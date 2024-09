Ceramah berteknologi tinggi di GO Diving Show ANZ

Peringkat Teknologi pada perasmian GO Diving Show ANZ hujung minggu ini (28-29 September) di Sydney Showground merupakan gabungan positif bakat menyelam teknikal antarabangsa dan pakar menyelam dalam tempatan.

Sama ada anda hanya berfikir untuk menceburkan diri dalam menyelam teknikal, anda sudah pun seorang juruteknik yang berpengalaman – atau walaupun anda baru untuk menyelam dan hanya ingin mengetahui lebih lanjut tentang arena yang mencabar ini – maka The Tech Stage ialah tempat untuk anda menyemak hujung minggu.

Jill Heinerth

Jill Heinerth

Perintis menyelam rebreather teknikal, penyelam gua dan juruvideo/jurugambar Jill Heinerth ialah Penjelajah-In-Residence pertama Royal Canadian Geographic Society, dan autobiografinya yang paling laris, Into The Planet, telah dipuji oleh Wall Street Journal, New York Times dan Oprah Magazine.

Beliau ialah Felo Dewan Kemasyhuran Selam Skuba Antarabangsa, Dewan Kemasyhuran Penyelam Wanita, Kelab Penjelajah dan Akademi Seni dan Sains Bawah Air. Imejnya telah dipamerkan oleh BBC, National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery dan banyak lagi.

Penerokaan Gua Bawah Air Terpanjang di Kanada

Di dalam gua yang tenggelam di bawah Sungai Ottawa, Jill Heinerth membuat penemuan biologi yang penting, mendedahkan kepentingan sistem semula jadi dalam perlindungan kawasan tadahan air.

NB: Pada hari Sabtu untuk ceramah ini, Jill berada di Pentas Utama.

Lagun Truk Kanada dan Penemuan Pencarian Kapal Shackleton

Dengan kehadiran banyak kapal karam Perang Dunia Kedua, Newfoundland telah dipanggil 'Truk Lagoon of the North', tetapi penemuan terbaru kapal terakhir Shackleton Quest telah membawa rantau ini menjadi perhatian antarabangsa.

John Kendall

John Kendall

Arkeologi dalam kegelapan gua banjir, dan Halcyon Symbios CCR baharu akan menjadi topik perbincangan apabila pakar fotogrametri dan menyelam teknikal pengajar penilai John Kendall membawa ke Peringkat Teknologi.

John ialah seorang peneroka yang pakar dalam pemodelan 3D bawah air tapak arkeologi dan geologi. Beliau telah terlibat dalam berpuluh-puluh penyiasatan tapak menyelam menggunakan teknik fotogrametri, termasuk kapal karam Marikh (1564), MS Estonia (1994), Karam Panarea III (~300SM) dan Gua Tulang, Brazil (~11,000 tahun).

Dia juga seorang Pengajar Penilai untuk Penjelajah Bawah Air Global dan duduk di atas mereka Latihan Majlis.

Arkeologi dalam Gelap

GUE Pengajar dan pakar fotogrametri John Kendall akan bercakap tentang menggunakan fotogrametri untuk mendokumentasikan tapak arkeologi di dalam gua yang ditenggelami air. Dengan projek di Eropah dan Amerika Selatan, John akan bercakap tentang cabaran, serta hasil yang mengagumkan, projek ini.

Simbio Halcyon

Halcyon Manufacturing akan melancarkan rangkaian baharu mereka komputer, HUD yang berdiri sendiri dan CCR pelekap dada baharu mereka. Dengan komunikasi tanpa wayar merentasi julat, datang dan dengar John Kendall memberikan gambaran keseluruhan tentang mainan baharu, serta mendapatkan pratonton senyap CCR.

David Strike

David Strike

Legenda industri David Strike sedang mengambil bahagian di Peringkat Teknologi pada perasmian tersebut GO Diving Show ANZ, dan anda pasti akan mendapat persembahan yang menghiburkan dan mendidik kerana dia memfokuskan pada penyelaman paling dalam di dunia dan menawarkan beberapa kisah peringatan untuk penyelam teknologi.

Diperakui sebagai penyelam pada tahun 1961, dengan latar belakang yang merangkumi sektor selam ketenteraan, komersial, saintifik dan teknikal – dan mahir serta berkelayakan dalam skuba litar terbuka dan litar tertutup serta peralatan menyelam permintaan permukaan – David Strike yang berpangkalan di Australia ialah bekas penyelam Pengajar and Pengajar Jurulatih, dan penyumbang editorial tetap mengenai topik berkaitan penyelaman kepada penerbitan menyelam dari seluruh dunia.

