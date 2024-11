Tiket 2-untuk-1 kini tersedia untuk GO Diving Show

Pertunjukan Menyelam GO – satu-satunya rancangan menyelam dan pengembaraan pengguna di UK – kembali ke NAEC Stoneleigh pada 1-2 Mac 2025, tepat pada masanya untuk memulakan musim baharu, dan tiket early bird 2-for-1 kini tersedia, mewakili nilai wang yang hebat.

Beli tiket anda sebelum 31 Januari 2025 dengan harga £17.50 dan dapatkan rakan, pasangan anda atau kawan baik anda bersama anda secara percuma! Atau mengapa tidak membawa pasangan yang tidak menyelam itu bersama-sama supaya mereka dapat melihat semua keajaiban dunia bawah air yang mereka rindui!

Secara berkesan, tawaran 2-untuk-1 adalah sama dengan setiap tiket adalah adil £8.75. Dan seperti biasa, ini termasuk tempat letak kereta percuma. Dan kanak-kanak bawah 16 tahun pergi secara percuma, jadi bawa anak-anak bersama untuk hari keluarga yang hebat!

Penyampai tajuk utama Peringkat Utama ialah bintang TV, pengarang dan pengembara Steve Backshall, yang dialu-alukan kembali ke Rancangan Diving GO selepas beberapa tahun berlalu. Dia akan disertai oleh NEEMO Aquanaut yang dilatih NASA dan Ketua Penyelidikan Saintifik di DEEP Dawn Kernagis, rakan penyampai TV, pengarang dan Monty Halls kegemaran abadi, dan duo dinamik penjelajah Rannva Joermundsson dan Maria Bollerup, yang akan bercakap tentang mereka Ekspedisi Buteng baru-baru ini di Indonesia.

The dedicated UK Stage, Tech Stage, photo Stage and Inspiration Stage are filling up with some familiar faces and a host of fresh speakers, and the show floor is getting fill to capacity with hundreds of exhibitors, including tour operators, resorts, dive centres, liveaboards, tourist boards, latihan agencies, manufacturers, retailers, and the ever-popular British Isles Experience.