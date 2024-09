Arkeologi dalam kegelapan, dan CCR baharu

Arkeologi dalam kegelapan gua banjir, dan Halcyon Symbios CCR baharu akan menjadi topik perbincangan apabila pakar fotogrametri dan menyelam teknikal pengajar penilai John Kendall membawa ke Peringkat Teknologi di GO Diving Show ANZ pada 28-29 September.

John ialah seorang peneroka yang pakar dalam pemodelan 3D bawah air tapak arkeologi dan geologi. Beliau telah terlibat dalam berpuluh-puluh penyiasatan tapak menyelam menggunakan teknik fotogrametri, termasuk kapal karam Marikh (1564), MS Estonia (1994), Karam Panarea III (~300SM) dan Gua Tulang, Brazil (~11,000 tahun).

Dia juga seorang Pengajar Penilai untuk Penjelajah Bawah Air Global dan duduk di atas mereka Latihan Majlis.

Ceramah beliau di Peringkat Teknologi ialah:

Arkeologi dalam Gelap

GUE Instructor and photogrammetry expert John Kendall will be talking about using photogrammetry to document archaeological sites inside flooded caves. With projects in Europe and South America, John will be talking about the challenges, as well as the awesome results, of these projects.

Simbio Halcyon

Halcyon Manufacturing are about to launch their new range of computers, stand-alone HUDs and their new chest-mount CCR. With wireless communication across the range, come and hear John Kendall give an overview of the new toys, as well as getting a sneak preview of the CCR.

Pertunjukan GO Diving ANZ

Acara tahunan ini, berlangsung tahun ini pada 28-29 September pada Tapak Pameran Sydney di Taman Olimpik, bertujuan untuk mempamerkan dunia bawah air yang terbaik kepada semua orang daripada pemula mentah yang sama ada bercadang untuk menceburi bidang menyelam, atau telah menamatkan kursus peringkat permulaan mereka, kepada penyelam lanjutan, terus ke penyelam teknikal dan CCR veteran penyelam.

Terdapat pelbagai peringkat - Peringkat Utama, peringkat photo Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage dan Tech Stage – yang akan menjadi tuan rumah kepada berdozen penceramah dari seluruh dunia, serta pelbagai ciri interaktif yang sesuai untuk muda dan tua, daripada pengalaman menyelam VR, a kolam demonstrasi, dan banyak lagi.

Di sekeliling pentas dan ciri-ciri itu akan menjadi rangkaian luas pempamer, daripada papan pelancongan dan pengendali pelancongan ke pusat peranginan, kapal hidup, latihan agensi, peruncit, pengilang dan organisasi pemuliharaan.

Pameran Menyelam GO 2024 UK, kini dalam tahun kelimanya, menarik lebih 10,000 hadirin pada hujung minggu, dan merangkumi kawasan seluas 10,000 meter persegi, dan varian Australia dan New Zealand berhasrat untuk mencapai tahap ini pada tahun-tahun akan datang.

Kemasukan ke Pertunjukan Menyelam GO ANZ yang julung kali diadakan adalah percuma – daftar disini untuk mendapatkan tiket anda untuk acara menyelam 2024 yang sudah pasti di Australia. Terdapat banyak tempat letak kereta di tapak dan tempat itu mudah dikunjungi dengan banyak pilihan pengangkutan, jadi dapatkan tarikh dalam diari anda sekarang dan bersedia untuk hujung minggu yang epik meraikan semua bentuk menyelam.