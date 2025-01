Scuba Diver Amerika Utara isu 24 keluar sekarang

Bulatan berita

Kapal penyelidikan unik FLIP disimpan dari tempat sampah, Sea Bees melancarkan hop on, hop off liveaboard, Scuba Show rakan kongsi dengan GO Diving Show dan penyelam gua Bill Gavin meninggal dunia.

Indonesia

Pulau Komodo terkenal sebagai rumah kepada biawak terbesar dunia iaitu Komodo. Pertemuan bersemuka dengan reptilia gergasi ini sudah pasti merupakan pengalaman senarai baldi, tetapi ia bukanlah satu-satunya perkara yang menarik penyelam ke wilayah Indonesia ini, seperti yang dijelaskan oleh Walt Stearns.

Kepulauan Bay di Honduras

Memahami geografi dan geologi tapak menyelam sentiasa menambah keseronokan pengalaman, dan Walt Stearns telah diingatkan tentang fenomena ini pada lawatan terbarunya ke Roatan, yang terbesar di Kepulauan Bay di Honduras.

Soal Jawab dengan Dawn Kernagis, bahagian satu

Kami berbual dengan Women Divers Hall of Famer Dawn Kernagis NEEMO Aquanaut yang dilatih oleh NASA dan Pengarah Penyelidikan Saintifik di DEEP, tentang perkara yang mendorong minatnya yang berterusan terhadap planet biru kita, dan perkara masa depan untuk kehidupan di bawah air.

Fotografi Bawah Laut

Sepanjang tahun beliau sebagai jurugambar pro, Walt Stearns telah menyediakan ratusan imej yang digunakan dalam penerbitan nasional dan antarabangsa, dan di sini beliau mendedahkan beberapa rahsia.

Rangkaian Alert Divers

Petua dan nasihat terkini daripada pakar DAN.

Filipina

Adrian Stacey melihat dengan lebih dekat kisah kejayaan pemuliharaan marin sebenar di Filipina apabila dia melawat Pulau Apo yang pelbagai dan berwarna-warni, tidak jauh dari pantai wilayah Negros Oriental.

TECH: Bikini Atoll, bahagian satu

Don Silcock memulakan satu siri artikel mengenai Mekah Atol Bikini yang hancur, bermula dengan gambaran keseluruhan Persimpangan Operasi, keputusan yang memusnahkan, dan kedudukan limbo berterusan penduduk pulau asli.

Apa yang Baru

Produk baharu akan datang ke pasaran, termasuk jam tangan pintar Garmin Fenix ​​8, yang kini menampilkan mod menyelam rekreasi hingga 130 kaki, jalur warna baharu untuk bilah Scubapro Seawing Supernova, dan perumahan telefon pintar SeaLife SportDiver Ultra.

Ujian Tambahan

Pengarah Editorial Mark Evans menilai dan menyemak Seac Smart BCD, tradisional jaket-peranti kawalan apungan gaya, tetapi peranti yang kelihatan bahagiannya dan melakukan tugasnya dengan baik.

#TanyaMark

Kegunaan yang berbeza untuk kili, nitrox dan pengawal selia, dan keperluan visa apabila anda menaiki liveaboard.