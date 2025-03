Margo Peyton dari Kids Sea Camp dinamakan Pioneer of the Year by Beneath the Sea

Margo Peyton, kuasa besar di belakang Kem Laut Kanak-kanak, tidak asing lagi dengan anugerah, dan kini dia akan mempunyai satu lagi 'gong' untuk menambah koleksinya yang semakin meningkat dengan pengumuman bahawa dia telah dinobatkan sebagai Pioneer of the Year 2025 oleh Beneath the Sea. Susulan daripada dilantik ke dalam Dewan Kemasyhuran Selam Skuba Antarabangsa pada 2024, anugerah terbaharu ini disokong oleh pelbagai anugerah lain, terutamanya Anugerah Pencapaian Sepanjang Hayat PADI pada 2020, Anugerah Reaching Out daripada DEMA dan Diver of the Year dari Beneath the Sea pada 2018, dan dilantik ke dalam Hall of Fame2009 Women Divers. Margo telah berada di barisan hadapan dalam mempromosikan menyelam kepada generasi akan datang sejak 25 tahun yang lalu, memberi inspirasi kepada lebih 8,000 penyelam muda dan keluarga mereka, dan membuat sumbangan yang luar biasa kepada penerokaan dan pendidikan bawah air. Margo Peyton telah dilantik ke dalam Dewan Kemasyhuran Menyelam Skuba Antarabangsa pada tahun 2024 di Grand Cayman

Pengarah Editorial Rork Media, Mark Evans telah berkecimpung dalam industri menyelam selama hampir 25 tahun, dan telah menyelam sejak dia baru berusia 12 tahun. hampir 38 tahun kemudian dan dia masih ketagih dengan dunia bawah air.

MARI TERUS BERHUBUNG! Dapatkan rangkuman mingguan semua berita dan artikel Divernet Kami tidak spam! Baca kami Dasar Privasi untuk maklumat lanjut. Beritahu saya!

Recent Comments