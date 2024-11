Penyelam membersihkan diri selepas penternak ikan hantu

Healthy Seas Foundation dan rakan kongsinya telah menamatkan projek "Operasi Ghost Farms - Reclaiming Waters" selama setahun dengan apa yang dikatakan oleh yayasan itu sebagai pembersihan menyeluruh di Menidi, di Teluk Amvrakikos di barat Greece.

Ladang hantu ialah ternakan ikan terbiar yang dibiarkan merosot di laut, mencemarkan kawasan pantai dan menyebabkan kerosakan ketara kepada flora dan fauna marin serta komuniti tempatan, kata Healthy Seas.

Pembersihan Menidi adalah yang ketiga seumpamanya yang diketuai oleh yayasan itu pada 2024 tetapi, tidak seperti operasi sebelumnya, yang dijalankan di Ithaca dan Patras, ia menyasarkan sebuah ladang yang baru sahaja ditinggalkan, sebelum ada masa untuk kemerosotan teruk akan berlaku.

Pemandangan tapak ternakan ikan Menidi (Laut Sihat)

Sukarelawan daripada organisasi Menyelam Hantu bekerja untuk mendapatkan kembali jaring, menanggalkannya dari gelang dan mendokumentasikan proses di bawah air dan di permukaan dengan kamera mereka. Selain pukat, mereka menuntut semula dari laut 35 pelampung besar, 43 gelang terapung dan pelbagai barangan lain, termasuk bot penyelenggaraan separuh karam.

Sukarelawan di darat menangani sampah pantai yang termasuk busa polistirena pecah dari ladang ikan dan sisa isi rumah.

Jaring ikan dan beberapa barang lain boleh dikitar semula menjadi nilon yang dijana semula Econyl oleh rakan kongsi asas Aquafil. Paip dan struktur lain juga boleh dikitar semula.

Penyelam di Menidi (Michael Westreicher)

Bahan yang dikumpul untuk dikitar semula (Laut Sihat)

Jangkauan tempatan

Selaras dengan pembersihan, seperti yang lain pada masa lalu, Healthy Seas turut menganjurkan program pendidikan dengan sekolah rendah tempatan dan bengkel universiti, serta dua pembersihan pelabuhan di Astakos dan Mytikas dengan sokongan rakan selam tempatan. .

Misi itu adalah usaha kerjasama antara yayasan, Hyundai Motor Europe dan rakan kongsi lain termasuk Aquafil, Diopas, Ozon, Hab Pendidikan Luar Eropah, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities dan Dotank Plus.

Memulih bot semasa salah satu operasi Mei (Cor Kuyvenhoven)

Koleksi hantu pada bulan Mei (Rogier Visser)

"Tahun ini luar biasa," komen Laut yang Sihat pengarah Veronika Mikos. “Dengan tiga pembersihan utama dan banyak program pendidikan, kami telah memberikan impak yang luar biasa, bukan sahaja dalam menghapuskan sisa tetapi juga dalam meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat dan generasi akan datang. Kami berterima kasih kepada rakan kongsi dan sukarelawan kami atas komitmen dan kerja keras mereka.”

Operasi selama enam hari Oktober itu melibatkan 35 orang mengutip 128.5 tan sampah laut, di mana 50.9 tan daripadanya adalah pukat. Pembersihan Mei, dengan 30 orang bekerja selama lapan hari, telah mengumpul 42.7 tan (11.3 tan jaring).

“Bersama 150 rakan kongsi dan hampir 550 sukarelawan berdedikasi, kami telah mengumpul 991 tan pukat ikan dan sampah marin lain sejak penubuhan kami pada 2013,” lapor Healthy Seas.

