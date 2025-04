Bagaimana Rex Cowan mempersonifikasikan 'zaman keemasan' pemburuan kapal karam UK

Rex Cowan, yang telah meninggal dunia pada usia 97 tahun, telah dipuji sebagai peneroka kapal karam yang paling berjaya di UK, pastinya bangkai kapal bersejarah di kedalaman skuba-selam – dan sejarah maritimlah yang lebih menarik perhatiannya daripada menyelam itu sendiri.

Cowan was born on 16 June, 1927 and brought up in north London. His father was a successful toy importer and he attended University College School before being evacuated to New York to live with relatives during World War Two. The family later moved to Los Angeles, where Cowan worked part-time at Paramount Studios in Hollywood.

Sekembalinya ke England, dia menyertai RAF tetapi harapannya untuk menjadi juruterbang musnah kerana buta warnanya. Dia terus mengawal tawanan perang Jerman.

After the war he studied law at King’s College London, and was also a Fulbright scholar at the University of Southern California to 1953 before becoming a criminal solicitor.

Pada tahun 1967, bagaimanapun, dia memutuskan untuk meninggalkan kerjaya undang-undang yang berjaya untuk seseorang yang memburu bangkai kapal yang sukar ditemui - walaupun ramai dalam pertubuhan arkeologi maritim akan menganggapnya sebagai seorang penjahat.

Cowan had a holiday home in the Scilly Isles and, when asked to write about the Royal Navy’s discovery of the early 18th-century Persatuan Man o'war di sana, mendapati kerja penyelam bangkai kapal terlalu menyerap untuk ditentang.

Bagaimanapun, daripada menjadi penyelam, dia menganjurkan pasukan menyelam dan menyelia operasi dari bot. Ekspedisi rendah overhed beliau dibiayai sebahagiannya melalui penjualan artifak yang biasa ditemui, manakala penemuan sejarah yang menarik dan selalunya berharga disumbangkan kepada muzium.

Rex Cowan, left, with other wreck experts Peter McBride, Bridget Larn, Nick Rule, daughter Alex Cowan and Richard Larn at the Shipwreck Museum in Cornwall in 2021 (Mike Davey Photography)

. Hollandia & Puteri Maria

Mendiang isteri Cowan, Zelide juga akan menjadi pakar dalam kapal karam bersejarah. Apabila dia terjumpa akaun 1794 tentang kapal Syarikat Hindia Timur Belanda (VOC), kapal itu Hollandia, yang telah tenggelam di Kepulauan Scilly, mereka menyusun pasukan terjun dalam usaha mencari bangkai kapal itu – dalam menghadapi persaingan yang sengit.

Senapang 42m, 32 fluyt telah dilancarkan pada 1742 dan telah musnah dalam pelayaran sulungnya ke Hindia Timur pada tahun berikutnya di Gunner Rock, barat pulau Annet. Hilang bersama kapal itu ialah 306 kelasi, askar dan penumpang serta sejumlah besar syiling perdagangan.

Pencarian keluarga Cowan bermula pada tahun 1968, ketika mereka meninjau arkib di England dan Belanda dan menggunakan magnetometer proton, luar biasa pada masa itu, untuk mencari kawasan dasar laut yang menjanjikan. Bangkai kapal itu ditemui pada September 1971 dan mereka menemui sejumlah besar syiling perak serta meriam gangsa, mortar dan artifak lain.

Ahli arkeologi maritim tidak lama kemudian mempersoalkan kaedah Cowan dan keseimbangannya antara pemeliharaan arkeologi dan pemburuan harta karun tetapi Cowan bersedia untuk mencari lebih ramai orang India Timur Belanda. Dia akan terlibat dalam penemuan tujuh lagi kapal seperti itu, termasuk Puteri Maria, sebuah kapal besar VOC yang karam di perairan cetek di luar Kepulauan Scilly pada tahun 1686.

