GO Diving Show ANZ satu kemestian bagi jurugambar dalam air

Yang sulung GO Diving Show ANZ, berlangsung di Sydney Showground pada 28-29 September – dan dengan kemasukan PERCUMA sepenuhnya – telah disifatkan sebagai satu kemestian bagi jurugambar dalam air, sama ada anda baru memulakan perjalanan anda, atau seorang 'snapper' yang berpengalaman.

Sebilangan besar jurugambar dan pendidik bawah air yang terkenal di dunia akan menghiasi photo Pentas, dan pemenang berprestij Anugerah Bawah Air Australasia 2024 pertandingan akan dibentangkan pada petang Sabtu. Berikut adalah beberapa daripada mereka yang berada di atas pentas pada hujung minggu:

Nigel Marsh ialah lelaki di belakang Penyelam Skuba ANZ's Unique Aussie Marine Life

Nigel Marsh

Nigel Marsh, yang ciri Unik Aussie Marine Life dalam Scuba Diver Australia dan New Zealand adalah kegemaran pembaca yang kukuh, akan berada di photo Pentas di GO Diving Show ANZ pada bulan September.

Nigel ialah jurugambar bawah air bebas dan wartawan foto yang berpangkalan di Brisbane. Karya beliau telah diterbitkan dalam pelbagai majalah, akhbar dan buku, baik di Australia mahupun di luar negara.

Dia telah menyelam secara meluas di sekitar Australia, terutamanya Terumbu Karang Besar dan Laut Karang, dan pengembaraannya telah membawanya ke seluruh Asia, Lautan Pasifik, Lautan Hindi, Lautan Atlantik dan Caribbean. Gambar-gambar bawah airnya juga telah memenangi beberapa pertandingan fotografi antarabangsa.

Keghairahan Nigel untuk menyelam dan persekitaran marin berkembang sejak kecil semasa bersnorkeling di pantai di luar kampung halamannya di Sydney, Australia. Belajar menyelam skuba pada tahun 1983 telah meningkatkan minatnya dalam hidupan marin, dan tidak lama kemudian dia berkongsi pengalamannya dengan orang lain, menyampaikan tayangan slaid dan menulis artikel untuk majalah - artikel pertamanya diterbitkan pada tahun 1983.

Sejak itu Nigel telah menghasilkan beribu-ribu artikel untuk majalah menyelam, melancong dan dalam penerbangan di seluruh dunia, memfokuskan pada subjek kegemarannya - ikan, menyelam, jerung, bangkai kapal, hidupan marin dan pengembaraan.

Nigel juga telah mengarang bersama dua buku panduan menyelam dengan Neville Coleman, Tapak Menyelam Great Barrier Reef dan Laut Karang (New Holland 1996) dan Diving Australia (Edisi Periplus 1997). Beliau juga telah menerbitkan sendiri buku - HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Photography 2011).

Sepanjang sepuluh tahun kebelakangan ini, Nigel sibuk mengusahakan siri buku kanak-kanak mengenai subjek berkaitan marin (A hingga Z Sharks & Rays, Meneroka Bangkai Kapal, Ketam & Krustasea, Ikan Pelik dan Aneh) dan satu siri panduan menyelam dan marin. buku kehidupan (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters With Marine Life) untuk Penerbit New Holland.

Brett Lobwein akan menawarkan beberapa pandangan fotografi bawah air teknik

Brett Lobwein

Jurugambar bawah air yang memenangi anugerah, Brett Lobwein akan mempamerkan imejnya yang indah pada photo Pentas di perasmian GO Diving Show ANZ pada bulan September.

Brett ialah seorang jurugambar yang bersemangat dan mementingkan alam sekitar yang berpangkalan di Sydney, yang telah dibesarkan di laluan air Sungai Port Hacking di pinggir selatan bandar, melihat minatnya terhadap selam skuba benar-benar terbentuk pada awal 2000-an semasa bekerja di sebuah kedai menyelam tempatan.

Menjelang 2010, dia mula berminat dengannya fotografi bawah air dan membeli perumahan DSLR pertamanya.

Dari perjalanan pertamanya untuk berenang dengan ikan paus bungkuk di Tonga, dia benar-benar ketagih.

