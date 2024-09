Colin Doeg: Pemergian negarawan lama fotografi u/w

Perintis British yang terkenal telah meninggal dunia pada usia 96 tahun, meninggalkan legasi kepada fotografi bawah air yang sukar untuk terlalu dianggarkan, kata STEVE WARREN

Dilahirkan pada 23 Januari 1928, Colin Doeg adalah seorang wartawan lelaki semasa Perang Dunia Kedua dan beralih kepada kewartawanan sepenuh masa selepas menamatkan perkhidmatan negaranya di Mesir.

Selepas mencuba terjun di Perancis pada awal 1960-an, dia segera melihat peluang untuk menjual gambar dalam air dan memaparkan artikel kepada akhbar nasional. Oleh itu, apabila pulang ke tanah air, dia menyertai Kelab Sub-Aqua British Cawangan London dan mula mengambil skuba pelajaran.

Pada masa ini, dengan Aqualunging berusia hampir sedekad, dia sudah pun seorang jurugambar tanah yang mahir, dengan minat khusus dalam memotret sukan kompetitif.

Dengan pengerusi BSAC yang kemudian, Mike Busuttilli dan dua penyelam lain, Colin membentuk sebuah konsortium yang akan membawa enjin kembung dan sangkut mereka ke laluan berliku untuk meneroka perairan, seperti ketika itu, pantai British yang tidak berombak.

Sebagai filem penggambaran jurugambar dalam air, Colin akan memproses negatif di bawah kanvas di tapak perkhemahan.

Bersama-sama dengan memberikan fotonya ke akhbar dan majalah, dia memasuki yang baru muncul fotografi bawah air pertandingan yang dianjurkan oleh majalah skuba dan kelab-kelab menyelam, termasuk persidangan yang diasaskan oleh Brighton & Worthing BSAC pada tahun 1959 yang berkembang pesat hingga akhir 80-an selepas bekerjasama dengan Penyelam majalah.

Dalam talian: Tutup untuk Triton (yang kemudiannya menjadi Penyelam) pada tahun 1965

Kapur bayi, 1966

Komuniti menyelam masih sangat kecil dan jurugambar bawah air terdiri daripada minoriti kecil di dalamnya. Mereka juga terputus hubungan antara satu sama lain, bertaburan di seluruh UK - tetapi kesilapan yang tidak disengajakan akan mengubah semua itu.

Gambar yang salah

Selepas pertandingan, apabila gambar-gambar itu dipulangkan Colin menerima gambar-gambar pesaing lain secara silap. Dia mendapatkan alamat jurugambar itu dan mengambil alih sendiri untuk menghantarnya dengan tangan.

Peserta lain membuka pintu depannya, kedua-duanya mula bercakap dan, kononnya, mereka menjadi sangat asyik sehingga beberapa jam kemudian mereka masih berada di luar di beranda.

Penyelam lain ialah Peter Scoones, kemudian seorang pencetak di Fleet Street tetapi ditakdirkan untuk menjadi salah seorang sinematografer televisyen bawah air terbaik dan paling dianugerahkan pada generasinya.

Kedua-dua lelaki itu mula membawa fotografi bawah air masyarakat bersama. Pada tahun 1967 mereka mengasaskan bersama Persatuan Jurugambar Bawah Air British di kota asal mereka di London, dan BSoUP memulakan tempoh inovasi yang berterusan yang diiktiraf atas kejayaannya di seluruh dunia.

Peter, bersama ahli awal Tim Glover dan Geoff Harwood, yang kedua-duanya bekerja untuk Kodak pada masa itu, membawa penyelesaian kejuruteraan imaginatif untuk menambah baik perumahan bawah air, optik dan strob pada tempoh itu.

Perintis bersatu semula: Geoff Harwood, Tim Glover, Mike Busuttilli, Phil Smith dan Colin Doeg di London International Dive Show pada 2014

Ini adalah penting untuk mengatasi masalah keterlihatan yang sangat rendah dan cahaya malap yang biasa berlaku kepada penyelaman British. Tanpa penemuan teknikal mereka, kemajuan kreatif yang memacu ke hadapan seni fotografi bawah air tidak akan mungkin.

