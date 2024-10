BSAC melancarkan kursus Adventure Diver

Kelab Sub-Aqua British (BSAC) telah memperkenalkan apa yang disifatkannya sebagai pengalaman cuba-selam yang dipertingkatkan untuk ahli baharu yang berpotensi, dengan memasukkan dua modul ePembelajaran ke dalam penyelaman itu sendiri.

Sebagai "pengecap skuba yang lebih komprehensif", ia mengatakan bahawa Adventure Diver ialah cara untuk cawangan dan pusat menyelamnya untuk menjejaki penyelam yang berminat untuk mencuba sama ada ke program Discovery Diver atau Ocean Divernya.

Melengkapkan dua modul teori, Introduction to Discovery dan Ocean Diver & Adapting To The Underwater World, bermakna ini dikreditkan kepada BSAC formal pelatih. latihan sekiranya mereka membuat keputusan untuk maju dalam tempoh 12 bulan.

Mereka juga mendapat keahlian BSAC selama setahun dan a digital langganan kepada ahli majalah sebagai sebahagian daripada pakej Adventure Diver.

(Seamus Kirby / BSAC)

Pengembaraan Penyelam boleh memilih untuk meneruskan mereka latihan dengan sama ada pek tambah nilai Discovery Diver atau Ocean Diver yang, apabila selesai, akan memberi mereka kelayakan menyelam mereka.

"Ini adalah kursus rasa serba boleh yang boleh digunakan oleh kedua-dua kelab dan pusat BSAC untuk membantu meningkatkan kadar penukaran cuba-penyelam-ke-pelatih," kata ketua menyelam & latihan Sophie Hepstonstall.

“Terima kasih kepada format modularnya, Adventure Diver juga merupakan cara terbaik untuk melibatkan kumpulan belia seperti Pengakap atau Pasukan Kadet dalam penyelam BSAC latihan dan membawa generasi penyelam seterusnya ke dalam kelab.”

penyelam pengembaraan terbuka kepada sesiapa sahaja dari umur 10 tahun dan berharga £60.

Juga di Divernet: BSAC di 70: Dari mana hendak dari sini?, Kini kanak-kanak berumur 10 tahun boleh menyelam dengan BSAC, BSAC memperkenalkan Advanced Ocean Diver, Penyelam BSAC mengambil RIB ke Thames