Sheree Marris membawa sotong ke Pentas Utama

Ahli biologi marin, pengarang yang memenangi anugerah dan pembuat filem dokumentari Sheree Marris akan berada di Pentas Utama pada September GO Diving Show ANZ di Sydney, dan dia akan bercakap tentang kehidupan ganjil, keterlaluan dan di luar dunia ini sotong.

Jika Sheree boleh melakukannya, dia akan menukar paru-paru dengan insang dan menukar kaki dengan ekor ikan duyung yang berkilauan—tetapi memandangkan evolusi mempunyai rancangan lain, dia menghabiskan hari-harinya meniup buih dan membuat ombak dalam pemuliharaan marin. Dia terkenal kerana mencipta projek berani dan inovatif yang merapatkan jurang antara sains dan orang ramai - fikirkan pameran antarabangsa, filem IMAX dan kempen meraih tajuk utama.

Penerbitannya termasuk KamaSEAtra – Rahsia Seks di Laut, menyelami dunia pembiakan bawah air, dan buku terbarunya Octopuses: Underwater Wonders. Dengan kebolehan untuk mengubah sains yang kompleks menjadi cerita yang menarik, Sheree juga merupakan pengulas media tetap, Adjunct di James Cook University, dan telah diiktiraf dengan pelbagai anugerah Young Australian of the Year, Centenary Medal, dan Committee for Melbourne Achiever Award. Harapkan keghairahan, tujuan dan percikan sass.

Pertunjukan GO Diving ANZ

Acara tahunan ini, berlangsung tahun ini pada 6-7 September pada Tapak Pameran Sydney di Taman Olimpik, bertujuan untuk mempamerkan dunia bawah air yang terbaik kepada semua orang daripada pemula mentah yang sama ada bercadang untuk menceburi bidang menyelam, atau telah menamatkan kursus peringkat permulaan mereka, kepada penyelam lanjutan, terus ke penyelam teknikal dan CCR veteran penyelam.

Terdapat pelbagai peringkat - Peringkat Utama, peringkat photo Stage, Peringkat Australia/New Zealand, Peringkat Inspirasi dan Peringkat Teknologi – yang akan menjadi tuan rumah kepada berpuluh-puluh penceramah dari seluruh dunia, serta pelbagai ciri interaktif untuk disesuaikan dengan golongan muda dan tua, daripada pengalaman menyelam VR, kolam demonstrasi, kolam trydive dan banyak lagi.

Di sekeliling pentas dan ciri-ciri itu akan menjadi rangkaian luas pempamer, daripada papan pelancongan dan pengendali pelancongan ke pusat peranginan, kapal hidup, latihan agensi, peruncit, pengilang dan organisasi pemuliharaan.

