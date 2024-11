Bida sekarang untuk karya seni jerung Oceanic 31

Pameran karya seni khusus jerung yang dipanggil Oceanic 31 melengkapkan lawatan dua tahunnya ke ruang pameran UK dari akhir November di Royal Geographical Society (RGS), dengan karya itu kemudiannya disebarkan dalam lelongan dalam talian untuk menyokong Program Oceanics Shark Trust.

Koleksi itu, menggambarkan 31 spesies jerung dan pari lautan, telah didermakan untuk tujuan itu oleh 31 artis individu pada tahun 2022. Karya ini terdiri daripada lukisan dan ciptaan digital kepada arca dan media campuran.

Smooth Hammerhead oleh Alicia Hayden

. pameran percuma boleh dilihat di Pavilion RGS dari 26 November hingga 7 Disember. Bakal pembida, mungkin dengan mempertimbangkan hadiah Krismas, mempunyai masa sehingga akhir tarikh tayangan akhir untuk membuat tawaran mereka, yang boleh dilakukan sekarang dengan melayari laman web.

Silky Street oleh ScapaJoe

Carcharodon carcharias oleh Jimmy Higgs

Salah satu karya seni akan dilelong secara langsung oleh pakar hidupan liar TV Steve Backshall, yang menjadi penceramah utama di acara tahunan utama Shark Trust "For The Love Of Sharks" di RGS pada 29 November. Tiket untuk acara petang masih ada daripada Shark Trust.

Croc VR 2030 oleh Tom Mead

Oceanic Whitetip oleh ATM

“Pameran ini telah memberi kami peluang untuk menjangkau khalayak baharu dan memberi inspirasi kepada lebih ramai orang dengan jerung dan pari yang indah di mana kami Ikrar Jerung Besar kempen berasaskan,” kata Ketua Pegawai Eksekutif Shark Trust Paul Cox. "Kami sangat berterima kasih kepada 31 artis yang telah bekerja keras untuk mencipta karya ini."

