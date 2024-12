Steve Backshall membawa Ocean Down Under

Penyampai TV, pengarang, pengembara dan lelaki terkenal Steve Backshall akan membawa persembahan pentas langsung Oceannya ke Australia pada tahun 2025.

Selepas slot tajuk utamanya di Pentas Utama di GO Diving Show ANZ di Sydney pada bulan September, Steve akan kembali ke Down Under untuk melawat sekitar tujuh lokasi berbeza dengan rancangannya yang terkenal dan memberi inspirasi, Ocean, yang dengan tepat mempunyai sub-tajuk 'membawa impian marin untuk hidup'.

Lautan Steve Backshall ialah surat cinta kepada persekitaran yang paling menarik di planet kita – dan cara terbaik untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkara yang perlu kita lakukan untuk menyelamatkan laut kita.

Sebagai bintang rancangan TV terkenal Deadly 60, Steve menghidupkan tenaga tanda dagangannya melalui aksi, eksperimen, prop, sains canggih dan rakaman skrin besar dari dua dekad beliau dalam TV. Daripada ikan putih yang hebat kepada ikan paus yang hebat, anjing laut kepada beting sardin, orca kepada keanehan dalam, dia menangkap ikon Big Blue dalam perincian yang menakjubkan.

Ini adalah peluang hebat untuk peminat semua peringkat umur untuk menyelam jauh ke dalam dunia yang indah di bawah ombak. Wajib lihat untuk semua keluarga!

Lawatan beliau di sekitar Australia termasuk:

9 Januari – Perth, Teater Riverside

11 Januari - Adelaide, Teater AEC

13 Januari – Brisbane, QPAC

15 Januari – Newcastle, Teater Sivik

16 Januari – Sydney, Teater Enmore

17 Januari - Teater Canberra

18 Januari - Melbourne, Hamer Hall

Tiket sedang dijual sekarang di sini.

Kembali ke Blighty

Jangan risau jika anda terlepas lawatan Steve di Ocean di UK pada bulan Oktober dan November, dia akan kembali ke Peringkat Utama Pertunjukan Menyelam GO di NAEC Stoneleigh pada 1-2 Mac sebagai penceramah tajuk utama.

Tiket dua untuk satu kini dijual untuk acara utama ini pada kalendar menyelam UK.