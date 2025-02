Satu lagi paus bungkuk membebaskan Skye

Hanya lima hari selepas British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) menguraikan ikan paus bungkuk dari tali ternakan ikan di luar Skye, sepasang nelayan dari pulau Scotland telah berjaya menyelamatkan seekor lagi bungkuk dalam keadaan yang sama.

Lelaki-lelaki itu sedang memancing di selatan tapak belitan pada 9 Februari apabila mereka mendengar bahawa cetacea telah dikesan dengan seutas tali terapung yang menyambungkan peralatan memancing creel yang dililit di ekornya.

Demonstrating the value of latihan they had received from the Pakatan Entanglement Scotland (SEA) beberapa tahun sebelum itu, lelaki itu menarik gulungan untuk mengambil berat ikan paus dan dapat melakukan penyelamatan dengan sekali potong.

Dilancarkan pada 2018 sebagai tindak balas kepada peningkatan dalam laporan belitan haiwan marin di perairan Scotland, SEA ialah perkongsian enam badan yang bekerjasama dengan industri perikanan pantai untuk menyediakan program pemantauan dan penglibatan yang diselaraskan.

Percubaan SEA

Memandangkan daya apung, tali creel yang menangkap ikan paus telah mencipta gelung di dalam air, tetapi SEA telah menghubungi nelayan-nelayan untuk mencuba penggunaan tali tenggelam alternatif. Ini akan terletak rata di dasar laut dan oleh itu tidak menimbulkan bahaya kepada cetacea.

BDMLR had received a call about the entanglement at 9.45am and its Large Whale Disentanglement Team had once again been alerted, abandoning a latihan programme 370km south near Largs and setting off to help.

Pasukan itu telah berhenti pada pukul 2.30 petang apabila mendengar bahawa nelayan telah menyelamatkan mereka dari masalah.

"Walaupun keadaan ini memberi hasil yang positif, kami akan sentiasa menasihatkan supaya menghubungi BDMLR untuk melaporkan keterjeratan, kerana perkara boleh dan boleh menjadi salah," kata kumpulan itu. “Terima kasih ikhlas kami kepada BDMLR Medics dan pengendali dron tempatan serta ternakan ikan tempatan yang menawarkan bot dan sokongan.”

