawah air Sarjana DPG

Pemenang keseluruhan DPG Masters untuk 2023 ialah Suliman Alatiqi (DPG Masters)

Sementara itu, Pertandingan Pengimejan Dalam Air Sarjana DPG 2024 juga telah dibuka untuk penyertaan daripada jurugambar dan juruvideo bawah air di semua peringkat – dengan dana menyelam-percutian dan hadiah peralatan kamera bernilai lebih daripada AS $80,000.

Peserta dalam peraduan ini boleh bersaing dalam sembilan kategori: Tradisional, Makro, Sudut Lebar, Over-Under, Conservation, Blackwater, Portfolio, Compact dan Filem Pendek.

Pembuat imej di belakang penyertaan teratas dalam kalangan pemenang kategori kini akan dinobatkan sebagai DPG Grand Master 2024 (anugerah itu sebelum ini untuk "Pertunjukan Terbaik"). Orang ini memenangi kedua-dua hadiah perjalanan terbaik dan peralatan terbaik.

"Jumlah kumpulan hadiah adalah yang terbesar yang kami miliki, dengan lawatan menyelam dan peralatan pengimejan yang luar biasa untuk dimenangi," kata penganjur pertandingan Joe Tepper dan Ian Bongso-Seldrup. “Dan rekod sembilan kategori kami memberi peluang kepada amatur dan profesional untuk menang, tidak kira kepakaran atau sistem kamera mereka.

“Kami juga teruja untuk mengurniakan gelaran baharu kepada pemenang keseluruhan – DPG Grand Master – dan kami tidak ragu-ragu bahawa hakim kami akan menghadapi kesukaran untuk memilihnya daripada semua peserta yang berbakat.”

Bagi penyelam bermata helang yang menyangka gambar selain yang ditunjukkan di atas adalah pemenang langsung 2023, itu kerana Marco Gargiulo ternyata tidak mematuhi peraturan pertandingan. Imejnya kemudian hilang kelayakan dan anugerah itu dibatalkan, dengan Suliman Alatiqi dan Selamat Berpikir melangkah ke dalam pelanggaran.

Akibat kejadian ini, untuk pertandingan terbaru DPG (DivePhotoGuide) telah melantik pengerusi juri untuk menyertai hakim dalam "meneliti imej dengan lebih teliti berbanding sebelum ini".

Seperti sebelum ini, 15% daripada hasil penyertaan akan didermakan kepada usaha pemuliharaan marin. Penyertaan berharga AS $10 (£7.80) bagi setiap imej atau video, dan pertandingan ditutup untuk penyertaan pada 31 Disember, dengan butiran penuh mengenai Sarjana DPG 2024 tapak.