Beliau juga merupakan penganjur beberapa acara terjun bertaraf dunia – dengan penekanan pada terjunan teknikal – dan telah menjadi penerima beberapa anugerah 'pengiktirafan industri', serta Anugerah Pencapaian Sepanjang Hayat ADEX, dan merupakan Felo Kelab Penjelajah. daripada New York.

Mencampurkannya: Selam Terdalam Dunia

Sepanjang separuh pertama abad ke-20, siri ujian selam dalam heliox yang dijalankan oleh Tentera Laut Diraja dan Tentera Laut AS adalah berdasarkan keupayaan untuk membantu dalam menyelamat dan pemulihan kapal selam. Memperluaskan had kedalaman yang mungkin dilalui oleh penyelam dengan selamat - dan masih mampu melakukan kerja yang bermakna apabila dia tiba di sana - mempunyai tujuan yang sangat praktikal.

Ceramah ini memfokuskan pada latar belakang, dan kisah seterusnya, rekod kedalaman dunia Tentera Laut Diraja 1956 – rekod yang tidak pernah ditandingi.

Kisah Amaran untuk Juruteknik: Kemalangan dan Kesalahan Menyelam

“Bahawa lelaki tidak belajar sangat daripada pelajaran sejarah adalah yang paling penting daripada semua pelajaran sejarah itu perlu diajar." – Aldous Huxley.

Koleksi peribadi dan ringan anekdot, cerita dan benang yang menonjolkan fakta bahawa, 'keupayaan untuk menyelam bukanlah ubat penawar untuk kemahiran yang tidak ada'; dan itu memberi sedikit gambaran tentang pelbagai aspek dunia menyelam yang sentiasa berkembang.

Yana Stashkevich

Yana Stashkevich

Penyelam teknikal CCR, gua, lombong dan bangkai kapal yang berpengalaman Yana Stashkevich dengan pantas mencipta nama untuk dirinya apabila ia melibatkan terjunan penerokaan, dan dia akan memberikan persembahan yang menarik tentang eksploitasinya di Peringkat Teknologi.

Dia adalah ahli ekspedisi Vaggfjellan XI yang meneroka sistem gua yang terletak di seberang Bulatan Artik, dengan pintu masuk di cerun fjord Norway, dan dia adalah penyelam rebreather dalam pasukan projek Underwater Filming & Research (UFR) yang mendokumenkan beberapa bangkai kapal terpelihara terbaik di dunia di Greece.

Pada masa ini, Yana terlibat secara aktif dalam projek penerokaan bangkai kapal dalam di Laut Aegean, dan mempromosikan warisan maritim perairan Yunani.

Sepanjang sepuluh tahun yang lalu dia telah menyelam di lebih 35 destinasi di tiga benua, semuanya sambil mengimbangi kerjaya sebagai pemasar global sepenuh masa. Dia kini bekerja untuk jenama wiski paling berharga di dunia, The Macallan.

Yana yang berpangkalan di UK mempunyai jumlah tenaga dan semangat yang menular dan merupakan penceramah dan jurulatih tetap - dia bersemangat untuk memberi inspirasi kepada orang ramai untuk menolak sempadan mereka dan mengejar minat mereka, walau apa pun.

Projek Vickers Wellington: permata tersembunyi kedalaman Aegean

Yana mengisahkan pengembaraannya dari Greece di mana dia mengambil bahagian dalam pelbagai penyelaman pengenalan bangkai kapal yang dalam, termasuk Vickers Wellington Bomber - kapsul masa sebenar yang dipercayai sebagai bangkai kapal terbang terpelihara terbaik dalam kelasnya.

Walaupun kebanyakan bangkai kapal Perang Dunia Kedua adalah peringatan tentang betapa rapuhnya kehidupan manusia, Vickers Wellington sebaliknya menangkap kisah kelangsungan hidup yang luar biasa. Anak kapal dengan mahir membuang pesawat itu selepas ditembak jatuh dan diselamatkan oleh penduduk tempatan.

Pernah terfikir bagaimana petunjuk dan ciri yang kelihatan tidak penting pada bangkai kapal itu boleh membantu dan menyatukan apa yang berlaku sebelum tenggelam? Sertai ceramah Yana untuk menyelami kisah penemuan dan penerokaan yang mendebarkan.

Mike Mason

Mike Mason

Penyelam teknikal dan Pakar Faktor Manusia dalam Menyelam Mike Mason akan membincangkan perkara menyelam yang boleh dipelajari daripada terbang dan bagaimana untuk 'menjadi penyelam yang anda mahu ikuti' apabila dia melangkah ke Peringkat Teknologi.

