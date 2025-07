David Strike presents cautionary tales for techies

Technical diving icon David Strike will be entertaining and educating visitors to the Tech Stage at the Pertunjukan Menyelam GO in Sydney in September, with more cautionary tales for techies.

Certified as a diver in 1961, with a background encompassing military, commercial, scientific, and technical diving sectors – and proficient and qualified in open-circuit and closed circuit diving, and surface demand diving equipment – Australian-based David Strike is a former diving instructor and instructor trainer certifier, and a regular editorial contributor on dive-related topics to diving publications from around the world.

Organiser of several world-class diving events – with an emphasis on technical diving – he is the recipient of several ‘Industry Recognition’ awards, the ADEX ‘Lifetime Achievement Award’, and a Fellow of the Explorers Club of New York.

Pertunjukan GO Diving ANZ

Acara tahunan ini, berlangsung tahun ini pada 6-7 September pada Tapak Pameran Sydney di Taman Olimpik, bertujuan untuk mempamerkan dunia bawah air yang terbaik kepada semua orang daripada pemula mentah yang sama ada bercadang untuk menceburi bidang menyelam, atau telah menamatkan kursus peringkat permulaan mereka, kepada penyelam lanjutan, terus ke penyelam teknikal dan CCR veteran penyelam.

Terdapat pelbagai peringkat - Peringkat Utama, peringkat photo Stage, Peringkat Australia/New Zealand, Peringkat Inspirasi dan Peringkat Teknologi – yang akan menjadi tuan rumah kepada berpuluh-puluh penceramah dari seluruh dunia, serta pelbagai ciri interaktif untuk disesuaikan dengan golongan muda dan tua, daripada pengalaman menyelam VR, kolam demonstrasi, kolam trydive dan banyak lagi.

Di sekeliling pentas dan ciri-ciri itu akan menjadi rangkaian luas pempamer, daripada papan pelancongan dan pengendali pelancongan ke pusat peranginan, kapal hidup, latihan agensi, peruncit, pengilang dan organisasi pemuliharaan.

Dapatkan tiket anda sekarang!

Tiket untuk GO Diving Show ANZ sedang dijual sekarang, dan anda boleh memanfaatkannya Tawaran earlybird 2-untuk-1 sehingga 9 September – anda dan rakan/rakan/pasangan/pasangan anda boleh melawat untuk hanya $12, dan kanak-kanak berumur 16 tahun ke bawah masuk secara percuma, menjadikannya hari keluarga yang sempurna. Terdapat banyak tempat letak kereta di tapak dan tempat itu mudah dikunjungi dengan banyak pilihan pengangkutan, jadi dapatkan tarikh dalam diari anda sekarang dan bersedia untuk hujung minggu yang epik meraikan semua bentuk menyelam.