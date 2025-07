Divers Alert Network memperkenalkan pelatih 2025

Rangkaian Alert Divers (DAN) dengan bangganya memperkenalkan pelatih 2025 - Sam Crenshaw, Tyler Horton, Anna Krylova dan Samantha Nosalek.

Program latihan DAN telah dimulakan pada tahun 1999 untuk memberi calon yang berkelayakan pengalaman berharga dalam penyelidikan keselamatan menyelam. Walaupun program ini masih berorientasikan penyelidikan, skopnya telah berkembang selama bertahun-tahun untuk memasukkan projek yang menumpukan pada aspek lain misi DAN untuk membantu penyelam yang memerlukan bantuan perubatan kecemasan dan mempromosikan keselamatan menyelam melalui pendidikan. Hari ini, pelatih DAN mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti, termasuk kerja lapangan, kajian makmal, jangkauan, pembangunan program latihan dan projek lain yang menggalakkan keselamatan menyelam.

Sam Crenshaw ialah seorang leftenan dalam Pengawal Pantai AS dan seorang Divemaster. Beliau memperoleh BS dalam teknologi kejuruteraan marin dari Texas A&M Maritime Academy di Texas A&M University di Galveston. Kerjaya Pengawal Pantai Sam termasuk memeriksa kapal komersial di Philadelphia dan New Jersey, menyiasat mangsa maritim di Baton Rouge, dan menjadi sebahagian daripada Program Latihan Industri Marin khusus yang memfokuskan pada penyiasatan kemalangan kapal selam dan snorkel yang dijalankan oleh Pengawal Pantai. Beliau memilih untuk bekerjasama dengan DAN sebagai sebahagian daripada program ini untuk lebih memahami selok-belok insiden berkaitan selaman dan mempromosikan kepentingan keselamatan menyelamatkan nyawa bersama Pengawal Pantai AS dan DAN.

Tyler Horton, berasal dari Indiana, lulus dari University of Dayton pada 2022 dengan Ijazah Sarjana Muda Sains dalam biologi dan bawah umur dalam bidang neurosains dan Sepanyol. Selepas tamat pengajian, beliau berkhidmat sebagai pengarah eksekutif bukan untung kesihatan awam antarabangsa yang khusus untuk pemeriksaan awal dan penjagaan pencegahan untuk kanser payudara dan serviks. Dia kemudian meluangkan masa setahun meransel secara solo ke seluruh dunia, menyemak pengembaraan senarai baldi dan jatuh cinta dengan selam skuba di sepanjang perjalanan. Tyler sangat teruja untuk menggabungkan minatnya terhadap dunia bawah air dan keselamatan dengan latar belakangnya dalam penyelidikan saintifik semasa dia menyertai Program Internship DAN Research pada musim panas ini.

Anna Krylova ialah seorang saintis marin yang mengejar minat dalam ekologi tingkah laku, pemuliharaan dan penceritaan yang inovatif. Pada 2024, dia memperoleh Sarjana Sains dalam biologi marin dari Universiti Timur Laut, tempat dia menyiasat dinamik mencari ikan paus bungkuk di sepanjang pantai California untuk tesisnya. Semasa di sekolah ijazah, Anna mula mengejar fotografi bawah air dan menjadi penyelam saintifik AAUS, meneroka pelbagai ekosistem di Massachusetts, Panama, Washington dan California. Beliau sebelum ini menamatkan BS dalam biologi marin dengan minor photojournalism di Timur Laut, menjalankan penyelidikan penyamaran sotong di Makmal Biologi Marin dan mengasah kemahirannya dalam penyelidikan dan penceritaan visual. Dia tidak sabar-sabar untuk mengembangkan kepakaran pemasarannya semasa latihan untuk membantu memupuk hubungan yang lebih kukuh antara orang ramai dan lautan kita.

Samantha Nosalek ialah pelajar tahun kedua di University of North Carolina di Chapel Hill, mengikuti ijazah dalam kejuruteraan bioperubatan melalui Jabatan Kejuruteraan Bioperubatan Bersama Lampe. Beliau ialah seorang Divemaster NAUI dengan pensijilan dalam prosedur nitrox dan penyahmampatan lanjutan, dan dia menjadi sukarelawan dengan SEAKERS, sebuah organisasi skuba bukan untung yang berpangkalan di kampung halamannya di Concord, North Carolina. Dia berharap untuk membina asas yang kukuh dalam asas penyelidikan menyelam semasa latihannya.