Jenny Stock menyelami pengembaraan Legoland

Jenny Stock, yang memerintah Jurugambar Bawah Air British Tahun Ini, telah menyelam sedalam 3m di Legoland Windsor Resort untuk merekodkan ubah suai lengkap perjalanan kapal selam Lego City Deep Sea Adventurenya.

Tarikan popular itu dibuka semula selepas baik pulih pada hari Sabtu, 15 Februari, bertepatan dengan cuti sekolah separuh penggal yang sibuk.

Ia menampilkan kira-kira 450 ikan daripada 50 spesies, seperti Pablo the blackchin guitarfish, Homer the Southern sting ray dan Squeak the zebra shark, semuanya hadir pada hari itu. Paparan Lego termasuk gergasi sotong, ketam berwarna terang dan peti harta karun gergasi.

Pablo the blackchin guitarfish

Penyelam dengan gergasi sotong

Tangki lautan mengandungi 1.2 juta liter air dan mengambil masa seminggu untuk berlari berterusan untuk mengisi semula, menyalin dan memanaskan.

Stok merakam pemandangan apabila ahli akuaris kepala Rosie David menambah sentuhan terakhir pada model yang direka dengan rumit. Pembina bata mengambil masa 2,190 jam (91 hari) untuk membinanya, menggunakan sejumlah 240,000 batu bata.

"Semasa dewasa, saya sentiasa terpesona dengan makhluk bawah air dan dunia tersembunyi yang luar biasa di bawah permukaan laut," kata Stock.

Kepala aquarist Rosie David dengan syiling dan ketam di peti harta karun

Homer sinar sengat selatan

“Saya mengambil peluang untuk berkolaborasi dengan Legoland Windsor Resort dalam menumbuhkan semula Deep Sea Adventure, kerana ia sejajar dengan minat saya terhadap hidupan marin, kreativiti dan keinginan saya untuk berkongsi keajaiban itu dengan orang lain.

"Tarikan ini menyediakan peluang unik untuk kanak-kanak dan keluarga untuk mengetahui lebih lanjut tentang makhluk laut dan persekitaran mereka dengan cara yang menarik dan interaktif, membolehkan mereka mengalami makhluk yang mereka mungkin tidak mempunyai peluang untuk melihat sebaliknya."

Jenny Stock mula bekerja

Legoland Windsor Resort ialah salah satu daripada kumpulan sembilan taman tema keluarga di seluruh dunia, menawarkan tunggangan interaktif, tarikan, pertunjukan langsung, bengkel bangunan dan sekolah memandu.

Terdapat beberapa pilihan untuk lawatan termasuk penginapan semalaman, tetapi kemasukan satu hari berharga daripada £29 seorang dan percuma untuk kanak-kanak yang tingginya kurang daripada 90cm (3 kaki). Tempahan sepatutnya dibuat terlebih dahulu talian.

