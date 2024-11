Planet Biru Misi: Angkasawan di skuba

Dia mungkin telah bersara daripada kehidupan lamanya di orbit tetapi wanita angkasawan dan penyelam skuba NICOLE STOTT masih dalam misi - untuk menyedarkan kita semua tentang hubungan penting antara kosmos dan dunia berair kita. Dia bercakap dengan Steve Weinman

Para tetamu di COMO Cocoa Island di Maldives baru-baru ini berbesar hati untuk disertai dalam penyelaman mereka oleh tidak lain daripada seorang angkasawan veteran - seseorang yang telah mengalami segala-galanya daripada selaman hanyut melalui selam duduk hingga berjalan-jalan di angkasa pada zamannya.

Walaupun semua dekad ini memasuki Zaman Angkasa, pada masa rakyat yang bertumit baik membuat perjalanan singkat mereka sendiri di luar graviti sifar, angkasawan dan wanita profesional kekal sebagai baka yang jarang berlaku.

Bagi pihaknya, Nicole Stott sedang menikmati aktiviti menyelam terumbu Lautan Hindi dan peluang baharu untuk membincangkan topik kegemarannya: pelbagai hubungan antara lautan dan angkasa lepas.

COMO Pulau Koko, lokasi untuk Kem Angkasawan Pulau baru-baru ini (COMO Pulau Koko)

Pusat peranginan South Male Atoll, dengan 33 vila atas airnya, telah menganjurkan apa yang ditakrifkan sebagai "Kem Angkasawan Pulau", dengan penginapan Nicole hasil perkongsian antara COMO dan inisiatif berkembar yang dekat dengan hatinya, Space For A Better World dan Yayasan Ruang Untuk Seni.

Diiringi oleh tenaga pengajar dari pusat menyelam PADI Cocoa Island, Nicole dan para tetamu meneroka tapak seperti Shambhala Reef, berdekatan dengan resort dan Bay Reef, yang terletak di dalam lagun sedalam 12m dan menampilkan rangkaian bingkai pembiakan karang yang berkembang pesat.

Penyelam digemari oleh hidupan marin tempatan: jerung terumbu blacktip, Napoleon wrasse dan kedua-dua penyu sisik dan penyu hijau yang kelihatan, bersama-sama dengan penyangga belut moray, sweetlips timur, kerang gergasi, anemonefish, udang bersih, ikan sepanduk, lionfish dan ikan rama-rama.

Nicole Stott meneroka terumbu (COMO Cocoa Island)

Mengesan penyu (COMO Cocoa Island)

Selepas menyelam, para tetamu dapat menjamu selera bersama Nicole di bawah bintang dan meneruskan perbincangan mereka hingga ke malam.

“Kami bernasib baik kerana melakukan Kem Angkasawan Pulau ini di beberapa tempat SEBAGAIlokasi yang indah di seluruh dunia,” kata Nicole. "Salah satu perkara yang kami sukai tentang kerja ini dengan COMO ialah mereka memahami hubungan antara laut dan angkasa - bahawa kita hidup di planet lautan.

“Mereka menghargai kanak-kanak yang melawat lokasi mereka layak mendapat pengalaman bermakna, dan mereka mengalu-alukan kanak-kanak daripada masyarakat setempat untuk mengambil bahagian. Ini sangat penting bagi kami – dan, jika mereka tidak dapat membawa anak-anak tempatan ke lokasi peranginan, mereka mengutamakan membawa kami ke sekolah dan komuniti tempatan.

“Kami juga amat bersyukur kerana lokasi-lokasi ini memberi peluang kepada kami untuk masuk ke dalam air untuk menyelam, dan kami boleh menggabungkan aktiviti pemuliharaan seperti pemulihan karang, penanaman bakau dan pembersihan pantai.”

Jerung tunggal (COMO Pulau Koko)

Lewat untuk skuba

Nicole Stott menemui skuba agak lewat dalam hidup, katanya. “Saya berumur 30-an dan sekumpulan rakan yang bekerja dengan saya di Pusat Angkasa Kennedy semuanya pergi ke kelas PADI bersama-sama. Kemudian kami semua melakukan yang pertama Open Water daftar keluar menyelam bersama di Pantai Delray.

