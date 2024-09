Sertai kami untuk tayangan eksklusif Diving Into The Darkness

We are delighted that the inaugural GO Diving Show ANZ (28-29 September at Sydney Showground) will be kickstarted in fine fashion – with an exclusive screening on the Main Stage of the phenomenal award-winning documentary Diving Into The Darkness.

Join us at 9.45am at the Main Stage on the Saturday morning and prepare for one of the most outstanding documentaries I have watched in recent years (read my full review below). Even better, immediately after the showing, Jill Heinerth herself will be gracing the Main Stage to give an amazing presentation. Director Nays Baghai will also be at the show, taking to the ANZ / Inspiration Stage on the Saturday afternoon.

Menyelam Ke Dalam Kegelapan

Review: Diving Into The Darkness

Mark Evans: Semasa saya mula-mula mendengar mengenai Menyelam Ke Dalam Kegelapan, saya sangat tidak sabar untuk melihatnya sendiri, terutamanya kerana ia tertumpu kepada rakan saya dan legenda menyelam Jill Heinerth. Kisahnya sudah lama patut dipertontonkan, dan kini saya berpeluang melihatnya secara langsung, saya boleh mengesahkan bahawa pembuat filem Nays Baghai telah mengatasi dirinya sendiri dengan dokumentari terakhir – ia sememangnya layak menerima semua pujian yang telah diterimanya. dalam masa yang singkat ia telah dikeluarkan.

Filem ini telah pun memenangi anugerah Ciri Dokumentari Terbaik di Festival Filem Antarabangsa Santa Barbara tahun ini, dan anugerah Kecemerlangan Cemerlang di acara Dokumentari Tanpa Sempadan.

Salah seorang penyelam gua yang hidup terhebat di dunia, penjelajah Kanada Heinerth telah terlibat dalam beberapa ekspedisi yang paling mencabar dan terkenal, daripada meninjau gua terpanjang di dunia di Mexico hingga menemui gua gunung ais gergasi di Antartika.

Still from Diving Into The Darkness

Disandingkan dengan beberapa selam epik ini, yang digambarkan dengan klip dan tangkapan pegun arkib, dokumentari selama 96 minit itu termasuk temu bual intim dan animasi imbasan kembali ke zaman muda Heinerth, membantu menjelaskan motivasinya untuk mengambil bahagian dalam cabaran yang melampau seperti itu.

Lebih daripada 100 rakannya telah meninggal dunia di kedalaman, tetapi dia berpendapat bahawa setiap pengembaraan membawanya selangkah lebih dekat untuk menjadi wanita yang dia harap dia temui semasa kecil.

Saya sentiasa percaya terdapat dua jenis penyelam - mereka yang suka menyelam gua, dan mereka yang tidak - dan saya jatuh dalam kategori kedua. Selalu ada sesuatu tentang gua yang memberi saya 'wilian', dan Diving Into The Darkness tidak melakukan apa-apa untuk mengubah fikiran saya!

Still from Diving Into The Darkness

Melihat rakaman menakjubkan Jill meluncur dengan mudah melalui sistem gua yang dihiasi dengan stalaktit, stalagmit dan keanehan topografi yang lain, dalam keterlihatan yang sangat jelas, saya harus mengatakan bahawa saya mula tergoda dengan jumlah yang paling kecil.

Tetapi segmen lain - terutamanya detik-detik tersesat di dalam gua yang mengerikan yang dirakamkan dengan sangat baik oleh Nays dan pasukan (anda tahu betul ia adalah rekreasi kejadian yang dipersoalkan, tetapi ia dirakam dengan sangat baik sehingga jantung anda mula berdegup kencang semasa anda terperangkap dalam situasi itu) – kendalikan kegilaan seketika saya dan saya kembali dalam kategori penyelam 'Saya akan berpegang pada bangkai kapal, dinding dan terumbu'!

Jill Heinerth ialah seorang penceramah yang menawan hati jika anda bernasib baik untuk menangkapnya di atas pentas, dan karisma serta personalitinya terpancar daripada filem itu seperti dia duduk betul-betul di hadapan anda. Ini dilengkapkan dengan kemahiran penggambaran Nays Baghai, yang pastinya tahu cara merakam adegan epik pada kamera. Ini adalah salah satu dokumentari terbaik yang memfokuskan pada menyelam yang saya lihat dalam beberapa tahun.

Join us for an exclusive screening of Diving Into The Darkness 5

Pertunjukan GO Diving ANZ

Acara tahunan ini, berlangsung tahun ini pada 28-29 September pada Tapak Pameran Sydney di Taman Olimpik, bertujuan untuk mempamerkan dunia bawah air yang terbaik kepada semua orang daripada pemula mentah yang sama ada bercadang untuk menceburi bidang menyelam, atau telah menamatkan kursus peringkat permulaan mereka, kepada penyelam lanjutan, terus ke penyelam teknikal dan CCR veteran penyelam.

Terdapat pelbagai peringkat - Peringkat Utama, peringkat photo Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage dan Tech Stage – yang akan menjadi tuan rumah kepada berdozen penceramah dari seluruh dunia, serta pelbagai ciri interaktif yang sesuai untuk muda dan tua, daripada pengalaman menyelam VR, a kolam demonstrasi, dan banyak lagi.

Di sekeliling pentas dan ciri-ciri itu akan menjadi rangkaian luas pempamer, daripada papan pelancongan dan pengendali pelancongan ke pusat peranginan, kapal hidup, latihan agensi, peruncit, pengilang dan organisasi pemuliharaan.

Pameran Menyelam GO 2024 UK, kini dalam tahun kelimanya, menarik lebih 10,000 hadirin pada hujung minggu, dan merangkumi kawasan seluas 10,000 meter persegi, dan varian Australia dan New Zealand berhasrat untuk mencapai tahap ini pada tahun-tahun akan datang.

Kemasukan ke Pertunjukan Menyelam GO ANZ yang julung kali diadakan adalah percuma – daftar disini untuk mendapatkan tiket anda untuk acara menyelam 2024 yang sudah pasti di Australia. Terdapat banyak tempat letak kereta di tapak dan tempat itu mudah dikunjungi dengan banyak pilihan pengangkutan, jadi dapatkan tarikh dalam diari anda sekarang dan bersedia untuk hujung minggu yang epik meraikan semua bentuk menyelam.