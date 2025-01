Larian skuba merentasi 7 benua membawa rekod dunia

Penyelam AS, Barrington Scott telah menetapkan Rekod Dunia Guinness yang disahkan untuk masa terpantas untuk menyelam skuba di semua tujuh benua.

Markah untuk ditewaskan ialah 30 hari tetapi Scott, juga dikenali sebagai BJ, berjaya melengkapkan pencapaian itu dalam masa kurang daripada 20. Perjalanannya mengelilingi dunia telah dilakukan selama 19 hari, 19 jam dan 40 minit antara 13 November dan 3 Disember tahun lepas.

Scott di Thailand (Barrington Scott / Bj.thetraveller)

“Menetapkan rekod ini lebih daripada pencapaian peribadi, ia adalah bukti daya tahan, penerokaan dan keindahan dunia bawah air planet kita,” kata Scott. "Saya harap ini memberi inspirasi kepada orang lain - terutamanya dalam komuniti kulit hitam - untuk menerima sukan air dan pengembaraan."

Sebagai peguam bela untuk perwakilan dalam sukan air, Scott berkata dia berdedikasi untuk meningkatkan kepelbagaian dalam industri selam skuba di mana Afrika-Amerika hanya membentuk 5-8% daripada tenaga kerja.

Penyembuhan dan tujuan

A PADI Master Scuba Diver Trainer since 2021, Scott is also a trained chef, freediver, children’s book author and photographer. He grew up in New York’s Bronx before moving to Phoenix, Arizona, but now spends most of his time in Thailand, which he says he chose as his base for its diving opportunities as well as its culture and beauty.

Sebagai seorang kanak-kanak dia berkata dia terpesona dengan dunia semula jadi seperti yang dilihat melalui saluran TV seperti National Geographic dan Discovery.

Selepas meluangkan masa dalam penjagaan angkat dan menyelesaikan penempatan tentera ke Afghanistan sebagai pendawai lapangan di Marin AS, dia menerangkan mencari "penyembuhan dan tujuan" melalui kecintaan terhadap selam skuba yang bermula pada 2015. Dia belajar menyelam di Bahamas, dan sukan itu sejak itu telah membawanya ke lebih daripada 35 negara.

Rekod Dunia Guinness yang baharu

Dia telah menetapkan untuk mengumpul AS $50,000 melalui tajaan dan sumbangan untuknya Rekod Dunia Guinness tawaran, dan mengatakan bahawa perjalanan angin puyuhnya merentasi tujuh benua memberikan banyak pengalaman "sekali dalam seumur hidup" dalam pelbagai ekosistem marin yang pelbagai, daripada perairan murni Antartika hingga terumbu karang di Australia.

Setiap penyelaman, katanya, turut menekankan kepentingan pemuliharaan marin.

“Salah satu penyelaman yang paling diingati saya kekal di Honduras bersama rakan-rakan, tetapi ekspedisi ini telah mengajar saya bahawa menolak had apa yang mungkin boleh membuka pintu untuk diikuti oleh orang lain,” kata Scott.

Dia berkata dia merancang untuk terus memberi inspirasi kepada pelancong solo dan berkongsi nasihat perjalanan melalui Instagramnya Bj.thetraveller, sambil menyokong pelancongan mampan dan pemuliharaan marin.

