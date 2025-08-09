Langganan Majalah
Penyelam Tentera Laut Filipina meninggal dunia ketika berehat

Sarangani, Mindanao (Michael E Peligro)
Dua anggota Tentera Laut Filipina maut semasa menyelam rekreasi di Laut Celebes kira-kira 2km dari Barangay Mindupok, Sarangani pada 4 Ogos, menyebabkan perkhidmatan itu melancarkan siasatan.

Penyelam berpengalaman, lelaki berusia 48 dan 50 tahun, dilaporkan pergi menyelam ketika tidak bertugas bersama dua individu lain, tetapi hilang lebih sejam sebelum kedua-duanya ditemui terapung tidak sedarkan diri di permukaan.

Mereka kemudiannya diisytiharkan meninggal dunia sebaik tiba di Hospital Wilayah Sarangani di Maitum, menurut kenyataan Tentera Laut. Pihak berkuasa masih belum memberikan sebarang butiran mengenai apa yang mungkin berlaku.

Sarangani adalah sebuah wilayah di bahagian selatan Filipina di pulau Mindanao, yang jarang dikunjungi oleh penyelam luar negara.

Jurucakap Tentera Laut Kapten John Percie Alcos mengesahkan bahawa salah seorang penyelam telah berehat "rehat dan rekreasi" kesihatan mental dan seorang lagi kerana ketidakhadiran yang dibenarkan. 

Beliau berkata, nama mereka akan dirahsiakan sementara siasatan diteruskan. "Kami menyediakan bantuan penuh kepada keluarga yang ditinggalkan... Di atas segalanya, kami mengiktiraf dan menghormati jasa dan dedikasi pelaut kami yang terkorban," katanya.

. Tentera Laut Filipina berkata selain menyiasat insiden itu ia sedang mengkaji semula protokol menyelam untuk mengenal pasti sebarang penambahbaikan yang diperlukan untuk prosedur menyelam rekreasi serta operasi.

Dua penyelam skuba Rusia meninggal dunia di Filipina selepas dihanyutkan arus deras awal tahun ini.

Berita Episod Podcast daripada Scuba Diver Mag