“Sepanjang masa, saya mengulas tentang bagaimana saya tidak percaya saya telah menunggu begitu lama untuk mula menyelam!”

Itu adalah separuh hayat yang lalu. New York-lahir Nicole, kini 61, mungkin bekerja untuk NASA tetapi ia akan mengambil sedikit masa sebelum dia dipilih menjadi angkasawan. "Saya fikir saya sentiasa menghargai hubungan antara apa yang kita alami di lautan dan apa yang kita alami dari angkasa," katanya. "Ternyata lebih berhubung daripada yang saya jangkakan."

Kerjayanya telah meningkat pada tahun 1987 apabila, berbekalkan ijazah kejuruteraan aeronautik, dia menyertai Pratt & Whitney sebagai jurutera reka bentuk struktur. Dia segera berpindah untuk menyertai NASA di Kennedy di Florida, dan pada tahun 1998 dipindahkan ke Johnson Space Center di Houston, Texas.

Pemilihan sebagai pakar misi NASA pada tahun 2000 bermakna dua tahun latihan dan penilaian sebelum ditugaskan ke Cawangan Operasi Stesen Pejabat Angkasawan. Angkasa lepas telah memberi isyarat, dan Nicole akhirnya menjadi jurutera penerbangan pada ekspedisi Stesen Angkasa Antarabangsa 20 dan 21, dan pakar misi dalam misi Shuttle Angkasa yang disambungkan pada 2009 dan 2011.

Nicole Stott angkasawan (NASA)

Yang pertama daripada misi ISS itu menyaksikan dia mengambil bahagian dalam laluan angkasa lepas pertamanya, dan dia juga merupakan anak kapal ekspedisi terakhir yang kembali ke Bumi melalui Space Shuttle. Secara keseluruhan dia menghabiskan 104 hari di angkasa lepas.

'Setiap angkasawan adalah penyelam'

Kerjaya Nicole di NASA berlangsung selama 27 tahun, tetapi apabila dia bersara pada tahun 2015, dia tidak berhasrat untuk duduk - gabungan ruang dan trajektori skuba telah meninggalkannya dalam misi.

Dia terus menyelam skuba, walaupun dia tidak pernah merasakan keperluan untuk maju melalui pangkat PADI dan kekal sebagai Open Water Penyelam hingga ke hari ini, walaupun seorang dengan beberapa pengalaman yang sangat esoterik di bawah tali pinggangnya.

Ini termasuk banyak penyelaman di NASA Neutral Buoyancy Lab (NBL) di Johnson sebagai persediaan untuk graviti sifar dan laluan angkasa lepas itu, serta memperoleh kemahiran lanjutan sebagai persediaan untuk menyelam tepu di habitat penyelidikan dasar laut Aquarius di Florida.

Nicole bersedia untuk NBL latihan menyelam (NASA)

“Hari ini setiap angkasawan adalah seorang penyelam – atau menjadi seorang penyelam apabila mereka dipilih,” kata Nicole. Kebanyakan aktiviti menyelam rekreasinya telah berlaku di pulau Bonaire di selatan Caribbean. “Ia sangat mudah diakses dan sangat cantik untuk semua sebab kami menyelam – warna dan kepelbagaian kehidupan.”

Pengalaman baharu sentiasa menarik, bagaimanapun, dan Maldives masuk ke dalam kategori itu. “Sangat menarik bagi saya untuk melihat betapa berbezanya kehidupan dan keindahan dari satu tempat ke tempat lain di Bumi – saya sentiasa membandingkan selaman dengan apa yang saya alami di Bonaire.

“Bagi saya, apa yang menjadikan setiap lokasi kegemaran adalah orang yang saya dapat menyelam bersama. Saya amat menyukainya apabila saya boleh menyelam bersama anak saya – dia telah menyelam dan menyukainya sejak dia berumur 11 tahun.” Juga seorang penyelam ialah suami Nicole, "usahawan angkasa" kelahiran Isle of Man Christopher. Pasangan itu berpangkalan di St Petersburg, Florida.