Semangatnya untuk fotografi hanya disaingi oleh nafsu pengembaraannya untuk perjalanan eksotik.

Sama ada menembak jerung sutera di Taman Permaisuri Cuba, penguin di Antartika, beruang kutub di Artik, orcas di Norway atau anjing laut di Narooma, Brett sentiasa pasti untuk mewakili hidupan marin dalam unsur semula jadi mereka, tanpa menjinakkan atau mensensasikan haiwan untuk mendapatkannya. perhatian kepada imej atas sebab yang salah.

Sejajar dengan cintanya terhadap lautan dan penduduknya, Brett juga merupakan penyokong kuat untuk melindungi lautan dan alam sekitar kita dengan meningkatkan kesedaran tentang penggunaan berlebihan dan permintaan untuk plastik sekali guna.

Brett adalah Sony yang bangga Digital Peguambela Pengimejan, Duta untuk Isotta Underwater Housings, Ahli Kelab Penjelajah, Ahli Persatuan Artis Lautan dan bekas jurugambar bersekutu/penduduk di Ocean Geographic.

Brett juga merupakan pemilik UW Images, pengedar fotografi bawah air peralatan.

Imejnya telah memenangi banyak peringkat antarabangsa fotografi anugerah dan telah diterbitkan di seluruh dunia.

Don Silcock akan bercakap tentang pertemuan haiwan besar

Don Silcock

Scuba Diver Australia dan Editor Perjalanan Kanan New Zealand Don Silcock akan dibawa ke photo Pentas di perasmian GO Diving Show ANZ pada bulan September untuk bercakap tentang daya tarikannya dengan haiwan besar.

Don ialah jurugambar dalam air dan wartawan foto Australia yang berpangkalan di pulau Bali di Indonesia, dan dia menyertai pasukan Scuba Diver ANZ sebagai Editor Perjalanan Kanan pada tahun 2020.

Berasal dari UK, Don mula menyelam pada awal 1980-an semasa tinggal dan bekerja di Bahrain, di Teluk Parsi, dan seterusnya menjadi BSAC Advanced Pengajar dan Pegawai Menyelam.

Dia berpindah ke Australia pada tahun 1991 bersama keluarga mudanya, di mana dia mengembangkan minatnya yang berkekalan fotografi bawah air and perjalanan menyelam.

Don telah menyelam secara meluas di Papua New Guinea dan Indonesia sejak 25 tahun lalu dan percaya kedua-dua negara itu mempunyai penyelaman tropika terbaik di dunia. Scuba Diver ANZ baru-baru ini menerbitkan 13th artikel dalam siri mengenai menyelam PNG, dan seterusnya isu akan mempunyai 5th dalam siri yang sama Don menulis tentang menyelam Indonesia.

Kira-kira 15 tahun yang lalu, Don menangkap apa yang disifatkannya sebagai 'pepijat haiwan besar' apabila dia pergi ke Australia Selatan buat kali pertama untuk mengambil gambar jerung putih yang hebat dan tahun lepas, dia mencapai 15 tahun.th perjalanan ke sana…

Di antaranya, dia telah mengambil gambar dan menulis tentang harimau, kepala tukul yang hebat, dan jerung whitetip lautan di Bahamas; manta lautan, jerung biru, jerung paus, buaya Amerika dan marlin belang di Mexico; paus kanan selatan di Argentina, paus bungkuk selatan di Tonga, dan paus sperma di Azores.

Semasa wabak itu, Don terlibat dalam menyelam teknikal dan baru-baru ini melengkapkan pensijilan TDI Extended Range untuk kualitinya hingga 55m sebagai persediaan untuk perjalanan teknologi khusus untuk mengambil gambar bangkai kapal di Kepulauan Solomon dan Bikini Atoll, yang akan dipaparkan dalam terbitan Scuba Diver ANZ yang akan datang .

Mike Scotland akan bercakap tentang hidupan marin Australia

Mike Scotland

Dive Log Australasia Editor dan jurugambar bawah air Mike Scotland akan memberi tumpuan kepada biologi marin 'di alam liar' di photo Pentas di perasmian GO Diving Show ANZ pada bulan September.

Mike mula menyelam pada tahun 1976 dan berjaya memperoleh PADInya pengajar penarafan pada tahun 1982. Serta mengajar lebih daripada 1,000 penyelam. Mike telah melakukan 7,000 terjunan dan memenangi anugerah untuk foto U/Wnya.

