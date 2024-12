Rumah untuk Krismas: Danes percuma Paul Watson

Kapten Paul Watson akan pulang ke rumah untuk Krismas - pejuang anti-penangkapan ikan paus veteran telah dibebaskan selepas menghabiskan lima bulan di penjara manakala Denmark mempertimbangkan permintaan ekstradisi dari Jepun.

Berita bahawa Denmark akhirnya menolak tuntutan Jepun datang semalam (17 Disember) dan bermakna Watson, yang berusia 74 tahun ketika ditahan di pusat tahanan berhampiran tempat dia ditangkap di Nuuk, Greenland, akan dapat menghabiskan musim perayaan bersama keluarganya di Perancis.

"Keputusan ini menandakan kemenangan penting bagi hak asasi manusia, aktivisme alam sekitar dan gerakan anti-penangkapan ikan paus," isytihar Yayasan Kapten Paul Watson (CPWF), yang telah berkempen keras sejak musim panas untuk pembebasan pengasasnya. Petisyennya untuk tujuan itu melebihi 125,000 tandatangan dan menarik sokongan selebriti yang luas.

Kementerian kehakiman Denmark memberitahu BBC bahawa dalam mencapai keputusannya ia telah mengambil kira masa yang telah berlalu sejak kesalahan yang dikatakan berlaku, dan lima bulan Watson telah menghabiskan masa dalam tahanan.

"Kadang-kadang, pergi ke penjara adalah perlu untuk menyatakan maksud anda," kata Watson sambil berjalan bebas. “Setiap situasi menawarkan peluang, dan ini adalah satu lagi peluang untuk menyerlahkan tumpuan global mengenai penangkapan ikan paus haram Jepun di Santuari Lautan Selatan. Jika saya dihantar ke Jepun, saya mungkin tidak akan pulang. Saya lega perkara itu tidak berlaku.”

Menurut CPWF, Watson telah ditahan atas tuduhan bermotifkan politik tanpa bukti yang telah disemak secara menyeluruh, dan ia telah meminta mekanisme penguatkuasaan undang-undang antarabangsa untuk diperbaharui.

Pertemuan yang bermusuhan

Penangkapan Watson pada 21 Julai telah berdasarkan notis Interpol berusia 14 tahun dari Jepun yang diperoleh daripada pertemuan bermusuhan antara Watson dan pasukan kempennya dan kru penangkapan ikan paus Jepun semasa penggambaran Perang Paus Siri TV untuk Animal Planet di laut Antartika.

Apabila ditangkap, aktivis Kanada-Amerika itu telah menuju ke Pasifik dengan kapal CPWF John Paul DeJoria dalam misi anti-penangkapan ikan paus, singgah di Greenland hanya untuk mengisi minyak.

Keberadaannya telah dibawa ke perhatian Denmark oleh polis dari Kepulauan Faroe yang, bersama-sama dengan Jepun, Norway dan Iceland, merupakan salah satu orang terpencil yang masih memburu ikan paus pada abad ke-21.

Polis Denmark telah mengesan kapal itu dari Dublin ke Greenland, wilayah autonomi Denmark, sebelum bertindak untuk membuat penahanan. Pada akhir September, Pengawal Pantai Jepun telah menghantar seorang pegawai ke Denmark untuk memanggil ekstradisi Watson secara peribadi, menurut yayasan itu.

Kapten Paul Watson (CPWF)

Teguh dalam misinya

“Captain Watson’s detainment has shone a spotlight on the ongoing isu of illegal Japanese whaling,” says the CPWF. “Despite international treaties and regulations, Japan has resumed high-seas whaling with the construction of the Kangei Maru, a $47 million factory-processing vessel launched in May to target threatened sirip whales.”

"Dengan Kapten Watson kembali, kami lebih bermotivasi berbanding sebelum ini untuk terus berjuang untuk lautan kami dan memastikan misi kami kekal kukuh," kata Ketua Pegawai Eksekutif yayasan itu Omar Todd, yang hadir semasa pengasas bersamanya dibebaskan.

“Pelepasan Kapten Watson adalah bukti komitmen mereka yang membela alam sekitar. Apabila dia menyertai semula keluarga, rakan dan penyokongnya, dia tetap teguh dalam misinya untuk menjaga hidupan marin.”

Watson ialah ahli pengasas dan pengarah Greenpeace. Pada tahun 1977, beliau meninggalkan untuk menubuhkan Persatuan Pemuliharaan Sea Shepherd, yang kemudiannya ditinggalkan pada tahun 2022 untuk memulakan CPWF bersama Todd.

Beliau dinamakan sebagai salah satu daripada 20 Wira Alam Sekitar Terbaik Abad Ke-20 oleh Masa pada tahun 2000 dan dilantik ke dalam Dewan Kemasyhuran Hak Haiwan AS di Washington DC dua tahun kemudian. Pada tahun 2012, dia menjadi orang kedua, selepas Jacques Cousteau, yang dianugerahkan Anugerah Jules Verne, yang didedikasikan untuk pencinta alam sekitar dan pengembara.

Kemunduran untuk paus di Iceland

Unwelcome news for Watson while he remained under lock and key came on 6 December as Iceland’s acting fisheries minister Bjarni Benediktsson granted two whaling licences for the next five years, authorising the Christian Loftsson-owned Hvalur and Tjaldtangi companies to hunt endangered sirip and minke whales respectively.

“Kerajaan sementara Iceland yang korup lebih mengambil berat tentang membalas budi politik yang dibayar oleh wang darah Christian Loftsson daripada melindungi spesies terancam di lautan dunia dan menegakkan undang-undang perlindungan marin-mamalia antarabangsa,” kata pengarah kempen CPWF Locky MacLean.

"Kami akan berada di sana untuk paus musim panas ini untuk menamatkan mesin kematian cetacean Atlantik Utara Hvalur".