Raja James II telah menghantar penyelamat untuk mengambil syiling perak di atas kapal, kemudian menafikan sebarang pengetahuan tentang bangkai kapal kepada Belanda, tetapi Cowan menemui lebih banyak syiling, bersama-sama dengan meriam, kayu kapal dan banyak artifak.

. Vliegenthart & Rooswijk

Pada tahun 1981 pasukannya menemui Vliegenthart (Flying Hart), lengkap dengan peti harta karun penuh dengan perak Mexico dan syiling emas dan perak Belanda serta barangan lain. Ia telah menuju ke Hindia Timur apabila angin ribut digabungkan dengan air pasang musim bunga dan kesilapan juruterbang membawanya ke tebing pasir. Dari situ ia tergelincir dan tenggelam dalam 18m dengan kehilangan semua tangan.

Peta yang dihasilkan oleh penyelamat yang tidak berjaya pada masa itu ditemui dan memberikan petunjuk untuk Cowan, walaupun dia mengambil masa empat tahun untuk mencari bangkai kapal dan dua lagi untuk mencari syiling pertama. Penyelamnya masih mengambil peti pada tahun 1992.

Pada tahun 1981 juga Cowan mengadu Times, seperti yang direkodkan di Parlimen, bahawa kerajaan British "mengajak penyelam yang terlibat dalam arkeologi bawah air dan meneroka set peraturan baharu dan rasmi yang terkandung dalam instrumen berkanun mereka", merujuk kepada Akta Perlindungan Bangkai Kapal. Dia kehilangan sedikit peluang untuk memperjuangkan sumbangan penyelam amatur kepada arkeologi maritim.

Sebuah lagi kapal VOC, iaitu Rooswijk, telah tenggelam pada awal 1740 dalam perjalanan kedua ke timur di Goodwin Sands, sekali lagi tanpa diketahui mangsa terselamat.

Ia ditemui pada kedalaman 25m oleh seorang penyelam amatur pada tahun 2004 dan pada musim panas tahun berikutnya sepasukan yang diketuai oleh Cowan secara rahsia menemui banyak kandungan kapal itu, termasuk 1,000 bar perak dan syiling emas.

Koleksi syiling, beberapa dipotong, ditemui kemudian di Rooswijk (HE / #Rooswijk1740 Project)

Penemuan itu telah dibentangkan kepada wakil kerajaan Belanda di Plymouth menjelang akhir tahun 2005, tetapi operasi menyelamat membawa kepada kritikan lanjut bahawa konvensyen warisan arkeologi antarabangsa telah dilanggar. The Rooswijk kini merupakan tapak bangkai kapal yang dilindungi UK.

Sebuah galeri bagaimanapun dikhaskan untuk mempamerkan penemuan VOC Cowan di Rijksmuseum di Amsterdam dan dia tetap bertegas bahawa memburu bangkai kapalnya tidak didorong oleh keuntungan kewangan tetapi oleh kecintaannya terhadap sejarah dan pengembaraan.

Dan sepanjang kerjayanya, dia telah memenangi beberapa profesional yang mengiktiraf sumbangan dan integritinya. Beliau menganggotai Jawatankuasa Penasihat Kerajaan British mengenai Tapak Bangkai Bersejarah selama 23 tahun.

Selama bertahun-tahun Cowan adalah Penyelam magazine’s Wrecks consultant alongside Kendall MacDonald, and would often call in with news of his latest exciting project – as well as to express his frustration with the less-sympathetic members of the maritime archaeological establishment, or rival private explorers if he felt that they were amateurish in their approach.

Cowan lived in Hampstead, where he was well-known as an author, broadcaster, magistrate and community character. At one point he suggested to the local satirical magazine Suara Kampung Hampstead bahawa ia harus membuat percikan pada kesempatan kematiannya, yang datang pada 9 Mac.

Penerbitan itu bertindak balas dengan meletakkan poster di sekitar bahagian utara London yang mengisytiharkan "Raja Telah Mati - Hampstonia Meratapi Raja Yang Disayanginya". Cowan meninggalkan tiga anak perempuannya, Alex, Juliet dan Annie serta anak-anak mereka.