Walaupun ahli BSoUP sangat bersaing, secara paradoks mereka juga bersemangat untuk berkongsi idea untuk kebaikan bersama. Colin adalah salah seorang yang kerap menulis untuk menyampaikan petua susah payah kepada orang lain melalui ruangan dalam majalah menyelam.

Pada tahun 1972 Kendall McDonald telah disertai oleh Colin, Peter, Geoff, Tony Baverstock, Phil Smith dan John Lythgow dalam pengarang bersama Menonton Ikan & Photography untuk membantu orang lain maju.

Menonton Ikan & Photography

Colin mengekalkan momentum sebagai jurugambar bawah air yang berdaya saing sehingga serangan kayap memaksa berehat pada 1980-an. Pada masa itu dia telah mengumpul koleksi pingat yang mengagumkan, malah memenangi gelaran Jurugambar Terbaik Dalam Air di Brighton pada tahun 1968.

Apa yang menjadikan pencapaian itu begitu ketara ialah dalam pertandingan antarabangsa Colin telah menang dengan pukulan portfolio secara eksklusif di perairan British. Ini datang selain dinamakan Jurugambar AmaturJurugambar Sukan Terbaik Tahun ini.

Jurugambar Bawah Air Tahun 1968 menerima anugerahnya daripada pengerusi BSAC Harry Gould

Colin adalah orang pertama yang mengambil gambar jerung berjemur di alam liar. Dia juga bekerja rapat dengan rakan lamanya David Bellamy dalam projek penyelidikan kelp, dan berkhidmat dalam jawatankuasa Persatuan Pemuliharaan Marin utama selama beberapa tahun, serta kumpulan MCS Tenggara pada tahun 90-an.

Pakar ekologi dan personaliti TV David Bellamy bersama Colin Doeg (Steve Warren)

Meninggalkan kewartawanan berita untuk bekerja dalam PR, beliau telah memainkan peranan penting dalam mencipta iklan cimpanzi Tips PG yang terkenal untuk jenama teh Brooke Bond.

Colin juga bertemu semula dengan Kendall, dirinya seorang wartawan, dalam promosi untuk Brooke Bond pada tahun 1974. "The Sea - Our Other World" ialah kempen pemasaran yang menggalakkan jualan teh dengan meletakkan satu daripada 50 kad gambar dalam setiap kotak.

Kad pengumpul selam disertakan dengan setiap kotak Petua PG – adakah sesiapa pernah mendapat kesemua 50?

Setiap kad merangkumi sekeping sejarah menyelam, dan ia boleh dikumpulkan dalam album 5p yang mengandungi latar belakang skuba selanjutnya dan palam untuk BSAC, yang Colin mempunyai perkaitan yang lama – walaupun amalannya tidak selalunya sesuai dengan kecenderungannya sebagai seorang di bawah air jurugambar. Dia memberikan foto muka depan untuk manual 1970 kelab itu.

Manual BSAC pada tahun 1970 dengan penutup Colin Doeg Panduan Guinness untuk Kehidupan Bawah Air

Pada tahun 1975 Colin telah diupah sebagai penasihat teknikal untuk versi bahasa Inggeris Panduan Guinness untuk Kehidupan Bawah Air oleh penyelam Perancis Christian Petron dan Jean-Bernard Lozet.

Pada tahun 1997 beliau mengasaskan bersama Visions in the Sea fotografi bawah air persidangan. Ini dijalankan setiap tahun selama 10 tahun, dengan Colin sebagai MC, mengalu-alukan penyampai terkenal seperti David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW dan Douglas David Seifert.

