Penyelam dan snorkeling digesa untuk mengambil tindakan untuk perairan UK dengan Motion for the Ocean

Perairan UK berada di bawah ancaman, tetapi penyelam dan snorkeling kini mempunyai cara baharu yang hebat untuk membuat perubahan – Motion for the Ocean.

Motion for the Ocean, an initiative designed to help local councils – both inland and at the coast – to take meaningful action to protect blue spaces, has launched a brand-new online toolkit available to all divers, snorkellers and other water users who want to get involved.

BSAC, a leading voice for the UK diving community, has partnered with Motion for the Ocean to support this initiative and is calling on all divers — regardless of training affiliation — to take action. The toolkit provides step-by-step guidance to help individuals, dive clubs and the diving trade engage with their local councils and push for change.

Apakah itu 'Gerakan untuk Lautan'?

Usul untuk Lautan ialah ikrar rasmi yang dibuat oleh majlis untuk mengiktiraf peranan kritikal lautan dan komited untuk mengambil tindakan sebenar untuk melindunginya. Jika Usul untuk Lautan diluluskan, majlis bersetuju untuk memasukkan pemulihan lautan ke dalam dasar dan pembuatan keputusannya, memastikan kesihatan ruang biru menjadi keutamaan dalam bidang seperti perancangan, pembangunan ekonomi dan pendidikan.

Dengan meluluskan usul, majlis komited kepada lapan ikrar, termasuk:

✔️ Menanamkan pemulihan lautan ke dalam semua rancangan dan keputusan strategik

✔️ Menyokong pemuliharaan marin dan meningkatkan kualiti air

✔️ Memastikan perancangan tempatan mempertimbangkan kesan ke atas sungai dan laut UK

✔️ Meningkatkan celik lautan dan meningkatkan penglibatan orang ramai

✔️ Menyeru kerajaan untuk meletakkan lautan dalam pemulihan bersih menjelang 2030

Sokongan awam adalah penting — ahli majlis perlu tahu komuniti mereka mengambil berat tentang ruang biru yang sihat untuk mengambil tindakan.

Apa yang ada di dalam kit alat?

✔️ Templat e-mel sedia untuk digunakan untuk menghubungi ahli majlis

✔️ Panduan untuk membuat mesej yang berkesan untuk mendapatkan hasil

✔️ Nasihat untuk kelab tentang menjemput ahli majlis untuk Try Dive untuk menyerlahkan kepentingan perairan yang sihat

Mudah untuk terlibat – dan anda tidak perlu menjadi pakar!

Anda tidak perlu menjadi pakar pemuliharaan marin atau mengetahui semua sains — cukuplah semangat untuk melindungi perairan yang anda sukai. Kit alat menjadikannya mudah, dengan sumber sedia ada dan langkah yang jelas untuk diikuti. Selain itu, BSAC dan Motion for the Ocean sedia membantu! Jika anda mempunyai soalan atau memerlukan sokongan, anda tidak akan bersendirian.

Emily Cunningham MBE, pengasas bersama Motion for the Ocean, berkata: "Penyelam dan snorkeling melihat sendiri kesan pencemaran dan kemerosotan alam sekitar. Motion for the Ocean memberi mereka alat untuk mengubah kebimbangan menjadi tindakan dengan bekerjasama dengan majlis mereka. Setiap e-mel, setiap perbualan dan setiap langkah yang diambil membantu menjamin masa depan yang lebih sihat untuk perairan UK.”

Katherine Knight, Pengerusi BSAC Alam Sekitar dan Kelestarian berkata: "Ini adalah satu inisiatif yang hebat, Emily telah menjadikan 'laut berfikir' dapat diakses oleh majlis di seluruh negara dan ini sudahpun memberi hasil dengan penerimaan dan komitmen yang kuat untuk menyokong Motion for the Ocean. Tidak kira sama ada anda tinggal di tepi laut atau pedalaman, anda boleh menggalakkan majlis membuat keputusan tempatan anda ke dalam perbualan mereka dan majlis tempatan anda."

Majlis tempatan memainkan peranan penting dalam melindungi sungai dan laut kita, tetapi mereka memerlukan sokongan orang ramai untuk mengutamakan perlindungan. Dengan menghubungi, penyelam boleh secara langsung mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi perairan yang mereka sukai.

Untuk mengakses kit alat dan mula membuat perubahan, klik di sini.