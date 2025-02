Torbet bercakap selam teknologi di televisyen

at 9: 06 am

Pengembara, penyampai TV dan Action Man yang serba lengkap Andy Torbet sekali lagi mengetengahkan Pentas Utama di Pertunjukan Menyelam GO hujung minggu ini, serta membentangkan ceramah pada hari Ahad mengenai cabaran untuk mendapatkan selam teknikal di TV.

Andy tidak asing lagi kepada pembaca Scuba Diver, telah menyumbang banyak artikel selama bertahun-tahun, dan dia telah menjadi 'wajah' Pentas Utama Pertunjukan Menyelam GO sejak penubuhannya. Dia tidak sabar untuk kembali ke acara tahun ini.

Seorang Fellow of the Royal Geographical Society dan The Explorers Club, bekas veteran British Forces Andy telah membentangkan siri untuk BBC, CBBC, Discovery dan The History Channel, dan juga seorang penghibur lagak ngeri, terutamanya terlibat dalam filem Bond terbaru, Fast X, Andor dan siri hit Netflix The Witcher.

Steve Backshall mengetuai rancangan GO Diving Show

Pertunjukan Menyelam GO

Pertunjukan Menyelam GO – satu-satunya penyelaman pengguna dan perjalanan pertunjukan di UK – kembali ke NAEC Stoneleigh pada 1-2 Mac 2025, tepat pada masanya untuk memulakan musim baharu, dan menjanjikan hujung minggu yang penuh dengan kandungan interaktif, pendidikan, inspirasi dan menyeronokkan.

Serta Pentas Utama – kali ini diketuai oleh bintang TV, pengarang dan pengembara Steve Backshall, mengalu-alukan kepulangan ke GO Diving Show selepas beberapa tahun berlalu, bersama-sama dengan NEEMO Aquanaut yang dilatih NASA dan Ketua Penyelidikan Saintifik di DEEP Dawn Kernagis, rakan penyampai TV, pengarang dan Monty Halls kegemaran abadi, Dr Timmy Gambin, yang akan membincangkan warisan maritim dan perang Malta yang kaya, dan dinamik duo penjelajah Rannva Joermundsson dan Maria Bollerup, yang akan bercakap tentang Ekspedisi Buteng mereka baru-baru ini di Indonesia – terdapat sekali lagi peringkat khusus untuk menyelam UK, menyelam teknikal, fotografi bawah air dan kisah inspirasi. Andy Torbet akan menjadi MC di Pentas Utama sekali lagi, serta memberikan pembentangan tentang cabaran menembak terjun teknikal untuk rancangan TV. Senarai semua pembesar suara, termasuk pemasaan, boleh didapati di sini.

Bersama-sama dengan pentas, terdapat pelbagai elemen interaktif – Gua yang sentiasa popular, kolam trydive gergasi, selam realiti maya yang mengasyikkan, bengkel tahan nafas dan latihan pelapisan, zon biologi marin dan, baharu untuk 2025, peluang anda untuk mencuba pemetaan bangkai kapal dengan Persatuan Arkeologi Nautika yang sentiasa karam di kalangan mereka yang sentiasa karam. berdiri dari papan pelancongan, pengilang, latihan agensi, resort, liveaboards, pusat menyelam, peruncit dan banyak lagi.

Tahun ini juga menyaksikan Pertandingan NoTanx Zero2Hero mengambil bahagian tengah. Pertandingan ini, bertujuan untuk penyelam bebas pemula, akan menyaksikan 12 calon awal menjalani latihan bersama Marcus Greatwood dan pasukan NoTanx di London pada akhir bulan Februari. Kemudian lima finalis terpilih akan bersaing di Pertunjukan Menyelam GO pada hujung minggu Mac, termasuk sesi apnea statik di kolam renang, untuk mencari pemenang keseluruhan, yang akan mendapat perjalanan selama seminggu ke Marsa Shagra Eco-Village, dengan hormat dari Oonasdivers.

Tiket awal kini tersedia!

Beli tiket hari anda sekarang untuk £17.50 + yuran tempahan dan bersedia untuk pengalaman pendidikan, menarik dan inspirasi! Atau dengan begitu ramai penceramah sepanjang dua hari, serta semua paparan interaktif dan pempamer untuk dikunjungi, apa kata jadikannya hujung minggu, dan dapatkan tiket dua hari untuk £25 + yuran tempahan?

Ia akan menjadi £25 untuk tiket sehari di box office pada hujung minggu pertunjukan, jadi tempah lebih awal dan jimatkan wang!!

Harga tiket berkumpulan untuk 10+ orang juga tersedia jika anda datang bersama ahli pusat/kelab anda.

Tempah tiket di laman web Go Diving Show.

Dan seperti biasa, harga tiket termasuk tempat letak kereta percuma. Dan kanak-kanak bawah 16 tahun pergi secara percuma, jadi bawa anak-anak bersama untuk hari keluarga yang hebat!