'Tidak boleh naik kapal angkasa anda begitu sahaja'

Misi habitat penyelidikan bawah laut Aquarius pada tahun 2006 telah menjadi "pengalaman yang menonjol" untuk Nicole. Sebagai anak kapal dalam projek NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations), dia telah bekerja secara mendalam dengan lima aquanauts lain selama 18 hari.

"Terdapat sesuatu yang luar biasa tentang tinggal dan mengalami kekaguman dan keajaiban 'ruang dalam'," dia merenung.

Nicole Stott di luar Aquarius semasa misi NEEMO 9 (NASA)

Aquariuslah yang memberikan apa yang dia anggap sebagai analog terbaik untuk hidup dan bekerja di angkasa. “Sebaik turun pada ketinggian 60 kaki [18m] di habitat selama sejam, badan anda sangat tepu dengan nitrogen sehingga anda tidak boleh berenang dengan selamat ke permukaan. Berada di sana untuk tempoh masa yang panjang, dalam persekitaran yang melampau itu, secara fizikal dan psikologi adalah sedekat yang anda boleh sampai ke angkasa.

“Anda tidak boleh keluar begitu sahaja tanpa peralatan khas untuk terus hidup – peralatan skuba / pakaian angkasa. Anda tidak boleh hanya menyelamatkan diri ke permukaan jika berlaku masalah – anda perlu memastikan krew dan kenderaan anda dalam konfigurasi yang selamat terlebih dahulu, sama seperti di angkasa, di mana anda tidak boleh menaiki kapal angkasa anda bila-bila masa berlaku masalah .

Ahli krew NEEMO 9 (NASA)

"Ruang terkurung, komunikasi dengan pasukan kawalan misi anda, makanan, pendekatan minimum kepada apa yang benar-benar diperlukan untuk terus hidup dan berkembang maju, sains yang kami lakukan - semuanya serupa di kedua-dua tempat. Dan penerokaan dan kekaguman dan keajaiban!

"Kami bergurau bahawa kami boleh tinggal dan bekerja di ruang dalaman - dikelilingi oleh planet kita - untuk bersedia untuk tinggal dan bekerja di angkasa lepas - di mana kami mengelilingi planet ini."

'Keseronokan adalah kesakitan'

Adakah pengalaman lain boleh mengatasi aktiviti kenderaan tambahan - pejalan kaki di angkasa - untuk keseronokan? Untuk Nicole segala-galanya daripada latihan seterusnya adalah kegembiraan. “Menyukainya!" dia berkata.

Di Makmal Keapungan Neutral ia telah "sangat keren untuk dapat menyelam sebagai persediaan untuk pejalan kaki angkasa, dan berada di tempat di mana airnya sangat jernih seperti udara, dan menyelam di sekitar stesen angkasa dalam kolam.

Aktiviti tambahan kenderaan di atas planet biru (NASA)

“Menyelam mungkin adalah yang paling dekat dengan anda untuk menjadi tanpa berat, terutamanya jika anda melakukan kerja yang baik untuk menjadikan diri anda bersemangat neutral untuk menyelam anda. Menyelam dalam NBL pastinya melakukan sebaik pekerjaan seperti yang saya fikir kita boleh lakukan di dalam air di Bumi, tetapi anda masih mempunyai seretan air dan berat serta inersia pakaian angkasa.

“Bekerja dalam sut seberat 300lb [136kg] di dalam air mungkin merupakan perkara paling mencabar dari segi fizikal yang pernah saya lakukan – keseronokan adalah kesakitan.

“Syukurlah semua kerja dan cabaran di kolam itu dipenuhi di angkasa dengan pergerakan hampir tanpa usaha dalam mikrograviti – saya bersyukur ia bukan sebaliknya.

"Untuk hanya dapat menyelam dalam NBL di sekitar perkakasan stesen angkasa di kolam meletakkan anda dalam keadaan mental yang sangat indah, dan jangkaan tentang bagaimana ia akan terapung dalam pakaian angkasa di sekitar perkakasan sebenar di angkasa.

