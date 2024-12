Ryan Chen: Memandangkan menyelam orang kurang upaya

Dilahirkan dan dibesarkan di Los Angeles, Ryan Chen membesar dengan komited untuk menggabungkan pendidikannya dengan aktiviti fizikal, sama ada sukan musim sejuk atau seni mempertahankan diri Kendo – yang menggunakan pedang buluh dan perisai pelindung. Tali pinggang hitam itu bertanding di peringkat kebangsaan di Amerika Syarikat dan di Jepun.

He met his future business partner Kent Yoshimura at University of California San Diego when he was 19 in 2009, and they became firm friends. That was also the year Chen sustained a devastating spinal-cord injury in a snowboarding incident, leaving him paralysed from the waist down.

Dia kemudiannya menamatkan pengajian dalam kedua-dua bidang ekonomi dan kimia tetapi dia tidak boleh meninggalkan gaya hidup aktifnya yang biasa, dan beralih kepada parasports. Dia berlatih dalam perlumbaan kerusi roda dan menjadi sebahagian daripada pasukan Paralimpik AS, manakala Yoshimura menjadi sebahagian daripada pasukan Judo Olimpik Jepun.

Kemudian, pada tahun 2013, dua rakan itu menemui selam skuba. "Saya sedar saya hanya mempunyai satu nyawa untuk hidup dan, walaupun saya lumpuh, masih ada dunia yang luas untuk diterokai," katanya. “Saya sentiasa mempunyai rasa pengembaraan, dan selam skuba menawarkan saya cara unik untuk mengembara, menemui dan mengalami alam semula jadi dalam bentuk yang paling tulen.

“Kent dan saya mendapat sijil bersama. Saya telah melihat diskaun Groupon, dan Kent adalah kawan baik saya yang sentiasa berkata ya kepada segala-galanya. Dalam masa dua minggu kami telah disahkan penyelam PADI!”

Yang bagus. Pensijilan rakan-rakan telah diperoleh pada bulan April di Pantai Venice LA, dan pensijilan Advanced Diver dengan cepat diikuti.

Chen (kanan) dan Yoshimura berehat di atas dek

This was before PADI had formalised the adaptive diver latihan it offers today, though what adaptations were available at the time seem to have been more than adequate for Chen’s needs. “I think I was both excited and nervous the first time but, once we were in the water and had done all the latihan, I felt very comfortable.

“Perasaan paling keren di dunia ialah mengambil nafas pertama di bawah air. Anda berasa seperti anda mempunyai kuasa besar. Ia lebih baik daripada yang saya jangkakan. Selain itu, saya mengalami sakit saraf yang melampau akibat lumpuh saya, dan berada di bawah air dan bernafas hampir meditasi - masa saya menyelam, saya berasa tidak berat dan tidak sakit."

Yakin dengan air

When asked about the most difficult aspects to master, Chen says: “Taking your topeng off under water and clearing it. I think after about 10 dives I started to feel confident in the water.” The instructors he describes as having been “super-empathetic. I think in general scuba instructors have to cinta apa yang mereka lakukan.”

Chen hendak tergelincir ke dalam laut

The first open-water dive had been at Catalina Island in southern California: “Beautiful kelp forests, and that set us up – between Kent and I we’ve gotten to dive in many places around the world, from New Zealand to Japan to Thailand to the Caribbean.”

Tempat kegemaran setakat ini ialah Hawaii dan New Zealand dan cenotes Mexico, manakala dalam senarai baldi ialah Tahiti dan Indonesia. Tiada tempat terlarang, dan rakan-rakan cuba menyelam sebagai sebahagian daripada perjalanan perniagaan mereka yang kerap "dan menyelam di mana sahaja kita boleh!"

Sepanjang perjalanan tersebut, menurut akaun Chen, mereka nampaknya telah mengembara di laluan pelangi, melaporkan tiada halangan yang dihadapi di lokasi menyelam selagi perancangan ke hadapan yang mantap digunakan, dengan kesusahan untuk menyelidik dan menghubungi kedai selam yang paling sesuai untuk setiap kawasan. Mereka sentiasa berasa dialu-alukan dan tidak melaporkan pengalaman negatif.

Tidak lama selepas menjadi penyelam, Chen dan Yoshimura menghasilkan produk bercampur kafein jenis teh hijau yang dipanggil NeuroGum, diikuti oleh NeuroMints. Konfeksionari "kesihatan" yang disediakan, menurut mereka, cara yang sihat untuk mengekalkan tahap tenaga.

Produk dibiayai ramai, mendapat markah pada Shark Tank (Amerika Syarikat Dragons Den) dan mula menarik pelabur yang lebih besar. Hari ini mereka berada di kira-kira 12,000 kedai serta tersedia talian.

Ryan Chen

Chen ialah CFO syarikat kepada Ketua Pegawai Eksekutif Yoshimura, dan dia juga telah menjadi pelabur yang gemar, selalunya dalam produk makanan. Dia dinamakan kepada golongan elit Forbes Senarai 30 Bawah 30 pada 2019.

