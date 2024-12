Pembuat filem hidupan liar Stone meninggal dunia pada usia 66 tahun

Pembuat filem hidupan liar Britain, Vicky Stone meninggal dunia pada 17 November, pada usia 66 tahun. Dia adalah rakan usaha sama lama dengan suaminya Mark Deeble dalam banyak dokumentari sejarah semula jadi yang terkenal, pada mulanya dirakam terutamanya di bawah air walaupun lebih kerap di bahagian atas dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Pasangan itu tinggal dan bekerja bersama di Cornwall dan di lokasi jangka panjang terutamanya di Afrika Timur, dan filem mereka dikira telah ditayangkan di lebih 140 negara dan ditonton oleh lebih 600 juta orang.

Filem Deeble & Stone juga memenangi lebih daripada 100 anugerah antarabangsa, termasuk enam Oscar Hidupan Liar dan Emmy, untuk seni dan bercerita. Pengeluaran terbaru mereka, Queen Elephant dari 2020, merupakan filem cereka pertama yang dibeli dan dikeluarkan oleh Apple, dan memenangi anugerah Cinema for Peace.

“Selama hampir 45 tahun, kami tidak dapat dipisahkan – bersama hampir setiap jam setiap hari, setiap minggu, setiap bulan,” kata Deeble sehari selepas kematian isterinya. “Kami mengembara jauh dan melonjak tinggi kerana kami adalah satu pasukan.

“Vicky bertekad, adil dan terus terang dan, di bawahnya, sangat kreatif. Dia membuat perkara berlaku. Tidak pernah seorang pun mencari perhatian, dia membiarkan dia bekerja, filem kami, bercakap untuk diri mereka sendiri."

Pendedahan sotong

Selepas mendapat MA di Royal College of Art, Stone memulakan kerjayanya dengan Deeble pada tahun 1983 apabila mereka membuat filem pertama mereka bersama-sama, Yndan An Fala – Lembah Di Bawah Laut.

Dikeluarkan di peringkat antarabangsa oleh Survival Anglia pada tahun 1984, dokumentari yang memenangi anugerah tentang Cornwall's Fal Estuary ini menandakan kali pertama mengawan sotong dan bertelur telah difilemkan di perairan British. Kerja-kerja itu dikatakan memainkan peranan penting dalam menghalang pelabuhan kontena dibina di muara.

Terkenal pada masa itu untuk merawat dunia bawah air dengan cara yang sama seperti bahagian atas dari segi sinematografi dan pembinaan urutan, filem itu adalah permulaan persatuan selama 20 tahun dengan Survival Anglia.

Pasangan itu, bukan sahaja mahir penyelam skuba tetapi juga juruterbang, kemudian berpindah ke Afrika Timur untuk membuat penggambaran untuk BBC Di Sini Jadi Naga (1990) tentang buaya Nil, dan satu lagi filem yang memenangi anugerah berjudul Ikan Iblis, berdasarkan sotong gergasi. Kedua-dua dokumentari ini dikatakan mempunyai jumlah tontonan penonton yang luar biasa tinggi.

Tajuk-tajuk seterusnya disertakan Ikan Kecil di Air Dalam (tentang cichlids Tasik Tanganyika, dibuat pada tahun 1996); Tale of the Tides: Hyaena and the Mudskipper, 1998, memberi tumpuan kepada hidupan marin pantai di Kenya utara terpencil, dan kemudiannya The Tides of Kirawira, tentang sungai yang dilanda banjir kilat di Serengeti (2019).

Program jangkauan

Mengkhususkan diri dalam filem yang ditulis, diarahkan, dirakam dan dihasilkan oleh mereka sendiri, Deeble & Stone biasanya tinggal di lokasi dalam semak dengan pasukan kecil selama kira-kira dua tahun untuk setiap produksi mereka, membesarkan dua anak lelaki mereka Freddy dan Jacca bersama mereka.

Pasangan itu menegaskan bahawa kerja mereka sentiasa didorong oleh pemuliharaan dan semangat untuk dunia semula jadi. Mereka membina program jangkauan dan pendidikan di sekitar filem dengan menterjemahkannya ke dalam bahasa tempatan, memberikan hak penyiaran percuma kepada negara di mana ia dibuat dan bekerjasama dengan kumpulan pemuliharaan tempatan.

Vicky Stone kehilangan nyawanya selepas dua tahun bertarung melawan kanser. "Dia meninggal dunia dengan aman di rumah, melihat ke tebing dan lautan yang sangat dicintainya," kata Deeble.

Juga di Divernet: Colin Doeg: Pemergian negarawan lama fotografi u/w, Martin Edge: Penyelam yang menulis bible jurugambar u/w, Stan Waterman: Lelaki yang menyukai jerung, Jurugambar Titanic Emory Kristof meninggal dunia