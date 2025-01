Matikan: Light & Motion ditutup

at

at 9: 54 am

Pengeluar lampu selam AS, Light & Motion ditutup selepas 35 tahun dalam perniagaan, memetik politik antara "banyak faktor" yang menyumbang kepada keputusannya.

"Kami telah menyampaikan beberapa produk yang menakjubkan dan menikmati inovasi untuk menyelesaikan masalah pelanggan sambil membina produk di AS," kata Ketua Pegawai Eksekutif Daniel Emerson dalam mengumumkan penutupan itu. "Cabaran menjadi pengeluar AS adalah penting dan angin politik, tanpa mengira perbincangan, telah menentang pembuatan AS, yang terus menurun."

Syarikat itu membuat basikal, fotografi dan video serta lampu selam. "Kami mereka bentuk lampu kami untuk menyediakan penggunaan berterusan selama bertahun-tahun," kata Emerson. “Kami tidak dapat menyediakan perkhidmatan, tetapi beberapa peniaga kami mampu membaiki lampu termasuk Perbincangan belakang"

. syarikat berpangkalan di Marina di pantai California, mereka bentuk, membangun, memasarkan dan menyokong produknya di bekas kemudahan pembaikan dan perkhidmatan helikopter.

