Penyelam gua yang berpengaruh Bill Gavin meninggal dunia

Kematian telah dilaporkan mengenai penyelam gua AS Bill Gavin, pengasas bersama Projek Woodville Karst Plain (WKKP) terkemuka yang ditubuhkan pada pertengahan 1980-an untuk meneroka di bawah kawasan karst Florida utara antara Tallahassee dan Teluk Mexico.

“Bill ialah seorang inovator bertaraf dunia yang bekerja dengan gigih untuk membantu Bill Main menyempurnakan konfigurasi gear Hogarthian, menggunakan skuter Tekna dengan tali tunda untuk penerokaan, melaksanakan piawaian campuran gas untuk penggunaan trimix WKPP, dan mencipta jadual penyahmampatan awal pasukan. akan digunakan sepanjang akhir 1980-an,” kata WKPP dalam satu kenyataan.

Gavin, seorang jurutera Tentera Laut AS, telah disahkan gua pada tahun 1979 dan, bersama rakannya Main, menemui ciri Bilik Besar di kawasan Woodville Karst Plain pada awal 1980-an.

Kedua-dua penyelam itu, tidak lama kemudian disertai oleh yang lain seperti Parker Turner, Lamar English dan Bill McFaden, mahu kumpulan penyelidikan dan penerokaan mereka menumpukan pada menghubungkan sistem gua yang ditenggelami air di rantau ini, dan Gavin berunding dengan pakar gas Dr Bill Hamilton tentang menggunakan helium untuk memudahkan lagi menyelam bercita-cita tinggi.

Penyelam telah pun bergerak ke arah menyeragamkan konfigurasi dan teknik peralatan mereka, dan Gavin dan Main mencipta istilah 'Hogarthian' untuk sistem (berdasarkan nama tengah Main). Pendekatan itu kemudiannya berkembang menjadi falsafah DIR ('Doing It Right').

Skuter Gavin

Kedua-dua lelaki itu menjalinkan hubungan antara tenggelam Sullivan dan Cheryl pada Januari 1988 dan, bersama Turner dan Inggeris, melakukan terjunan lintasan antara dua sinki itu pada Jun, menetapkan rekod dunia pada masa itu.

Gavin telah "meneroka sinki Innisfree hiliran dan terus ke arah sinki Turner pada awal 1990-an," kata WKPP. Dia juga menembusi kira-kira 1.8km ke dalam terowong A Wakulla Spring.

Pada tahun 1991 Gavin membangunkan prototaip untuk "Skuter Gavin", DPV yang direka untuk merundingkan laluan gua. Lama ini terus digunakan, dengan pelbagai pengubahsuaian, oleh penyelam WKPP.

Pada tahun yang sama Gavin telah memetakan gua di laluan sempit di Indian Springs dengan Turner apabila paras air dan keterlihatan tiba-tiba jatuh dengan mendadak dan mereka mendapati pintu keluar mereka terhalang. Gavin dapat memaksa keluar, dengan sedikit gas yang tinggal, tetapi Turner lemas dalam kejadian itu.

Pengalaman itu memberi inspirasi kepada penyelidikan saintifik yang menyimpulkan bahawa gelembung gas yang dikeluarkan penyelam telah mampu menurunkan batu kapur longgar yang menghalang laluan keluar mereka.

Kebosanan politik

Pada tahun 1995 penyelam kontroversi George Irvine mengambil alih WKKP, dan pada akhir tahun itu Gavin telah berhenti menyelam gua.

Bertahun-tahun kemudian dia menjelaskan bahawa dia telah berhenti menikmati hobi itu kerana "kebosanan politik, isu akses tapak, kerengsaan panggilan nama dan kritikan e-mel dll. Ia tidak lagi bernilai masa, usaha dan risiko yang besar. ”

“Bill adalah perintis dalam penerokaan gua bawah laut dalam. Beliau sangat dihormati dalam komuniti menyelam dan beliau melaksanakan banyak piawaian awal yang masih digunakan oleh WKPP sehingga hari ini,” kata WKPP. “Terima kasih atas sumbangan anda kepada jangka hayat menyelam kami. Hati kami tertuju kepada keluarga dan rakan-rakannya.”

