Dunia gila produksi filem bawah air dengan Tom Park

Tom Park ialah seorang sinematografer dan pengarah dalam air yang mahir dari Australia, dengan lebih sedekad pengalaman bekerja dalam industri filem dalam air, dan dia akan membincangkan 'dunia gila pengeluaran filem bawah air' apabila dia mengambil bahagian di Pentas Utama di GO Diving Show ANZ pada bulan September.

Tom telah mengusahakan pelbagai projek, daripada dokumentari ciri dan filem sejarah semula jadi untuk pelanggan termasuk BBC, Netflix, Amazon Prime Video dan David Attenborough, dan karyanya telah diiktiraf dengan anugerah daripada festival filem di seluruh dunia, termasuk Festival Skrin Liar yang berprestij.

Tom terkenal dengan kepakaran teknikalnya dalam bekerja dengan kamera dan peralatan bawah air, serta visi kreatifnya dalam merakam keindahan dan keunikan dunia bawah air. Dia telah menghabiskan sebahagian besar kerjayanya dengan penggambaran tThe Great Barrier Reef dan Pantai Timur Australia, dan bersemangat tentang pemuliharaan lautan dan menggunakan seninya untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan melindungi ekosistem marin.

Pertunjukan Menyelam GO sedang berlangsung di Sydney Showground pada 6-7 September

Pertunjukan GO Diving ANZ

Acara tahunan ini, berlangsung tahun ini pada 6-7 September pada Tapak Pameran Sydney di Taman Olimpik, bertujuan untuk mempamerkan dunia bawah air yang terbaik kepada semua orang daripada pemula mentah yang sama ada bercadang untuk menceburi bidang menyelam, atau telah menamatkan kursus peringkat permulaan mereka, kepada penyelam lanjutan, terus ke penyelam teknikal dan CCR veteran penyelam.

Terdapat pelbagai peringkat - Peringkat Utama, peringkat photo Stage, Peringkat Australia/New Zealand, Peringkat Inspirasi dan Peringkat Teknologi – yang akan menjadi tuan rumah kepada berpuluh-puluh penceramah dari seluruh dunia, serta pelbagai ciri interaktif untuk disesuaikan dengan golongan muda dan tua, daripada pengalaman menyelam VR, kolam demonstrasi, kolam trydive dan banyak lagi.

Di sekeliling pentas dan ciri-ciri itu akan menjadi rangkaian luas pempamer, daripada lembaga pelancongan dan pengendali pelancongan kepada pusat peranginan, kapal hidup, agensi latihan, peruncit, pengilang dan organisasi pemuliharaan.

