Daripada mangsa gigitan jerung kepada Paralimpik – dalam 15 bulan

Pada Mei tahun lalu, Ali Truwit yang berusia 22 tahun sedang snorkeling dari bot di Kepulauan Turks & Caicos bersama rakan perenang dari pasukan Universiti Yale, Sophie Pilkinton.

Rakan-rakan telah menikmati percutian untuk meraikan tamat pengajian mereka - tetapi pada ketika ini perjalanan bertukar gelap.

Kawasan itu tidak dikenali dengan jerung, tetapi yang kemudiannya dianggap sebagai jerung lembu tiba-tiba menghampiri "dan mula menyerang kami dan secara agresif melanggar kami dan merempuh kami dari bawah," seperti yang diberitahu Truwit kepada NBC News.

“Kami melawan dan menolak dan menendang, tetapi dengan pantas ia memasukkan kaki saya ke dalam mulutnya. Dan perkara seterusnya yang saya tahu, ia telah menggigit kaki dan sebahagian kaki saya.”

Namun kini, hampir 15 bulan selepas pertemuan traumatik itu, Truwit sedang bersedia untuk bersaing dalam tiga perlumbaan antarabangsa bersama pasukan AS di Sukan Paralimpik Paris.

Semasa jerung itu beredar, latihan renang Truwit menjadi tumpuan. "Kami membuat keputusan sepersekian saat untuk berenang untuk hidup kami, kira-kira 75 ela dalam air laut terbuka kembali ke bot," katanya.

Kedua-dua wanita itu berjaya sampai ke kapal yang selamat di mana Pilkinton, dalam tindakan yang dikreditkan Truwit kerana menyelamatkan nyawanya, menahan pendarahan dengan tourniquet.

Dia dikejarkan ke hospital untuk rawatan kecemasan sebelum diterbangkan pulang ke Amerika Syarikat untuk pembedahan. Dia menjalani tiga pembedahan: dua di Miami untuk melawan jangkitan, dan kemudian di New York, pada hari lahirnya yang ke-23, kaki kirinya dipotong di bawah lutut.

Kilas balik yang menyayat hati

Sebahagian daripada pemulihan Truwit melibatkan kerja-kerja kolam, dan dia dibantu oleh bekas jurulatih renang kolejnya, Jamie Barone. Kembali ke dalam air, malah kolam keluarga di Darien, Connecticut, terbukti mencabar dari segi psikologi pada mulanya kerana bunyi perendaman dan percikan akan mencetuskan kilas balik yang mengerikan kepada pertemuan jerung.

Menyifatkan Truwit sebagai "pekerja paling gigih yang pernah saya temui", Barone berkata bahawa dia tidak pernah terlepas satu hari latihan, dengan kilas balik dan ketidakselesaan mengurangkan kerja kerasnya.

Walaupun objektif awalnya adalah semata-mata untuk belajar menggunakan kaki palsunya dan mendapatkan semula kekuatannya, menjelang Disember Truwit berenang gaya bebas dan kuak lentang dalam Kejohanan Kebangsaan Renang Paralimpik AS di Orlando, Florida – dan memenangi pingat.

Idea untuk bersaing dalam Paralimpik Los Angeles pada 2028 kemudian memberi laluan kepada pemanduan yang lebih bercita-cita tinggi ke arah Paris pada 2024.

Masih berenang secara kompetitif – Ali Truwit

Truwit April ini berenang 400m gaya bebas, dalam kategori S10 untuk perenang cacat fizikal yang menjejaskan sendi, pada pertandingan antarabangsa di Portugal. Kemudian, pada ujian pada akhir Jun, dia memenangi acara yang melayakkannya menyertai pasukan Paralimpik AS - 400m dan 100m gaya bebas dan 100m kuak lentang.

Menjadi selamat air

Truwit juga telah menemui masa untuk melancarkan asas yang dipanggil Stronger Than You Think. "Saya telah memahami betapa mahalnya prostetik dan betapa sedikit yang dilindungi oleh insurans," katanya. “Saya juga telah diingatkan betapa pentingnya menjadi perenang yang berkebolehan untuk kelangsungan hidup saya.

“Saya mulakan Lebih Kuat Daripada Yang Anda Fikirkan untuk membantu orang yang memerlukan bantuan kewangan dengan prostetik mereka, serta membantu orang ramai menjadi selamat air.”

Menggelar perenang itu sebagai "inspirasi", gabenor Connecticut telah menetapkan esok (28 Ogos), hari Paralimpik bermula, sebagai Hari Ali Truwit di negeri itu.

"Saya unik kerana saya diserang oleh jerung, tetapi saya tidak unik kerana kita semua melalui kesusahan dan trauma dan masa sukar dalam hidup dan kita semua mempunyai kapasiti untuk bangkit semula," kata Truwit kepada NBC.

