Terapi skuba suai menjadi tumpuan utama

Lyndi Leggett ialah pelopor dalam terapi skuba adaptif dan pengasas The Scuba Gym Australia, sebuah organisasi bukan untuk keuntungan yang berdedikasi untuk mengubah kehidupan melalui kuasa penyembuhan air, dan dia akan berada di Peringkat Utama di GO Diving Show ANZ pada bulan September berkongsi kisah transformasi yang menarik, membincangkan sains di sebalik terapi skuba, dan menyerlahkan kesan mendalam menggabungkan pemulihan dengan aktivisme alam sekitar.

Beroperasi terutamanya di NSW Central Coast, Lyndi dan pasukannya menyediakan terapi skuba khusus kepada individu kurang upaya, termasuk mereka yang mengalami multiple sclerosis, cerebral palsy, autisme dan kecederaan tulang belakang. Pendekatan inovatif beliau memanfaatkan persekitaran bawah air tanpa berat untuk memudahkan pergerakan, mengurangkan kesakitan dan meningkatkan kesejahteraan mental untuk pelanggan di mana terapi tradisional sering gagal.

Diinspirasikan oleh kejayaan The Scuba Gym USA, Lyndi memperkenalkan terapi transformatif ini ke Australia pada 2018. Komitmennya melangkaui pemulihan fizikal; dia sangat melabur dalam menyokong veteran dan responden pertama melalui program Scuba Warrior.

Inisiatif ini menawarkan pengalaman menyelam terapeutik kepada mereka yang menghadapi tekanan selepas trauma, memberikan rasa tujuan dan komuniti. Peserta terlibat dalam 'menyelam misi', menyumbang kepada usaha pemuliharaan alam sekitar dengan membuang serpihan dari laluan air tempatan. Sehingga kini, program itu telah berjaya mengeluarkan lebih enam tan sampah, termasuk barangan seperti motosikal dan sisa plastik, daripada persekitaran akuatik.

Kepakaran pelbagai rupa Lyndi termasuk pensijilan sebagai pengajar skuba NAUI, RAID, SSI dan PADI, serta kelayakan dalam Pengaturcaraan Neuro-Linguistik dan Pertolongan Cemas Kesihatan Mental. Pendekatan holistiknya terhadap terapi menekankan bukan sahaja penyembuhan fizikal tetapi juga daya tahan mental dan penjagaan alam sekitar.

Melalui kerjanya, Lyndi telah memupuk komuniti yang menyokong di mana individu menemui semula keyakinan, kebebasan dan semangat baharu untuk hidup.

Pertunjukan Menyelam GO sedang berlangsung di Sydney Showground pada 6-7 September

Acara tahunan ini, berlangsung tahun ini pada 6-7 September pada Tapak Pameran Sydney di Taman Olimpik, bertujuan untuk mempamerkan dunia bawah air yang terbaik kepada semua orang daripada pemula mentah yang sama ada bercadang untuk menceburi bidang menyelam, atau telah menamatkan kursus peringkat permulaan mereka, kepada penyelam lanjutan, terus ke penyelam teknikal dan CCR veteran penyelam.

Terdapat pelbagai peringkat - Peringkat Utama, peringkat photo Stage, Peringkat Australia/New Zealand, Peringkat Inspirasi dan Peringkat Teknologi – yang akan menjadi tuan rumah kepada berpuluh-puluh penceramah dari seluruh dunia, serta pelbagai ciri interaktif untuk disesuaikan dengan golongan muda dan tua, daripada pengalaman menyelam VR, kolam demonstrasi, kolam trydive dan banyak lagi.

Di sekeliling pentas dan ciri-ciri itu akan menjadi rangkaian luas pempamer, daripada lembaga pelancongan dan pengendali pelancongan kepada pusat peranginan, kapal hidup, agensi latihan, peruncit, pengilang dan organisasi pemuliharaan.