David Doubilet menandatangani bukunya Muka Ikan untuk Colin, yang artikel fotografi bawah airnya dia sebut sebagai inspirasi peribadi (Warren Williams)

Pada tahun 2002 Colin telah diiktiraf dengan Anugerah Visions in the Sea sulung untuk Sumbangan Cemerlang kepada Fotografi Bawah Air, dan pada Pertunjukan Menyelam 2017 Paul Rose menghadiahkannya Penyelam Magazine Anugerah Pencapaian Sepanjang Hayat.

Colin Doeg dengan Anugerah Sepanjang Hayatnya daripada Diver di Pertunjukan Selam Birmingham 2017 (Steve Warren)

Meraikan pengiktirafan itu, jurukamera bawah air Dan Beecham, yang terkenal dengan urutan seperti trevally makan burung di Blue Planet 2, menulis: “Apabila saya memikirkan kembali cabaran yang mesti dihadapi oleh orang yang berwawasan seperti anda, saya dipenuhi dengan perasaan iri hati yang luar biasa kerana tidak menjadi sebahagian daripada hari penemuan dan inovasi itu, tetapi juga sudah tentu dengan penghargaan.

“Kami tidak akan berada di tempat kami hari ini, dari segi menghasilkan imej dan filem sejarah semula jadi, jika bukan kerana semua kepintaran, pengambilan risiko dan keazaman generasi perintis anda. Dengan cara yang sangat nyata, anda sentiasa dan akan sentiasa menjadi sebahagian daripada nadi yang membentuk pengetahuan kolektif kami tentang pembuatan imej bawah air”.

Colin Doeg memotong reben untuk membuka fotografi bawah air latihan ditetapkan di Essex pada tahun 2009 (Steve Warren)

Pengerusi BSoUP Januari ini, Nur Tucker menyampaikan anugerah Perkhidmatan Sepanjang Hayat kepada Fotografi Bawah Air kepada Colin bagi pihak masyarakat.

Anugerah BSoUP Lifetime Service to Underwater Photography 2024 (Nur Tucker)

Mengumumkan berita kematiannya kepada ahli, Nur menulis: “Colin adalah tokoh perintis dalam komuniti fotografi bawah air, terkenal dengan semangat, dedikasi dan sumbangannya kepada seni dan sains menangkap keajaiban di bawah ombak dengan peralatan yang telah dibinanya. . Kepimpinannya di BSoUP membantu membentuk organisasi dan memberi inspirasi kepada banyak jurugambar.”

Sentiasa bersedia untuk membantu Nicky Martinez dengan hos kembar Colin Dengan semua pencapaiannya, Colin Doeg berhak menuntut tempatnya sebagai yang pertama di kalangan yang setaraf, tetapi dia sentiasa bersikap mementingkan diri dan sederhana. Enam tahun lalu Nicky Martinez telah menetapkan hatinya untuk menghadiri Universiti Falmouth untuk mempelajari sejarah semula jadi, fotografi dalam air dan pembuatan filem. Tetapi dia tidak yakin dengan portfolio yang telah dia kumpulkan untuk penyerahannya. Dipisahkan oleh lapan dekad, dia duduk bersama Colin, yang memberi jaminan kepadanya bahawa dia mempunyai bakat yang tulen. Nicky memenangi tempatnya, dan Colin menulis kepadanya: “Bermimpilah, Nicky. Tanpa impian kita bukan siapa-siapa. Dunia adalah milik anda dan anda telah mencapai banyak perkara. Impian boleh menjadi kenyataan.” "Tiada soalan yang terlalu bodoh atau orang yang terlalu tidak penting untuk dia berkongsi pengalamannya," kata jurugambar yang lebih muda itu. “Lelaki yang bersahaja dan merendah diri ini sanggup mendengar dan berkongsi semua pengetahuannya dengan seorang remaja berusia 18 tahun yang terlalu teruja cuba mengejar kehidupan dalam fotografi bawah air. “Tetapi saya dan ramai lagi bersetuju bahawa pertemuan dengan Colin memberi impak besar kepada kehidupan kami dan untuk itu saya berterima kasih kepadanya. Saya benar-benar akan merinduinya.”