Terapi skuba

Apa yang mengejutkan Chen tentang selam skuba ialah betapa terapeutiknya. “Kami menyelam di New Zealand sebagai sebahagian daripada perkongsian PADI kami dan kami melihat beberapa hidupan liar yang menakjubkan. Ketika itulah ahli menyelam, Caroline, berkata: 'Lautan tidak mempunyai pagar' dan saya fikir itu sangat bagus. Anda benar-benar dapat melihat hidupan liar di habitat sebenar. Bukan di dalam akuarium atau di zoo tetapi rumah sebenar mereka.”

Pengalaman sedemikian telah memupuk minat Chen terhadap alam sekitar. “Minat saya dalam pemuliharaan meningkat dengan ketara semasa perjalanan saya sebagai pengasas bersama Neuro. Bekerja rapat dengan rantaian bekalan memberi saya gambaran langsung tentang kesan alam sekitar pengeluaran dan sisa. Pemahaman ini memperdalam kesedaran saya tentang keperluan mendesak untuk kemampanan.

Chen di bawah air

"Saya telah menyedari bahawa kita berada di persimpangan kritikal untuk manusia - satu di mana kita mesti mengambil tindakan tegas untuk mengurangkan sisa, melindungi ekosistem dan mencipta masa depan yang lebih mampan untuk semua orang dan segala-galanya di planet ini."

Kebimbangan ini membawa kepada hubungan hari ini dengan badan amal PADI AWARE. “Ia merupakan perkongsian terbaik! Kami menghasilkan idea gusi dan pudina berfungsi Neuro semasa menyelam skuba pada tahun 2013. Secepat mungkin untuk memiliki perkongsian ini, dan menderma kepada pemuliharaan lautan telah menjadi impian menjadi kenyataan.”

Pautan itu bermakna bahawa 20% daripada hasil daripada jualan tin Neuro edisi terhad, bertema lautan dan jenama bersama pergi ke Yayasan Sedar PADI.

Apakah yang paling disukai oleh Ryan Chen tentang menyelam sekarang? "Saya fikir berada di masa kini. Kita hidup dalam dunia yang pantas, dengan begitu banyak gangguan dengan teknologi. Menyelam membolehkan anda memberi tumpuan kepada masa kini dan menghargai alam semula jadi.

Selang permukaan

“Selam skuba telah mengubah saya, dari segi emosi dan sosial, terutamanya selepas kecederaan saraf tunjang saya. Ia menjadi alat yang berkuasa untuk penyembuhan, membolehkan saya menyambung semula dengan rasa pengembaraan dan meneroka dunia dengan cara baharu.

“Apa yang menjadikannya lebih istimewa ialah berkongsi pengalaman dengan rakan baik saya dan memperkenalkannya kepada orang lain. Saya telah membantu mengesahkan ramai orang, termasuk teman wanita dan kawan rapat saya, mencipta kenangan yang tidak dapat dilupakan bersama.

"Selam skuba juga telah menjadi sumber inspirasi-ia memainkan peranan penting dalam mencetuskan idea untuk NeuroGum. Ia lebih daripada sekadar aktiviti rekreasi; ia adalah asas perjalanan peribadi dan profesional saya.”

Young The Giant

Untuk Minggu Skuba Adaptif PADI (di bawah) latihan agency’s members and AmbassaDivers have been asked to make the effort to nominate others they would like to see take up diving. “I’m referring the members of the band Young the Giant to get their PADI Scuba Diving certification,” says Chen.

Young The Giant – rekrut baru untuk skuba?

. California alternative rock band are celebrating 20 years in the business and he has been following them since 2011. There is an unusual photograph of him crowdsurfing in his wheelchair as they play at a rock festival.

“Kami baru sahaja mengeluarkan kami Timah Neuro edisi khas bersama mereka, yang meraikan album kedua mereka Mind Over Matter [dari 2013]. Album ini adalah mengenai kesihatan mental dan mengatasi halangan - yang mana selam skuba membantu saya lakukan.

"Saya mahu mereka mengalami kejelasan dan ketenangan yang anda alami di bawah air secara langsung, kerana saya tahu sukan selam skuba akan memberi inspirasi kepada mereka dengan cara yang sama seperti muzik mereka telah memberi inspirasi kepada saya."

“Selam skuba menawarkan rasa tanpa berat yang merupakan salah satu pengalaman paling dekat dengan perasaan berada di angkasa lepas. Apabila anda berada di bawah air, daya apungan yang dihasilkan oleh air menyokong badan anda, membuatkan anda berasa seperti anda terapung dengan mudah.

“Saya fikir dan berharap bahawa penyelaman adaptif menjadi lebih dan lebih mudah diakses oleh lebih ramai orang. Saya harap ada lebih banyak geran di luar sana untuk mendapatkan lebih ramai orang di dalam air.”

Melihat kepada penyelaman seterusnya