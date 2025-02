Meludah: Mengapa ikan paus tidak akan menelan manusia

Hampir empat tahun sejak penyelam skuba AS Michael Packàrd mengalami lebam teruk selepas menghabiskan anggaran 40 saat dalam perut ikan paus bungkuk yang sedang makan di Cape Cod, Massachusetts – jadi kayak Venezuela, Adrián Simancas boleh menganggap dirinya bernasib baik minggu lalu kerana dia diludah tanpa cedera hampir serta-merta selepas pertemuan rapat dengan seekor lagi bungkuk.

Tidak seperti Packàrd, Simancas yang berusia 24 tahun berada di permukaan apabila dikejutkan dengan ikan paus itu, dan pengalaman dalam mulutnya adalah seketika, walaupun pada kesempatan ini ia dirakam dalam video, daripada rakit yang didayung berdekatan oleh bapanya Dell.

Insiden itu berlaku pada 8 Februari di Teluk Aguila di Selat Magellan di luar pantai Patagonia Chile.

Packàrd telah menyelam udang galah kira-kira 14m dalam, seperti yang dilaporkan pada Divernet, apabila dia mendapati dirinya melakukan kesan Yunusnya, tetapi selepas ikan paus itu berulang kali menggelengkan kepalanya kerana tidak percaya penyelam itu telah diludahkan ke permukaan dan ditinggalkan dengan kisah yang tidak dapat dilupakan untuk diceritakan.

Fortunately he had been able to pull off an impressive pengatur recovery while still engulfed by the whale.

Kedua-dua dia dan Simancas bagaimanapun telah yakin bahawa mereka akan mati. Dell Simancas kedengaran memberitahu anaknya, yang pada mulanya menyangka dia diserang oleh ikan paus pembunuh, supaya bertenang ketika dia menghubunginya selepas kejadian itu.

Dell Simancas mendapati anaknya tidak cedera selepas pertemuan ikan pausnya (Dell Simancas)

Walaupun pengalaman itu hanya bertahan beberapa saat sahaja, Adrián berkata bahawa dia, seperti Packàrd, telah menyedari otot rahang ikan paus dan ketakutan terhadap kemungkinan ditelan.

Tajuk utama juga merujuk kepada Simancas 'ditelan' oleh ikan paus, tetapi sebenarnya tidak ada bungkuk yang dapat menelan manusia kerana, walaupun mulut yang luas, tekaknya terbentang hingga kurang daripada 40cm dan saiz penumbuk di mana kerongkong sempit bermula.

Begitu juga ikan paus tidak mempunyai gigi untuk memecahkan mangsa. Perkara yang sama berlaku untuk kebanyakan paus lain, termasuk gergasi seperti blues, dan juga paus bergigi tidak mempunyai gigitan yang tajam.

Hanya ikan paus sperma yang, dengan tekak selebar 60cm, dilengkapi untuk menelan sotong gergasi, boleh dibayangkan memakan manusia, walaupun prospeknya sangat jauh.

Such physical encounters with large cetaceans are not only rare but invariably accidental, as two female whale-watchers found while paddling a kayak off Avila beach in California in 2020. They made their own headlines when they suddenly found themselves in the middle of a large baitball after being tipped into the water by a feeding humpback.

Juga di Divernet: Pertemuan ikan paus terlalu dekat penyelam