Mike telah terlibat dalam menerbangkan jet pejuang tentera sepanjang kerjayanya (24 tahun setakat ini) dan mempunyai lebih 3,000 jam menerbangkan pelbagai jenis pejuang dan latihan pesawat sebagai pengajar. Dia kini seorang pengajar dengan RAAF, mengajar juruterbang pejuang generasi akan datang.

Mike telah menghabiskan masa di kapal pengangkut pesawat dan telah menyelesaikan lebih 200 misi tempur. Dia telah menerbangkan jet ke setiap benua utama, kecuali Antartika.

Dia telah menjadi penyelam aktif selama hampir sepuluh tahun. Dia mempunyai kira-kira 400 selam dalam buku lognya dan bekerja sebagai a Juruselam untuk kedai menyelam tempatan. Dia seorang penyelam CCR yang aktif di pantai NSW dan layak ke 60m dengan trimix normoksik. Dia menyelam sejauh utara Iceland, dan sejauh selatan NZ.

Kerjaya penerbangannya mencetuskan minat dalam Faktor Manusia dan betapa pentingnya ia untuk memaksimumkan keselamatan dan prestasi. Dia menyertai pasukan The Human Diver kira-kira empat tahun lalu kerana dia mahu menggabungkan pengetahuan dan pengalamannya mengenai Faktor Manusia yang diperoleh melalui penerbangan dengan minatnya menyelam untuk membantu mendidik penyelam lain.

Idea Terbang Tinggi untuk Penyelam

Mike, seorang juruterbang pejuang yang berpengalaman dan penyelam yang bersemangat, akan bercakap tentang beberapa konsep, proses dan teknik yang telah membantunya berjaya dalam kerjaya penerbangannya dan bagaimana ia boleh membantu anda menjadi penyelam yang lebih baik dan selamat.

John Garvin

John Garvin

John Garvin ialah seorang penulis skrip Australia, penyelam teknikal yang berjaya, penjelajah bawah air dan penyelia menyelam, yang menjalankan operasi menyelam untuk beberapa filem James Cameron termasuk Avatar – The Way of Water, Avatar 3, Cabaran Deepsea 3D James Cameron dan Sanctum, dan dia akan menjadi menyerikan Pentas Teknologi di GO Diving Show ANZ.

John sebenarnya menulis lakon layar untuk Sanctum and Cabaran 3D Deepsea James Cameron, dan pada tahun 2023 menjalankan urutan selam komersial untuk ciri Netflix Nafas terakhir.

Dia seorang penyelam teknikal pengajar jurulatih pakar dalam rebreathers litar tertutup, dan menulis Technical Diving International latihan manual untuk rebreathers Inspirasi dan Evolusi AP Diving.

John ialah ahli pengasas Projek Gua Caicos, sebuah organisasi yang berdedikasi untuk meneroka dan memetakan gua bawah air di Kepulauan Turks dan Caicos.

Pada tahun 2002, syarikatnya menyediakan sokongan logistik dan penyelam keselamatan untuk rekod dunia Tanya Streeter yang memecahkan rekod terjun bebas kepada 160m.

Beliau juga merupakan pegawai menyelam dan pengurus projek (sub dalaman) untuk Pencabar Laut Dalam tenggelam semasa menyelam solo bersejarah James Cameron ke dasar Palung Mariana.

John telah muncul dalam beberapa filem dan dokumentari, termasuk Sanctum, Cabaran 3D Deepsea James Cameron, Orang Luar Biasa and Freedive.

Sebelum kerjaya menyelamnya, dia memainkan peranan utama dalam muzik rock'n'roll West End Buddy: Kisah Buddy Holly, dan terus menikmati keghairahan sepanjang hayatnya – menyelam, membuat filem dan bermain rock'n'roll.

Avatar: Kejuruteraan Lautan Pandora

John menerangkan peranannya mengetuai pasukan terjun, latihan pelakon bagaimana untuk menyelam skuba dan mereka bentuk beberapa peralatan menyelam khusus yang digunakan pada sekuel.

Kerrie Burow

Kerrie Burow

Penyelam gua dan teknologi Kerrie Burow akan bercakap tentang perjalanannya melalui menyelam gua fotografi teknik apabila dia melangkah ke Peringkat Teknologi.

