Keluarga gadis mahukan jawapan mengenai kematian snorkeling Maldives

Keluarga seorang pelajar sekolah British-Singapura yang maut dalam insiden membabitkan baling-baling bot ketika dalam perjalanan snorkeling sekolah hampir dua bulan lalu masih menunggu penjelasan mengenai apa yang berlaku daripada pihak berkuasa di Maldives.

Kematian Jenna Chan yang berusia 15 tahun pada 8 November telah dilaporkan pada Divernet. Dia telah mengambil bahagian dalam projek snorkeling dengan badan amal yang berdaftar di British Program Penyelidikan Jerung Paus Maldives, diiringi murid lain dari sekolah Singapura St Joseph's Institution (SJI) International dalam perjalanan yang diketuai oleh pengetua sekolah itu.

SJI students had visited the Maldives the previous year for “deep-sea snorkelling and resilience pelajaran” that formed part of the school’s compulsory Anugerah Pencapaian Belia Negara latihan, equivalent to the Duke of Edinburgh Award in the UK.

'Senyap dari Maldives'

Insiden maut itu berlaku antara Lux Maldives Resort dan Dhidoo di South Ari Atoll. Jenna disahkan meninggal dunia semasa tiba di Pusat Kesihatan Dhigura berdekatan, dengan polis berjanji untuk menjalankan siasatan.

"Terdapat senyap daripada kerajaan Maldives dan semua berita mengenainya telah berhenti," tulis Alice Chan, 17, pada GoFundMe halaman bermula untuk adik perempuannya. “Keadaan yang membawa kepada kematian mengejut dan kecuaian syarikat itu benar-benar mengejutkan keluarga kami dan rakan remajanya, yang menyaksikan kematiannya.

Jenna Chan di lapangan terbang

“Tolong bantu menyokong kami semasa masa sukar ini untuk keluarga dan orang tersayang kami, dan sebarkan berita tentang kesnya. Semua derma akan disalurkan ke arah perjuangan kami untuk Jenna dan perlindungan semua kanak-kanak dan pelancong masa depan, dengan menyediakan peguam Maldives kami dengan yuran guaman dan sokongan kewangan untuk mengambil lebih banyak kes seperti ini. Keadilan untuk Jenna.” Laman web itu setakat ini telah menaikkan £5,160 daripada sasaran £10,000.

Dasar tiada telefon

Menurut kumpulan itu, Jenna dan rakan-rakannya telah diberitahu untuk memasuki laut sejurus sebelum enjin bot dihidupkan dan kapal itu terbalik masuk ke dalam mereka, mengheretnya ke bawah permukaan.

Ibu bapa Jenna, Alan Chan dan Jennifer Liauw memberitahu akhbar bahawa mereka tidak dapat menghubungi anak perempuan mereka semasa perjalanan kerana pihak sekolah telah mengenakan polisi larangan telefon.

Mereka mendakwa bahawa pihak berkuasa Maldives telah gagal menawarkan peluang a bedah siasat pemeriksaan ke atas mayat anak perempuan mereka berikutan kejadian itu, dan kenyataan saksi daripada pelajar dan guru lain tidak dikongsi dengan mereka, menyebabkan mereka percaya bahawa "tiada siasatan sebenar" sedang dijalankan.

Mereka juga merujuk kepada "rantaian kesilapan" yang mereka dakwa telah berlaku sepanjang perjalanan. “Ia hampir Krismas dan kami masih tiada jawapan,” kata Alan Chan. "Kami ingin tahu apa yang berlaku."