“Tidak ada cara yang lebih baik untuk membiasakan diri dengan bahagian luar kapal angkasa, stesen angkasa dan perkakasan luaran anda daripada menjadi dekat dan peribadi dengan semuanya di kolam. Kami mempunyai makmal VR yang hebat yang juga membantu.

“Bagi saya, melakukan spacewalk adalah seperti menyelam atas sebab lain – ia adalah salah satu pengalaman yang sebenarnya sangat sukar untuk diterangkan, dan jauh lebih hebat daripada yang anda bayangkan. Saya sangat mengesyorkan mereka berdua!”

Melambai semasa EVA di ISS 128 (NASA)

Penggera kecemasan

milik Nicole latihan telah membantunya mengelak daripada sebarang pengalaman ruang "melampau" atau skuba yang tidak diingini, "tetapi pastinya perkara telah menjadi salah atau tidak seperti yang dirancang di kedua-dua tempat. Itulah sebabnya kami bersiap sedia untuk semua perkara yang kami fikir atau tahu boleh menjadi salah.

“Salah satu detik paling membanggakan saya di angkasa adalah kali pertama saya mengalami penggera kecemasan berbunyi pada pukul 3 pagi, dan menyaksikan betapa indahnya krew kami melayang keluar dari petak krew kami, mengambil kira semua orang dan pergi bekerja untuk menyelesaikan masalah seperti yang kami hadapi. telah dilatih untuk melakukan di Bumi.

“Saya rasa PADI saya latihan dan persiapan seterusnya untuk misi NEEMO melakukan perkara yang sama untuk saya dalam persekitaran bawah air. Kesedaran situasi - untuk rakan anda, peralatan anda, persekitaran anda - adalah kunci dalam kedua-dua laut dan ruang angkasa. Saya berpendapat bahawa kesedaran situasi memberi manfaat kepada semua orang dalam semua persekitaran."

Nicole menaiki barisan di tapak Aquarius (NASA)

Di London, saya menghadiri salah satu daripada yang pertama yang dirancang untuk menjadi satu siri acara perbincangan berskala besar yang dianjurkan oleh Nicole dan rakan usaha samanya, yang satu ini di Muzium Sains.

Mungkin masih di peringkat percubaan, ia seolah-olah menjadi mangsa kejayaannya sendiri - ia telah menarik ramai penceramah jemputan yang berkelayakan tinggi ke pentas sehingga kekangan masa mengurangkan peluang perdebatan yang bermakna antara mereka.

Walau bagaimanapun, semasa acara itu berlangsung, ia mula menggali dengan agak berkesan hubungan rumit antara penerokaan angkasa lepas dan meneroka lautan planet biru kita.

Salah satu perkara penting bagi saya ialah sejauh mana kita sedang meneroka dan memantau lautan secara terperinci secara saintifik menggunakan gambaran keseluruhan satelit. Keyakinan Nicole adalah bahawa semua usaha di angkasa lepas membawa dividen di Bumi, seperti yang digariskan dalam bukunya Kembali Ke Bumi atau "Apa yang diajarkan oleh kehidupan di angkasa lepas kepada saya tentang planet rumah kami dan misi kami untuk melindunginya.

Sekolah ikan di Maldives (COMO Cocoa Island)

Pada masa yang sama dengan acara Muzium Sains, dua badan bukan untung Nicole bekerjasama dengan yang ketiga, Kehidupan Budaya Lautan, untuk mengambil alih skrin besar di Piccadilly dengan imejan hidupan marin, menyeru individu, syarikat dan kerajaan "untuk menyertai perjuangan melindungi ekosistem penting Bumi".

Cat air di angkasa

Nicole menerangkannya Ruang Untuk Dunia yang Lebih Baik sebagai "menghubungkan ruang-ingin tahu kepada ruang-serius", manakala Ruang untuk Yayasan Seni didedikasikan untuk "menyatukan komuniti planet kanak-kanak melalui kekaguman dan keajaiban penerokaan angkasa lepas dan kuasa penyembuhan seni".