Dua nafsu utamanya ialah fotografi bawah air dan biologi marin. Dia menulis tentang perayaan hidupan marin yang digabungkan dengan menyelam pengembaraan. Mike menerbitkan bukunya, Marine Biology in the Wild sebagai perkhidmatan kepada penyelam yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang laut. Ia menampilkan foto standard poskad dengan penyelidikan yang mendalam. Pada masa ini, dia sedang menulis satu siri mengenai biologi ikan dan jerung, yang akan dimuatkannya dalam buku baharu tahun depan.

Biologi Marin di Alam Liar

Cara terbaik untuk menyemarakkan semangat anda untuk menyelam adalah dengan mempelajari lebih lanjut tentang kehidupan marin yang indah yang kami temui. Semasa beliau berkhidmat di photo Peringkat, Mike akan mendedahkan banyak pandangan luar biasa yang telah dia perhatikan selama 48 tahun menyelam aktif yang akan mendorong anda untuk menyelam.

Mike ialah seorang pendidik profesional dan salah seorang jurugambar U/W yang paling banyak diterbitkan di Australia. Ceramah ini akan disokong oleh foto-fotonya yang paling cemerlang yang dikumpulkan daripada lebih 100 ekspedisi ke Great Barrier Reef dan Pasifik.

Talia Greis akan bercakap tentang abstrak fotografi bawah air

Talia Greis

Jurugambar bawah air yang diajar sendiri dan diiktiraf di peringkat antarabangsa Talia Greis akan berada di photo Pentas di GO Diving Show ANZ bercakap tentang imejan bawah air yang abstrak.

Dilahirkan dan dibesarkan di kawasan bandar pantai di Pinggir Bandar Timur Sydney, penghargaannya terhadap kehidupan laut memuncak semasa menyelam Ningaloo Reef, WA.

"Memahami kepelbagaian yang kaya dan kelimpahan dunia bawah air negara kita telah menukar suis yang menjadikannya penting bagi saya untuk mengambil kamera di bawah permukaan secepat mungkin," katanya.

"Bukan sahaja untuk dapat menghasilkan semula beberapa detik indah yang ditawarkan oleh alam semula jadi, tetapi juga untuk dapat memahami sepenuhnya untuk diri saya sendiri, warna sebenar dan kerumitan apa yang saya saksikan".

Sentiasa merakam momen semasa ia berlaku, Talia menyedari bahawa peranannya dalam menyelam telah berubah, dan pada hari ini mendapati mustahil untuk menyelam tanpa melihat melalui kanta.

Talia telah memenangi Bahagian Kompak Seni Lautan 2019, Jurugambar Terbaik Tahun 2023 Muncul untuk Ocean Geographic, Teruskan photo Festival, Kategori Landskap 2023, Di Bawah Air Pantai Utara photo Pertandingan 2023, dan Jurugambar Terbaik Dalam Air (UPY) untuk Kategori Makro pada 2024.

Fotografi Bawah Air Abstrak

Talia akan bercakap tentang abstrak fotografi bawah air – memberikan pengenalan ringkas tentang sebab dia suka bereksperimen dengannya sebagai penyelam Sydney, dan membincangkan beberapa kaedah dan teknik berbeza yang dia gunakan untuk mendalami kraf itu.

Dia akan memberikan beberapa contoh tangkapan yang telah diambilnya menggunakan teknik yang berbeza, dan membincangkan tetapan dan keperluan peralatan untuk melaksanakannya.

Nicolas Remy akan menawarkan nasihat tentang foto teknik

Nicolas Remy

Jurugambar bawah air Perancis-Australia Nicolas Remy, yang kini berpangkalan di Sydney, akan membawa ke photo Pentas di GO Diving Show ANZ di September.

Imej Nicolas telah menerima lebih 40 anugerah antarabangsa, termasuk pemenang kategori di Ocean yang berprestij Photography Anugerah, Seni Lautan, Sarjana DPG, Gambar Geografi Lautan Tahun Ini dan Alam Semulajadi Dunia Photography Anugerah.

Gambar-gambar beliau telah dipaparkan dalam media arus perdana seperti BBC, CNN, Forbes, serta media selam teratas dan fotografi media.

