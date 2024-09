Kecederaan menyelam biasa, kemalangan menyelam jauh dan Talian Hot DAN

Naib Presiden Perkhidmatan Perubatan Diver Alert Network yang dihormati, Dr Matias Nochetto, akan memberikan inspirasi dan pembentangan pendidikan pada perasmian GO Diving Show ANZ (berlangsung di Sydney Showground pada 28-29 September).

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI pengajar in 1999. He completed his medical latihan in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, latihan events, translating latihan programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

Pada tahun 2006, beliau telah ditawarkan pelantikan sepenuh masa di Ibu Pejabat DAN di Durham NC, tempat beliau telah berkhidmat sejak 2007.

Hari ini Dr Nochetto ialah Naib Presiden Perkhidmatan Perubatan di DAN, di mana beliau mengendalikan tulang belakang Rangkaian Amaran Penyelam. Dia mengetuai pasukan paramedik, jururawat dan doktor di empat benua yang mengendalikan lebih 3,500 panggilan kecemasan dalam lima bahasa dan kira-kira 5,000 pertanyaan perubatan setiap tahun di seluruh dunia.

Di DAN, beliau juga bekerjasama dengan pasukan untuk membangunkan dan melaksanakan pelbagai program perubatan DAN pada peringkat yang berbeza, daripada orang awam kepada profesional penjagaan kesihatan.

Nochetto ialah Pengarah Kursus Bersama Kursus Perubatan Menyelam DAN-UHMS, kini merupakan program CME yang paling lama dijalankan seumpamanya, mendidik doktor dalam perubatan menyelam sejak 1982. Beliau sering menjadi fakulti jemputan dalam kursus dan program perubatan selam di peringkat antarabangsa.

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and latihan programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

Kecederaan menyelam biasa, kemalangan menyelam jauh dan Talian Hot DAN

Jangan ketinggalan Seminar Kesihatan dan Keselamatan Menyelam DAN, yang disampaikan oleh Dr Matias Nochetto, di Peringkat ANZ/Inspirasi pada Ahad 29 September mulai 1 tengah hari.

Dr Nochetto, DAN VP Perkhidmatan Perubatan, akan membincangkan Kecederaan Menyelam Biasa (Gejala, Pertolongan Cemas, Rawatan), Kemalangan Menyelam Jauh (Cabaran dan Contoh Kes), dan Talian Kecemasan DAN.

Ini pastinya seminar yang menarik dan menggugah pemikiran, sama ada anda baru untuk menyelam, penyelam berpengalaman atau veteran menyelam teknikal yang keras.

Pertunjukan GO Diving ANZ

Acara tahunan ini, berlangsung tahun ini pada 28-29 September pada Tapak Pameran Sydney di Taman Olimpik, bertujuan untuk mempamerkan dunia bawah air yang terbaik kepada semua orang daripada pemula mentah yang sama ada bercadang untuk menceburi bidang menyelam, atau telah menamatkan kursus peringkat permulaan mereka, kepada penyelam lanjutan, terus ke penyelam teknikal dan CCR veteran penyelam.

Terdapat pelbagai peringkat - Peringkat Utama, peringkat photo Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage dan Tech Stage – yang akan menjadi tuan rumah kepada berdozen penceramah dari seluruh dunia, serta pelbagai ciri interaktif yang sesuai untuk muda dan tua, daripada pengalaman menyelam VR, a kolam demonstrasi, dan banyak lagi.

Di sekeliling pentas dan ciri-ciri itu akan menjadi rangkaian luas pempamer, daripada papan pelancongan dan pengendali pelancongan ke pusat peranginan, kapal hidup, latihan agensi, peruncit, pengilang dan organisasi pemuliharaan.

Pameran Menyelam GO 2024 UK, kini dalam tahun kelimanya, menarik lebih 10,000 hadirin pada hujung minggu, dan merangkumi kawasan seluas 10,000 meter persegi, dan varian Australia dan New Zealand berhasrat untuk mencapai tahap ini pada tahun-tahun akan datang.

Kemasukan ke Pertunjukan Menyelam GO ANZ yang julung kali diadakan adalah percuma – daftar disini untuk mendapatkan tiket anda untuk acara menyelam 2024 yang sudah pasti di Australia. Terdapat banyak tempat letak kereta di tapak dan tempat itu mudah dikunjungi dengan banyak pilihan pengangkutan, jadi dapatkan tarikh dalam diari anda sekarang dan bersedia untuk hujung minggu yang epik meraikan semua bentuk menyelam.