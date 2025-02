Penyelam bersuara untuk membentuk tindakan iklim dalam tinjauan nasional yang pertama

Pada hari Isnin 3 Februari 2025, Penyelam untuk Iklim akan melancarkan tinjauan di seluruh negara yang menggalakkan komuniti menyelam untuk berkongsi pengalaman kolektifnya.

Penyelam berada di barisan hadapan perubahan iklim, menyaksikan sendiri bagaimana pemanasan lautan dan keadaan melampau mengubah terumbu, hutan rumpai laut dan hidupan marin. Sekarang, untuk kali pertama, tinjauan nasional memberi peluang kepada penyelam untuk berkongsi pengalaman dan perspektif mereka tentang perubahan iklim, dengan keputusan ditetapkan untuk memaklumkan cadangan dasar utama.

Tinjauan yang dijalankan oleh penyelidik dari University of Queensland, RMIT University, University of Tasmania dan University of North Carolina, dengan kerjasama Penyelam untuk Iklim,—adalah yang pertama seumpamanya untuk menangkap cerapan penyelam tentang kesan iklim, sikap dan tindakan. Dengan matlamat 2,000 respons sepanjang Februari, dapatan tinjauan akan menyumbang kepada laporan yang menonjolkan cabaran yang dihadapi oleh komuniti yang bergantung kepada marin dan peranan yang boleh dimainkan oleh penyelam dalam memacu penyelesaian iklim.

Dengan mengambil bahagian, penyelam akan membantu membentuk perbincangan dasar kritikal dan menyokong perlindungan yang lebih kukuh untuk persekitaran marin kita. Sebagai bonus, peserta tinjauan juga akan berpeluang memenangi hadiah daripada penaja yang cintakan lautan.

Penyelidik utama, dan pengasas serta Ketua Pegawai Eksekutif Penyelam untuk Iklim, Dr Yolanda Waters, berkata, “Penyelam adalah saksi langsung kepada realiti perubahan iklim. Tetapi walaupun hubungan mereka yang mendalam dengan lautan, suara penyelam sebahagian besarnya tidak hadir dalam perbincangan iklim negara. Tinjauan ini adalah tentang mengubahnya.”

Dr. Waters menekankan bahawa pengalaman penyelam menawarkan cerapan dunia nyata yang hebat tentang keadaan lautan kita. “Kami memerlukan pembuat keputusan untuk memahami apa yang berlaku di bawah permukaan dan mengiktiraf peranan yang boleh dimainkan oleh penyelam dalam membentuk penyelesaian iklim. Tinjauan ini akan membantu memastikan perspektif mereka didengari.”

Hasil tinjauan akan disusun menjadi laporan awam, yang dilancarkan pada akhir tahun ini, dengan cadangan yang bertujuan untuk menyokong industri marin, komuniti pantai dan usaha pemuliharaan lautan.

Ambil tinjauan di sini: https://uniofqueensland.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bJ92YMP48haEiF0

Penyelam Untuk Iklim – Inisiatif yang diterajui komuniti yang terdiri daripada penyelam SCUBA, penyelam bebas, penyelam komersial, snorkel, renjer laut, jurugambar dalam air, pengendali pelancongan, saintis dan pemandu. Ia memberi kuasa kepada penyelam untuk menjadi penyokong iklim; dengan berkongsi pengalaman unik dan langsung mereka tentang kesan iklim terhadap persekitaran marin.

Tinjauan Penyelam Nasional 2025 – Penyelam untuk Iklim telah bekerjasama dengan penyelidik terkemuka untuk menjalankan tinjauan kebangsaan pertama yang meminta persepsi dan pengalaman penyelam terhadap perubahan iklim. Ini akan menjadi kajian saintifik pertama yang mengumpul dan melaporkan pengalaman peribadi kehidupan sebenar tentang perubahan iklim di bawah air.