Bekas angkasawan itu sebenarnya adalah orang pertama yang menghasilkan lukisan cat air di angkasa. "Seni saya diilhamkan oleh kekaguman dan keajaiban yang saya alami di mana-mana," katanya.

"Pemandangan Bumi dari angkasa, kapal angkasa saya, pemandangan bahagian bawah Aquarius yang berwarna-warni, makhluk luar biasa yang kita lihat semasa selaman kita, gunung ais di Antartika - inspirasi di sekeliling kita tidak berkesudahan. Kami dalam misi yang sangat bertujuan untuk memberi inspirasi kepada orang ramai untuk memahami bagaimana semua kerja yang kami lakukan di angkasa akhirnya untuk manfaat semua kehidupan di Bumi."

Trio pari helang (COMO Pulau Koko)

Saya tertanya-tanya apakah orang yang Nicole temui di pelbagai acaranya yang paling berminat untuk belajar tentang ruang dan pengalamannya di sana?

“Penyelam khususnya berminat dengan persamaan antara menyelam dan berada di angkasa lepas. Mereka juga yang seolah-olah bertanya tentang mengapa kita membelanjakan lebih banyak wang di angkasa daripada di planet kita, di lautan, untuk meneroka dan menyelesaikan cabaran planet kita.

“Kami menyukai perbualan ini, kerana ia memberi kami peluang untuk bercakap dengan fakta bahawa apa yang kami lakukan di angkasa adalah 'Off the Earth, For the Earth' – bahawa semua yang kami lakukan di sana adalah untuk memperbaiki kehidupan di Bumi.

“Kami sedang mengukur tanda-tanda penting planet kita dari angkasa – sebahagian besar daripada maklumat kritikal yang kita perlukan untuk memahami keadaan lautan dan planet kita secara umum – yang kemudiannya akan membolehkan kita menyelesaikan cabaran planet terbesar kita.

"Dan penyelam, seperti semua orang, berminat dengan bagaimana rasanya menjadi manusia yang melakukan penerbangan angkasa lepas."

Garis biru nipis

Ikan kakap belang biru (COMO Cocoa Island)

Adakah menghabiskan masa di angkasa telah mengubah Nicole? "Ya, saya tidak fikir anda boleh menjadi manusia dan pergi ke tempat seperti angkasa lepas, alami sudut pandang yang luar biasa itu, tanpa berubah menjadi lebih baik," katanya.

“Saya fikir perkara yang sama berlaku untuk menyelam. Pergi ke angkasa lepas dan menyelam - sebenarnya mana-mana pengalaman yang hebat dan indah - harus diambil sebagai seruan untuk bertindak.

"Anda mewujudkan sambungan ke planet ini dengan cara yang baharu. Anda menghargai realiti yang mudah - namun, saya berpendapat, menarik - tentang siapa dan di mana kita semua berada di angkasa bersama.

“Kita hidup di planet lautan. Kita semua adalah Penduduk Bumi. Satu-satunya sempadan yang penting ialah garisan biru nipis atmosfera yang menyelimuti dan melindungi kita semua.

Nicole Stott menyelam di angkasa lepas (NASA)

“Dan seruan utama untuk bertindak adalah untuk kita semua menerima peranan kita sebagai rakan krew dan bukan penumpang di kapal angkasa Bumi – dengan berbuat demikian, kita mempunyai kuasa untuk mencipta masa depan untuk semua kehidupan di Bumi yang seindah kelihatannya angkasa lepas.

“Bagi kita semua di Bumi, saya tidak dapat menyatakan dengan cukup tinggi betapa menakjubkannya berada di bawah air dan mengalami ruang dalaman – untuk memahami kesalinghubungan semua kehidupan di Bumi, untuk mengalami keindahan, dan untuk membangunkan penghargaan yang lebih besar untuk rasa kagum dan hairan yang menyelubungi kita setiap hari.

"Kita hanya perlu membuka hati dan minda kita untuk itu dan mengambil risiko!"

