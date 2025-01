Isu Penyelam Skuba #93 keluar sekarang!

Klik di sini untuk Isu Penyelam Skuba 93

Kini terdapat sedikit caj bulanan untuk membaca yang terkini digital Penyelam Skuba majalah, tetapi kami mempunyai percubaan 30 hari percuma untuk pendaftaran terkini digital isu.

Sebagai alternatif, anda boleh membaca digital majalah daripada isu 92 dan sebelumnya secara percuma hanya dengan melawati laman web.

Atau pergi ke kedai menyelam dan ambil a cetak salin secara percuma.

Bulatan berita

Fathoms Free launch campaign to save iconic Cornish dive boat Stingray, DiveLogs unveils its next-level talian dive log, new liveaboards in Komodo and the Maldives, Alex Mustard named new president of BSoUP, and the passing of Hal Watts.

Soal Jawab Perubatan DAN Eropah

Pasukan Rangkaian Amaran Penyelam membincangkan topik telinga perenang, dan menyelam dengan herpes.

Maldives, bahagian dua

Stuart Philpott meneruskan eksploitasi lompat pulaunya di sekitar Maldives, kali ini singgah di 'pulau penyelam' Vilamendhoo.

Soal Jawab dengan Yana Stashkevich

We chat to experienced technical CCR, cave, mine, and wreck diver Yana Stashkevich, and ask her about deep wreck fotografi, shooting in mines/caves, and being on expedition..

Vanuatu

Editor Scuba Diver Australia dan New Zealand Adrian Stacey mendapati bahawa pulau Espiritu Santo mempunyai lebih banyak lagi untuk menawarkan persaudaraan menyelam daripada bangkai kapal SS President Coolidge yang terkenal di dunia.

Scotland

Ross McLaren secara tidak sengaja mengambil gambar yang merakam hidupan marin yang berinteraksi dengan sampah buatan manusia, dan ia meletakkannya di laluan yang membawa kepada dia melihat persekitaran di sekeliling subjek hidupan marinnya dalam cahaya yang berbeza.

Kelas Induk Mustard

Alex Mustard menawarkan beberapa nasihat bijak bagi mereka yang ingin memasukkan imej mereka

ke dalam fotografi pertandingan.

Rangkaian Alert Divers

Tim Blömeke mempersembahkan siri pertama daripada tiga bahagian tentang karbon dioksida, penyumbang biasa kepada kecemasan menyelam.

Indonesia

Pertemuan bersemuka dengan seekor naga Komodo sudah pasti merupakan pengalaman dalam senarai baldi, tetapi ia bukanlah satu-satunya perkara yang menarik penyelam ke wilayah selatan-tengah Indonesia ini, seperti yang dijelaskan oleh Walt Stearns.

England

Leigh Bishop kembali ke bangkai kapal kecil dan tidak diketahui yang, walaupun tidak terkenal dengan haknya sendiri, tetap penting dalam sejarah maritim.

Apa yang Baru

New products to market, including the DynamicNord RS Series drysuits, Fourth Element’s J2 neck snug, Santi Diving’s Bergen 2.0 base layer, XDEEP’s ‘Japanese Wave’ T-shirt, and the limited-edition Fourth Element Argonaut 3.0 ‘Pink’ baju kering.

Ujian Tambahan

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the feature-rich Ratio iX3M 2 GPS Tech+ menyelam komputer, which boasts numerous innovative elements.

Diari Dewan

Ansuran terakhir Chamber Diaries daripada Midlands Diving Chamber.