Kerrie ialah jurugambar semula litar tertutup (CCR), teknikal dan penyelam gua yang berkelayakan, serta jurugambar dalam air yang memenangi anugerah, termasuk memenangi kategorinya dalam Jurugambar Bawah Air Tahun 2022, dan memperoleh penempatan dan pengiktirafan yang kerap di Australasia Top Anugerah Jurugambar Baru Muncul, antara lain.

Dia adalah penulis dan jurugambar yang menyumbang tetap untuk Scuba Diver Magazine Australia dan New Zealand, dan artikel dan imejnya telah diterbitkan di peringkat nasional dan antarabangsa dalam beberapa majalah.

Secara profesional, Kerrie bekerja di dunia korporat sebagai perunding dalam sains pembelajaran, dan menikmati kerjasama dengan pakar perkara yang ingin mengajar pengetahuan dan kepakaran kemahiran mereka.

Fotografi Gua-Menyelam merentas Benua: Dua Setengah Pertama Saya Tahun – Apa yang Saya Harap Saya Tahu dari Mula

Bengkel ini akan dipersembahkan sebagai diari visual pembelajaran menyelam gua fotografi, bermula di Australia pada Januari 2022.

Meliputi pandangan dan pengalaman penting dalam gua dan gua di Australia, Eropah dan Mexico, peserta akan berkongsi proses pertumbuhan, memahami bahawa setiap menyelam gua dengan kamera menawarkan nilai yang berharga. pelajaran dan peluang untuk penambahbaikan berterusan.

Kepentingan keselamatan, tetapan kamera dalam keadaan cahaya malap, komposisi, kepentingan memahami cahaya dan proses fotografi dari konsep hingga penyuntingan akhir akan dibincangkan.

Peserta akan diberi kuasa untuk menangkap imej yang cantik sambil meminimumkan kesannya terhadap persekitaran bawah air yang halus.

Richard Taylor

Richard Taylor

. GO Diving Show ANZ dengan sukacitanya mengalu-alukan penyelaman teknikal pengajar jurulatih, dan pengasas OZTek, Richard Taylor ke Tech Stage pada acara julung kalinya.

Richard mempunyai lebih 30 tahun pengalaman dalam menyelam teknikal di Australia dan New Zealand, bermula pada awal 1990-an dan termasuk beberapa selam trimix pertama di Australia pada tahun 1994 (sebelum pensijilan tersedia).

Beliau adalah lepas dan mengasaskan Pengarah Serantau di Australia dan New Zealand untuk TDI/SDI dan memegangnya Pengajar Penilaian jurulatih dengan mereka pada pelbagai peringkat. Beliau merupakan ahli pengasas pasukan selam gas campuran 'The Sydney Project', Pegawai Keselamatan dan Menyelam untuk pasukan bersama Australia-Turki yang mencari kapal selam Perang Dunia Pertama Australia AE2 di luar Gallipoli, dan merupakan sebahagian daripada pasukan menyelam gas campuran pertama yang meneroka. Pearce Resurgence di New Zealand pada tahun 1997.

Pada tahun 1999, beliau mengasaskan Pameran & Persidangan Teknologi Menyelam Australasian OZTeK dan mengendalikan OZTek99 di Sydney, OZTek2000 di Melbourne dan OZTek3 di Sydney pada tahun 2002, sebelum bekerjasama dengan David Strike untuk Pertunjukan Selam OZTek4 dan OZTek'07 di Sydney.

Richard telah mengajar beratus-ratus penyelam teknikal dan Pengajar di seluruh dunia, adalah seorang penyelam bangkai kapal yang gemar dan sebagai penyelam gua yang berminat ialah ahli 20 tahun lebih CDAA. Beliau terus mengajar hari ini untuk SDI/TDI/FRTI dan merupakan salah seorang daripada segelintir Pengajar Penilai Pelatih dan ahli mereka Latihan Panel Penasihat.

Beliau ialah presiden terdahulu persatuan Industri Menyelam di Australia dan New Zealand dan merupakan ahli jawatankuasa Standard Australia/NZ & ISO. Beliau telah menerbitkan banyak artikel mengenai menyelam teknikal dan keselamatan menyelam dan telah membentangkan di simposium dan persidangan menyelam di seluruh dunia. Sebagai penyelam rebreather lepas dan pengajar, dia seorang peguam bela yang bersemangat untuk latihan dan mengekalkan kemahiran menyelam teknikal litar terbuka.

Kepercayaan kuat beliau ialah apabila kita memperoleh lebih banyak pengalaman, kita mendapat tanggungjawab untuk menyampaikan pengetahuan dan kemahiran kita kepada orang lain, supaya mereka yang datang selepas kita dapat meneroka alam bawah air dengan selamat lebih jauh daripada yang kita ada.

