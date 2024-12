UK menyatakan 'kebimbangan serius' tentang keselamatan bot selaman Laut Merah

Kejadian bencana bot selam Laut Merah baru-baru ini tidak terlepas daripada perhatian penyiasat kerajaan British.

. Cawangan Siasatan Kemalangan Laut (MAIB) baru sahaja mendedahkan kebimbangannya kepada umum, dengan ketua pemeriksa kemalangan marin Kapten Andrew Moll menulis kepada Pihak Berkuasa Mesir untuk Keselamatan Maritim (EAMS) untuk menyatakan kebimbangannya dan meminta penyertaan penuh dalam siasatannya.

“Daripada bukti yang diperoleh MAIB setakat ini, terdapat kebimbangan serius mengenai keselamatan beberapa bot selam Mesir yang beroperasi di Laut Merah,” kata cawangan itu.

Moll, yang menyertai MAIB daripada Tentera Laut Diraja pada 2005 dan telah mengetuai unit itu sebagai ketua pemeriksa sejak 2018, ditugaskan untuk mengkaji punca kemalangan maritim, menerbitkan laporan dengan cadangan keselamatan dan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang bagaimana kemalangan marin berlaku.

Daripada beberapa insiden baru-baru ini yang melibatkan bot selam Mesir yang beroperasi di Laut Merah, MAIB menumpukan perhatian kepada tiga yang berlaku sejak 20 bulan lalu dan melibatkan warga UK.

Ini berkenaan dengan Ratu Carlton, yang terbalik pada 24 April, 2023, mengakibatkan kapal hidup itu ditinggalkan tetapi semua penumpang dan anak kapal diselamatkan; Taufan, yang terbakar pada 11 Jun 2023 dengan kematian tiga warga UK; dan, yang terbaru, Cerita Laut, yang terbalik pada 25 November tahun ini.

MAIB menyatakan bahawa yang terakhir tenggelam mengakibatkan sebanyak 18 maut atau orang hilang, termasuk dua warga UK. Divernet sebelum ini difahamkan bahawa senarai mangsa terkini berjumlah 11, dengan empat mayat ditemui dan tujuh orang tidak dapat dikesan, dan telah meminta penjelasan daripada MAIB.

Cerita Laut (Gabenor Laut Merah)

Mengikuti protokol dalam Kod Penyiasatan Kecemasan Pertubuhan Maritim Antarabangsa (IMO), MAIB telah secara rasmi mendaftarkan UK sebagai "negeri yang sangat berminat" dalam penyiasatan keselamatan Mesir terhadap insiden ini.

Kejadian lain seperti di Laut Merah Mesir dari separuh kedua 2024 yang turut dilaporkan Divernet melibatkan Nouran, yang terbakar pada 6 November; Seaduction, yang tenggelam pada 24 Oktober; dan Exocet, yang terkena batu karang pada 25 Jun.

The MAIB says it is currently preparing a safety bulletin for publication, setting out the areas of concern that individuals intending to take a liveaboard diving percutian in the Red Sea region should take into account before booking.

