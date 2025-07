Selam skuba: Industri $20 bilion

Skala hasil yang diperoleh daripada selam skuba rekreasi telah dikira untuk kali pertama dalam kajian antarabangsa - dan angka teratas melebihi AS $20 bilion (sekitar £15 bilion) dikatakan oleh pengarang untuk menyediakan insentif ekonomi yang ketara untuk pemuliharaan marin.

Kajian itu juga telah mendedahkan berapa banyak selam skuba kini berlaku di dalam Kawasan Perlindungan Marin (MPA) - dan berapa ramai profesional menyelam yang berasal dari negara tempat mereka bekerja.

Selam skuba menyumbang antara $8.5 dan $20.4 bilion kepada ekonomi global setiap tahun, kata ahli biologi marin Octavio Aburto-Oropeza dari Scripps Institution of Oceanography, University of California San Diego, yang mengarang bersama kajian itu. Usaha itu dikira untuk menyokong sehingga 124,000 pekerjaan di 170 negara.

Dikatakan untuk memberikan anggaran komprehensif pertama mengenai impak ekonomi seluruh dunia industri menyelam, kajian baharu itu adalah sebahagian daripada Atlas Aquatica, Dekad Lautan PBB projek yang diketuai oleh Aburto-Oropeza. Penemuan itu, beliau berharap, akan membantu untuk mengatur sektor itu untuk memberikannya suara politik yang lebih besar untuk pemuliharaan.

Walaupun pelancongan berasaskan lautan sudah diiktiraf sebagai kuasa ekonomi, sumbangan khusus selam skuba sebelum ini belum diterokai pada skala global, kata penulis. Peninggalan ini menyebabkan penyokong pemuliharaan lautan mencabar untuk menyebut faedah ekonomi skuba.

"Anda boleh belayar atau meluncur di atas lautan mati, tetapi penyelam skuba menyedari jika tiada ikan - ia benar-benar aktiviti yang bergantung kepada kesihatan sistem," kata pengarang bersama kajian Fabio Favoretto, penyelaras Atlas Aquatica dan penyelidik pasca doktoral di Scripps. "Itu positif untuk pemuliharaan, kerana ia menjadikan penyelam sekutu."

Menyelam di MPA

Peningkatan pemuliharaan lautan boleh meningkatkan hasil menyelam dengan menarik lebih ramai penyelam yang sanggup membayar harga yang lebih tinggi untuk menghadapi lebih banyak hidupan laut yang pelbagai dan banyak yang diberikan oleh langkah-langkah pemuliharaan, seperti yang ditunjukkan oleh penyelidikan terdahulu. Keutamaan penyelam skuba untuk MPA juga disokong oleh data yang menunjukkan bahawa kira-kira 70% daripada semua penyelam laut berlaku dalam kawasan ini.

Pada 2021 Aburto-Oropeza dan rakan sekerja menerbitkan satu kajian yang mendapati pelancongan menyelam di Mexico menjana $725 juta setiap tahun – hampir sama dengan keseluruhan industri perikanan negara.

Memperluas idea untuk meneroka hasil di peringkat global, untuk kajian baharu itu, penyelidik menyusun senarai lebih daripada 11,500 pengendali selam di 170 negara, menggunakan data daripada Peta Google dan agensi latihan penyelam PADI serta mengesahkan pangkalan data dengan pakar tempatan. An talian tinjauan kemudiannya menjaringkan respons daripada 425 perniagaan di 81 negara.

Andrés Cisneros-Montemayor dari Universiti Simon Fraser di Kanada mengetuai analisis ekonomi, menggunakan jawapan ini untuk mengira wang yang dibelanjakan secara langsung untuk aktiviti menyelam serta perbelanjaan tidak langsung seperti hotel, makanan dan pengangkutan oleh 9-14 juta penyelam rekreasi tahunan di seluruh dunia.

Pemodelan statistik digunakan untuk mengekstrapolasi kesan ekonomi global. Ini mendedahkan bahawa perbelanjaan langsung untuk aktiviti menyelam menjana antara $900 juta dan $3.2 bilion setiap tahun, dengan angka $20.4 bilion termasuk perbelanjaan tidak langsung.

Kajian itu juga mendedahkan bahawa 80% pekerja industri skuba adalah penduduk tempatan atau negara, dan bahawa pengendali selam mempunyai kebimbangan yang mendalam tentang kemerosotan alam sekitar. Kebanyakan mereka melaporkan perubahan negatif di tapak selam yang mereka lawati sepanjang dekad yang lalu.

Sekutu semulajadi

"Tidak seperti operasi pelancongan besar-besaran yang boleh membahayakan komuniti tempatan dan persekitaran marin, pelancongan menyelam, apabila diuruskan dengan baik, boleh berdaya maju dari segi ekonomi, saksama sosial dan mampan alam sekitar," kata Anna Schuhbauer, penulis kajian utama dan saintis perikanan di Universiti British Columbia.

"Dengan kepentingan dalam ekosistem yang sihat dan hidupan marin yang banyak, pengendali selam adalah sekutu semula jadi dalam usaha pemuliharaan."

Para penyelidik kini mengesyorkan penyeragaman sistem pemantauan merentas industri, kemasukan rasmi pengendali selam dalam keputusan pengurusan marin, dan pengiktirafan ekopelancongan sebagai komponen utama ekonomi berasaskan lautan atau 'biru' yang mampan.

Mereka juga menyokong usaha pengendali selam untuk menyusun menjadi koperasi dengan suara politik yang bersatu melalui inisiatif Atlas Aquatica, yang sudah menyokong skim perintis di Mexico dan Itali.

Penyelidik dari James Cook University (Australia), Marisol Plascencia de La Cruz of Centro (Mexico), National Geographic Society, North-West University (Afrika Selatan), Ørsted (Denmark), UC Santa Barbara, University of Pretoria (Afrika Selatan) dan University of Washington turut mengambil bahagian dalam mengkaji, yang baru sahaja diterbitkan dalam jurnal Kemampanan Laporan Sel.

