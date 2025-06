Pegawai polis Jerman menembak ikan keli gergasi

at

at 9: 37 am

Seorang pegawai polis Jerman telah menembak seekor ikan keli di Tasik Brombach di Daerah Tasik Franconian di Bavaria, selepas ikan sepanjang 2m itu mula menyerang perenang – dan kini aktivis hak asasi haiwan telah naik angin.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) Jerman berkata ia merancang untuk membawa aduan jenayah berhubung pembunuhan itu.

Ikan itu telah berkeliaran berhampiran permukaan di sebelah pelantar mandi di tasik dan dikatakan agresif, telah menggigit beberapa perenang. Oleh kerana bilangan pelawat yang menghadiri festival muzik di kawasan itu, polis menganggap kehadiran berterusannya merupakan "risiko keselamatan yang teruk".

Ikan keli wels seberat 90kg itu hanya cedera selepas ditembak, tetapi kemudiannya ditemui dan dihantar oleh pemancing.

“Kami terkejut dengan tindakan polis dan pemancing, yang jelas bertanggungjawab atas kematian ikan keli yang amat menyakitkan, perlahan dan lebih-lebih lagi yang tidak perlu dan menyalahi undang-undang,” kata pakar PETA, Jana Hoger.

Jana Hoger (PETA Jerman)

"Ikan keli berkemungkinan besar ingin mempertahankan sarangnya dan dengan itu anak-anaknya, dan mempamerkan tingkah laku yang benar-benar tipikal spesiesnya. Membunuhnya supaya tetamu yang tidak terkira dapat terus berenang tanpa gangguan di tasik itu merupakan pelanggaran Akta Kebajikan Haiwan."

PETA telah menuntut penyiasatan ke atas kejadian itu dan telah merayu kepada pihak berkuasa dan perkhidmatan kecemasan untuk mencari penyelesaian mesra haiwan apabila situasi sedemikian timbul.

Tasik Brombach (El-Mejor)

"Dalam kes ini, ini akan melibatkan pengerahan pasukan keselamatan untuk menghalang orang yang bersuka ria daripada mengakses platform mandi pada waktu malam. Haiwan liar bukanlah pengacau tetapi sebahagian daripada ekosistem penting kita. Mereka berhak mendapat penghormatan dan perlindungan - walaupun mereka bertemu dengan kita manusia tanpa diduga.

"Aduan jenayah kami bertujuan untuk membantu memastikan bahawa sifat perbuatan yang jelas menyalahi undang-undang dari perspektif kebajikan haiwan juga diperiksa dan dihukum di peringkat undang-undang."

Ikan keli Wels ialah ikan air tawar terbesar di Eropah. Pada tahun 2003, tajuk utama "Cat Eats Dog" muncul selepas satu spesimen di Mönchengladbach digelar Kuno the Killer didakwa telah menelan anak anjing dachshund.

Juga di Divernet: Ikan lumba-lumba tawanan 'DIBUANG DENGAN AIR MANDI', SEAQUARIUM GAGAL DAPAT ULTIMATUM 6 MINGGU, PEMBELA CETACEAN MELOMPAT SELEPAS KEMATIAN SUNYI LOLITA