Dia adalah pengasas Kelab Bawah Air, Sebuah talian fotografi sekolah dan komuniti, yang pada masa ini mengira ahli di 12 negara. Ahli Kelab mempunyai akses kepada kursus kendiri, forum sokongan dan webinar bulanan, tempat Nicolas dan jurugambar terkenal lain mengajar fotografi Kelas induk.

Didorong oleh semangatnya untuk mengajar fotografi, Nicolas ialah seorang penceramah awam yang berpengalaman. Selain webinar bulanan untuk The Underwater Club, beliau kerap dijemput untuk bercakap dalam rancangan menyelam, fotografi bawah air persatuan dan kelab skuba.

Seorang yang berjaya foto-wartawan, Nicolas telah mengarang berpuluh-puluh artikel yang diterbitkan dalam media selam antarabangsa. Beliau ialah Editor Lapangan untuk DivePhotoGuide.com, dan penyumbang tetap Plongez! Magazine (Perancis) dan Penyelam Skuba Magazine (UK dan Australia/New Zealand), di mana beliau menulis tentang kehidupan marin, perjalanan, teknik fotografi dan peralatan.

Nicolas bekerjasama dengan peralatan menyelam dan fotografi jenama untuk ujian produk dan semakan lapangan. Dia terkenal dengan penulisan terperinci dan berwawasan yang telah dia tulis, bekerja dengan jenama seperti Nauticam, Mares, Nikon Australia dan Retra UWT, untuk menamakan beberapa.

Nicolas ialah duta Nauticam. Dia kini merakam dengan Nikon Z9 dalam perumah Nauticam NA-Z9 dan optik kegemarannya ialah sistem Nauticam EMWL dan Nauticam FCP-1, walaupun dia juga menggunakan WWL-C apabila saiz dan berat adalah penting.

Rebreathers membentuk satu lagi bahagian penting dalam kit menyelam Nicolas: dia telah menghabiskan lebih 1,300 jam mengambil gambar sambil menyelam sama ada rEvo CCR atau Mares Horizon SCR, kekal selama tiga hingga empat jam selaman. Nicolas sangat berminat dengan mesin ini, yang dilihatnya mengambil ruang yang semakin berkembang dalam industri menyelam.

Pertunjukan GO Diving ANZ

Acara tahunan ini, berlangsung tahun ini pada 28-29 September pada Tapak Pameran Sydney di Taman Olimpik, bertujuan untuk mempamerkan dunia bawah air yang terbaik kepada semua orang daripada pemula mentah yang sama ada bercadang untuk menceburi bidang menyelam, atau telah menamatkan kursus peringkat permulaan mereka, kepada penyelam lanjutan, terus ke penyelam teknikal dan CCR veteran penyelam.

Terdapat pelbagai peringkat - Peringkat Utama, peringkat photo Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage dan Tech Stage – yang akan menjadi tuan rumah kepada berpuluh-puluh penceramah dari seluruh dunia, serta pelbagai ciri interaktif yang sesuai untuk muda dan tua, daripada pengalaman menyelam VR, trydive , kolam demonstrasi, ikan duyung dan banyak lagi.

Di sekeliling pentas dan ciri-ciri itu akan menjadi rangkaian luas pempamer, daripada papan pelancongan dan pengendali pelancongan ke pusat peranginan, kapal hidup, latihan agensi, peruncit, pengilang dan organisasi pemuliharaan.

Pameran Menyelam GO 2024 UK, kini dalam tahun kelimanya, menarik lebih 10,000 hadirin pada hujung minggu, dan merangkumi kawasan seluas 10,000 meter persegi, dan varian Australia dan New Zealand berhasrat untuk mencapai tahap ini pada tahun-tahun akan datang.

Kemasukan ke Pertunjukan Menyelam GO ANZ yang julung kali diadakan adalah percuma – daftar disini untuk mendapatkan tiket anda untuk acara menyelam 2024 yang sudah pasti di Australia. Terdapat banyak tempat letak kereta di tapak dan tempat itu mudah dikunjungi dengan banyak pilihan pengangkutan, jadi dapatkan tarikh dalam diari anda sekarang dan bersedia untuk hujung minggu yang epik meraikan semua bentuk menyelam.