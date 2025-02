Melindungi alam sekitar marin untuk generasi akan datang

Saintis, pemuliharaan dan penyokong lautan Dr David Jones akan berada di Peringkat UK di Pertunjukan Menyelam GO pada bulan Mac, memperkenalkan tiga saintis muda berbakat dari Universiti Portsmouth untuk bercakap tentang penyelidikan mereka dan bagaimana ia membuat perbezaan dalam pemuliharaan marin.

Kelsey-Marie Cadd akan bercakap tentang menghasilkan dua habitat buatan untuk kuda laut berduri dan kuda laut bermuncung pendek yang akan menggalakkan pertumbuhan spesies, menstabilkan sedimen dan menggalakkan pengembangan rumput laut.

Joe Sargent akan bercakap tentang kemerosotan terumbu kelp (Laminaria sp.) di sekitar Isle of Wight, kemungkinan punca penurunan dan sebab di sebalik pengembangan spesies makroalga lain di rantau ini.

Georgia Sharpe-Harris akan bercakap tentang hutan daun lebar celahan pasang surut yang terdapat di sekitar banyak muara di UK. Habitat pantai yang unik ini mempunyai beberapa analogi menarik dengan bakau tropika dan pemahaman lanjut tentang ekosistem yang kaya ini akan membantu memastikan ia dilindungi pada masa hadapan.

Ketiga-tiga mereka akan bercakap tentang penyelidikan mereka dan kesannya terhadap melindungi alam sekitar marin untuk generasi akan datang. Ia juga akan tersedia sepanjang hujung minggu, bersama-sama dengan paparan dan peralatan interaktif, di zon biologi marin Just One Ocean (berdiri 1051 di Hall One berhampiran Tech Stage dan Tentera Laut Diraja).

Dr Jones telah menjadi penceramah tetap di GO Diving Shows selama bertahun-tahun dan telah bercakap dalam pelbagai subjek. Dia kini menumpukan masanya untuk memelihara lautan untuk generasi akan datang melalui badan amalnya Just One Ocean. Badan amal itu tertumpu pada sains, pendidikan dan komunikasi, dan menyokong beberapa projek penyelidikan marin yang inovatif sebagai sebahagian daripada misinya.

Pertunjukan Menyelam GO

Pertunjukan Menyelam GO – satu-satunya rancangan menyelam dan pelancongan pengguna di UK – kembali ke NAEC Stoneleigh pada 1-2 Mac 2025, tepat pada masanya untuk memulakan musim baharu, dan menjanjikan hujung minggu yang penuh dengan kandungan interaktif, pendidikan, inspirasi dan menyeronokkan.

Serta Pentas Utama – kali ini diketuai oleh bintang TV, pengarang dan pengembara Steve Backshall, mengalu-alukan kepulangan ke GO Diving Show selepas beberapa tahun berlalu, bersama-sama dengan NEEMO Aquanaut yang dilatih NASA dan Ketua Penyelidikan Saintifik di DEEP Dawn Kernagis, rakan penyampai TV, pengarang dan Monty Halls kegemaran abadi, Dr Timmy Gambin, yang akan membincangkan warisan maritim dan perang Malta yang kaya, dan dinamik duo penjelajah Rannva Joermundsson dan Maria Bollerup, yang akan bercakap tentang Ekspedisi Buteng mereka baru-baru ini di Indonesia – terdapat sekali lagi peringkat khusus untuk menyelam UK, menyelam teknikal, fotografi bawah air dan kisah inspirasi. Andy Torbet akan menjadi MC di Pentas Utama sekali lagi, serta memberikan pembentangan tentang cabaran menembak terjun teknikal untuk rancangan TV.

Bersama-sama dengan pentas, terdapat pelbagai elemen interaktif – Gua yang sentiasa popular, kolam trydive gergasi, selam realiti maya yang mengasyikkan, bengkel tahan nafas dan latihan pelapisan, zon biologi marin dan, baharu untuk 2025, peluang anda untuk mencuba pemetaan bangkai kapal dengan Persatuan Arkeologi Nautika yang sentiasa karam di kalangan mereka yang sentiasa karam. berdiri dari papan pelancongan, pengilang, latihan agensi, resort, liveaboards, pusat menyelam, peruncit dan banyak lagi.

Tahun ini juga menyaksikan Pertandingan NoTanx Zero2Hero mengambil bahagian tengah. Pertandingan ini, bertujuan untuk penyelam bebas pemula, akan menyaksikan 12 calon awal menjalani latihan bersama Marcus Greatwood dan pasukan NoTanx di London pada akhir bulan Februari. Kemudian lima finalis terpilih akan bersaing di Pertunjukan Menyelam GO pada hujung minggu Mac, termasuk sesi apnea statik di kolam renang, untuk mencari pemenang keseluruhan, yang akan mendapat perjalanan selama seminggu ke Marsa Shagra Eco-Village, dengan hormat dari Oonasdivers. klik di sini untuk mendaftar peluang anda untuk bertanding.

Tiket awal kini tersedia!

