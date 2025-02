Motion in the ocean

Multi-award-winning British underwater photographer Nick More will be discussing the technique of motion blur on the Photo Stage at the Pertunjukan Menyelam GO pada bulan Mac.

Nick's photos have achieved success In BWPA, GDT European Wildlife photographer of the Year and won British UW Photographer of the Year in 2020, and in his presentation, he'll be giving some tips, tricks, techniques and secrets to introduce motion blur into your underwater photography.

Motion in the ocean 2

Pertunjukan Menyelam GO

Pertunjukan Menyelam GO – satu-satunya rancangan menyelam dan pelancongan pengguna di UK – kembali ke NAEC Stoneleigh pada 1-2 Mac 2025, tepat pada masanya untuk memulakan musim baharu, dan menjanjikan hujung minggu yang penuh dengan kandungan interaktif, pendidikan, inspirasi dan menyeronokkan.

As well as the Main Stage – this time headlined by TV star, author and adventurer Steve Backshall, making a welcome return to the GO Diving Show after a few years away, along with NASA-trained NEEMO Aquanaut and Head of Scientific Research at DEEP Dawn Kernagis, fellow TV presenter, author and perennial favourite Monty Halls, Dr Timmy Gambin, who will be discussing Malta's rich maritime and wartime heritage, and the dynamic duo of explorers Rannva Joermundsson and Maria Bollerup, who will be talking about their recent Expedition Buteng in Indonesia – there are again dedicated stages for UK diving, technical diving, fotografi bawah air and inspirational tales. Andy Torbet will be MCing the Main Stage once again, as well as giving a presentation on the challenges of shooting technical diving for TV shows.

Bersama-sama dengan pentas, terdapat pelbagai elemen interaktif - Gua yang sentiasa popular, kolam trydive gergasi, selam realiti maya yang mengasyikkan, bengkel tahan nafas dan latihan lining-out dan, baharu untuk 2025, peluang anda untuk mencuba tangan anda dalam pemetaan bangkai kapal dengan Persatuan Arkeologi Nautika dan 'kapal karam' mereka - semuanya bertaburan di antara pelbagai tempat berdiri yang semakin meningkat dari pelancong papan, pengeluar, latihan agensi, resort, liveaboards, pusat menyelam, peruncit dan banyak lagi.

Tahun ini juga menyaksikan Pertandingan NoTanx Zero2Hero mengambil bahagian tengah. Pertandingan ini, bertujuan untuk penyelam bebas pemula, akan menyaksikan 12 calon awal menjalani latihan bersama Marcus Greatwood dan pasukan NoTanx di London pada akhir bulan Februari. Kemudian lima finalis terpilih akan bersaing di Pertunjukan Menyelam GO pada hujung minggu Mac, termasuk sesi apnea statik di kolam renang, untuk mencari pemenang keseluruhan, yang akan mendapat perjalanan selama seminggu ke Marsa Shagra Eco-Village, dengan hormat dari Oonasdivers. klik di sini untuk mendaftar peluang anda untuk bertanding.