Kewajipan Kesihatan & Keselamatan Anda semasa Mengajar atau Bekerja sebagai penyelam

Melihat undang-undang dan peraturan yang diperlukan semasa bekerja sebagai Pengajar atau Penyelam.

Matt Carter

Matt Carter

Ahli arkeologi marin, peguam bela lautan, dan penyelam teknikal Dr Matt Carter akan berada di Peringkat Teknologi di GO Diving Show ANZ.

Sejak 2003, beliau telah mengusahakan projek arkeologi bawah air di 13 negara berbeza, daripada penggalian kapal karam Phoenicia berusia 2,800 tahun di Sepanyol, hinggalah mengetuai ekspedisi untuk memodelkan 3D armada hantu Bikini Atoll dan Chuuk Lagoon.

Pada tahun 2009, Matt telah dianugerahkan Biasiswa Rolex Australasian Persatuan Biasiswa Bawah Air Dunia Kami (OWUSS), di mana beliau diperkenalkan untuk menggunakan alat rebreather untuk menyelam saintifik. Sejak itu, beliau telah menjadi perintis dalam penggunaan CCR dan fotogrametri untuk arkeologi marin, pakar dalam tinjauan dan penilaian bangkai Perang Dunia Kedua di Australia dan Pasifik.

Matt ialah Fellow Antarabangsa dan penerima anugerah EC50 Kelab Penjelajah, bekas Naib Presiden Institut Arkeologi Maritim Australasia (AIMA), dan wakil New Zealand dalam Jawatankuasa Antarabangsa Warisan Budaya Bawah Air (ICUCH) ICOMOS. Beliau juga pernah menjadi penyampai pakar dalam siri televisyen Coast: New Zealand, spin-off daripada siri UK terbitan BBC, Coast, dan merupakan pakar subjek untuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Kesatuan Antarabangsa untuk Pemuliharaan Alam (IUCN). ), Sekretariat Program Alam Sekitar Serantau Pasifik (SPREP), dan Kerajaan Australia.

Menggabungkan selam saintifik, komersial dan teknikal selama lebih sedekad, Matt kini berkhidmat sebagai Pengarah Penyelidikan untuk Yayasan Projek Utama, berusaha untuk melindungi ekosistem marin, budaya dan mata pencarian yang terancam oleh mencemarkan bangkai kapal Perang Dunia Kedua di seluruh Pasifik Biru.

Ceramah Matt di GO Diving Show ANZ ialah:

Bangkai Hantu Pasifik Biru

Ceramah berteknologi tinggi di GO Diving Show ANZ 11

Pertunjukan GO Diving ANZ

Acara tahunan ini, berlangsung tahun ini pada 28-29 September pada Tapak Pameran Sydney di Taman Olimpik, bertujuan untuk mempamerkan dunia bawah air yang terbaik kepada semua orang daripada pemula mentah yang sama ada bercadang untuk menceburi bidang menyelam, atau telah menamatkan kursus peringkat permulaan mereka, kepada penyelam lanjutan, terus ke penyelam teknikal dan CCR veteran penyelam.

Terdapat pelbagai peringkat - Peringkat Utama, peringkat photo Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage dan Tech Stage – yang akan menjadi tuan rumah kepada berdozen penceramah dari seluruh dunia, serta pelbagai ciri interaktif yang sesuai untuk muda dan tua, daripada pengalaman menyelam VR, a kolam demonstrasi, dan banyak lagi.

Di sekeliling pentas dan ciri-ciri itu akan menjadi rangkaian luas pempamer, daripada papan pelancongan dan pengendali pelancongan ke pusat peranginan, kapal hidup, latihan agensi, peruncit, pengilang dan organisasi pemuliharaan.

Pameran Menyelam GO 2024 UK, kini dalam tahun kelimanya, menarik lebih 10,000 hadirin pada hujung minggu, dan merangkumi kawasan seluas 10,000 meter persegi, dan varian Australia dan New Zealand berhasrat untuk mencapai tahap ini pada tahun-tahun akan datang.

Kemasukan ke Pertunjukan Menyelam GO ANZ yang julung kali diadakan adalah percuma – daftar disini untuk mendapatkan tiket anda untuk acara menyelam 2024 yang sudah pasti di Australia. Terdapat banyak tempat letak kereta di tapak dan tempat itu mudah dikunjungi dengan banyak pilihan pengangkutan, jadi dapatkan tarikh dalam diari anda sekarang dan bersedia untuk hujung minggu yang epik meraikan semua bentuk menyelam.